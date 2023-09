Ce que fait la seule zone bleue aux États-Unis pour la longévité

Sur les cinq zones bleues du monde – les zones où la population vit le plus longtemps et l’espérance de vie la plus élevée – une seule se trouve aux États-Unis.

Loma Linda, en Californie, la seule zone bleue d’Amérique, abrite une communauté adventiste du septième jour de plus de 9 000 personnes. Les adventistes de Loma Linda ont tendance à être à la hauteur de 10 ans de plus que l’Américain moyen.

À 84 ans, la Dre Loida Medina joue souvent au pickleball pendant trois heures d’affilée avec ses amis qui ont également 80 ans. En tant que résidents de Loma Linda et adventistes du septième jour, Medina et ses proches considèrent que rester actif est extrêmement important pour vivre une vie plus longue et plus épanouie.

« Vous voyez, la longévité est synonyme d’exercice et de communauté », a déclaré Medina dans la nouvelle série Netflix, « Live to 100: Secrets of the Blue Zones ».

« On s’appelle comme si on était des lycéens, tu sais ? ‘Hé, viens jouer avec nous.' »

