Ce que dit un rapport sur les ventes au détail à propos de 3 actions de consommation de notre portefeuille

Les ventes au détail aux États-Unis pour le mois dernier ont été beaucoup plus fortes que prévu mardi, ce qui indique que les acheteurs n’ont pas été dissuadés par une inflation persistante. C’est certainement une bonne nouvelle dans l’ensemble pour les actions de consommation. Avant la cloche d’ouverture, le gouvernement a annoncé que les ventes au détail de septembre avaient augmenté de 0,7 % par rapport au mois précédent, soit plus du double des estimations. Ce chiffre, qui n’est pas corrigé de l’inflation, a dépassé la hausse de 0,4% plus forte que prévu de l’indice des prix à la consommation en septembre. D’une année à l’autre, la hausse de 3,8 % des ventes au détail demeure légèrement supérieure à la hausse de 3,7 % de l’IPC. Les données sur les ventes au détail ont mis en évidence une économie résiliente malgré une inflation toujours bien supérieure à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Et cette dynamique soutient le scénario de taux d’intérêt plus élevés et plus longs que les responsables de la Fed ont exposé lors de la réunion du mois dernier. Suite aux chiffres de ventes de mardi, l’estimation GDPNow de la Fed d’Atlanta concernant la croissance économique américaine au troisième trimestre a augmenté à 5,4 %. Les chances du marché d’une hausse des taux lors de la réunion de décembre de la Fed ont bondi à plus de 44%, selon l’outil CME FedWatch. Les banquiers centraux ont signalé le mois dernier une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année et moins de baisses de taux l’année prochaine. Cependant, les grands chiffres du commerce de détail – et leur impact sur l’économie et la politique de la Fed – ne racontent pas toute l’histoire pour les sélectionneurs de titres comme nous, qui souhaitent obtenir davantage d’informations spécifiques aux entreprises. Nous avons donc extrait les ventes de septembre de quelques secteurs dans le rapport gouvernemental et examiné ce que les tendances indiquaient pour trois de nos noms de vente au détail Club. AMZN YTD montagne Amazon YTD Les ventes au détail hors magasin, qui représentent les achats en ligne, ont augmenté de 1,1 % d’un mois à l’autre et de 8,4 % par rapport à l’année dernière, ce qui nous a fait penser à Amazon (AMZN), l’acteur dominant du commerce électronique. Ces chiffres solides suggèrent que la demande continue d’être plus résiliente que ce que beaucoup craignent. Et il est possible que cette catégorie augmente encore le mois prochain, puisqu’Amazon vient d’organiser un événement Prime Big Deal Days la semaine dernière. Ce que nous observerons lorsque Amazon publiera son trimestre plus tard ce mois-ci, c’est l’amélioration de la rentabilité de ses opérations de vente au détail et une stabilisation de la croissance des revenus de sa division cloud Amazon Web Services (AWS). Nous pensons que les deux sont possibles au cours des prochains trimestres, à mesure que les coûts sont gérés grâce à des initiatives d’efficacité et que les sources de revenus à marge plus élevée, comme la publicité, deviennent une part plus importante du gâteau. De plus, les produits d’intelligence artificielle et l’amélioration de la demande en matière de cloud computing soutiennent une nouvelle inflexion de la croissance chez AWS, même si le moment exact de la réaccélération reste à débattre. SBUX YTD Mountain Starbucks YTD Les services de restauration et les débits de boissons ont augmenté de 0,9 % d’un mois à l’autre, mais ont grimpé de 9,2 % d’une année sur l’autre, ce qui représente la plus forte croissance annuelle de toutes les catégories. Les gens ont continué à donner la priorité aux dépenses pour « sortir » et vivre des expériences plutôt que pour acheter des biens. Nous ne considérons pas Starbucks (SBUX) comme faisant partie de ce commerce « à court de temps, long en argent » que Jim Cramer a popularisé depuis plus d’un an. Cependant, le détaillant de café est connu par beaucoup comme le « tiers-lieu », où les gens passent du temps lorsqu’ils ne sont pas au travail ou à la maison, ce qui correspond à un thème similaire. Nous sommes encouragés par le fait que le plan de réinvention de Starbucks commence à prendre forme, ce qui devrait se traduire par une croissance plus élevée des revenus à long terme. Starbucks publiera ses résultats le mois prochain. TJX YTD mountain TJX Companies YTD Les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ont diminué de 0,8 % d’un mois à l’autre, mais ont augmenté de 0,1 % d’une année sur l’autre. Notre latéral ici est TJX Companies (TJX), qui abrite TJ Maxx et Marshalls. Il est difficile de faire une comparaison directe avec le rapport du gouvernement sur les performances du détaillant à bas prix, car l’entreprise gagne des parts de marché tandis que d’autres acteurs du commerce de détail ferment des magasins et vendent des produits à prix réduits. TJX a obtenu de meilleurs résultats que ses pairs grâce à la marchandise de haute qualité qu’elle propose à faible coût, offrant une forte proposition de valeur à ses clients. Pour son deuxième trimestre de l’exercice 2024, TJX a publié un rapport exceptionnel qui a non seulement révélé une croissance du chiffre d’affaires meilleure que prévu, mais également une expansion de la marge brute, soutenue par la baisse des coûts de transport. Le flux de trésorerie opérationnel de la société a plus que triplé les prévisions des analystes, tandis que la croissance des ventes à magasins comparables a doublé les prévisions des analystes. N’oubliez pas que TJX, ce n’est pas seulement des vêtements et des accessoires. Il possède également HomeGoods, dont les ventes meilleures que prévu au deuxième trimestre fiscal étaient également plus élevées qu’il y a un an. Conclusion Nous sommes encouragés par la vigueur des ventes en ligne et des services de restauration d’une année sur l’autre et nous pensons que TJX peut surpasser tout ralentissement dans le secteur de l’habillement. Pour l’avenir, les chiffres de septembre ne reflètent pas la reprise des remboursements des prêts étudiants. Il va falloir voir si cela ralentit les consommateurs. Si les prêts étudiants devaient peser sur les dépenses des Américains, la Fed pourrait alors ignorer les ventes au détail plus fortes de septembre et ne pas classer les données dans la catégorie « nous devons à nouveau augmenter ». Nous sommes également optimistes à l’approche de la période des achats des Fêtes. Les dépenses devraient revenir aux niveaux d’avant Covid pour la première fois depuis la pandémie, selon l’enquête Holiday Retail 2023 de Deloitte, publiée mardi. Ce contexte nous donne la certitude que les consommateurs confrontés à divers facteurs macroéconomiques externes seront en mesure d’anticiper des prix plus élevés et de trouver des moyens de tirer le meilleur parti de leur budget. (Le fonds caritatif de Jim Cramer est long sur AMZN, SBUX, TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Des acheteurs le long du quartier commerçant Magnificent Mile à Chicago, le 15 août 2023. Jamie Kelter Davis | Bloomberg | Getty Images