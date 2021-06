Ce que dit réellement le nouveau rapport de l’IG sur Lafayette Square et le gazage des manifestants

Un nouveau rapport de l’inspecteur général sur la chaîne d’événements qui a conduit à des gaz lacrymogènes près de la Maison Blanche en juin dernier fait la une des journaux comme « La police n’a pas nettoyé Lafayette Square pour que Trump puisse organiser une séance de photos « Bible » : Chien de garde » et « Encore un autre média Conte – Des manifestants gazés aux larmes par Trump pour une séance photo à l’église – S’effondre.

Mais une lecture attentive du rapport en question révèle qu’il reste encore des questions sans réponse.

L’été dernier, de grandes manifestations de Black Lives Matter ont eu lieu dans toutes les villes du pays en réponse au meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 par le policier Derek Chauvin à Minneapolis. Initialement, bon nombre de ces manifestations à Washington, DC, ont eu lieu près de la Maison Blanche, notamment à Lafayette Square, un parc qui se trouve devant le bâtiment.

Le 1er juin 2020, alors que les manifestations de Black Lives Matter s’intensifiaient, le président Donald Trump, dans un effort pour projeter le pouvoir et rétablir un sentiment de « loi et d’ordre », a décidé de traverser la rue de la Maison Blanche et de tenir un Bible à l’extérieur de l’église Saint-Jean, qui avait été endommagée lors d’une manifestation la nuit précédente.

Il a pu le faire parce que la foule de manifestants sur Lafayette Square, qui jouxte l’église, avait été évacuée de force par les forces de l’ordre dans ce que certains médias ont qualifié d’« attaque » – des agents de divers groupes chargés de l’application des lois ont utilisé des chevaux, des boucliers anti-émeute. , des matraques, du gaz poivré et des gaz lacrymogènes pour nettoyer la zone.

Les journalistes et les spectateurs ont naturellement lié le désir de Trump d’organiser une séance de photos avec l’opération pour expulser de force les manifestants. Mais le nouveau rapport de l’IG a suscité une réévaluation de ce lien avec sa conclusion selon laquelle «les preuves que nous avons obtenues ne permettent pas de conclure que l’USPP (United States Park Police) a dégagé le parc pour permettre au président d’examiner les dégâts et de marcher jusqu’à St. L’église Saint-Jean.

« Au lieu de cela, les preuves que nous avons examinées ont montré que l’USPP a dégagé le parc pour permettre à l’entrepreneur d’installer en toute sécurité la clôture anticalcaire en réponse à la destruction de biens et aux blessures infligées aux agents les 30 et 31 mai », indique-t-il.

Mais le rapport ne clarifie pas tout sur ce qui s’est passé le 1er juin. Par exemple, il n’offre pas de perspective sur la question de savoir si la blessure des agents a réellement nécessité le nettoyage du parc – une question soulevée immédiatement après le retrait des manifestants. Il ne dit pas non plus de manière définitive que Trump n’avait rien à voir avec la façon dont le nettoyage a été effectué.

En fait, le rapport suggère également que d’autres organismes chargés de l’application des lois qui étaient sur les lieux ce jour-là, tels que les services secrets, pourraient avoir eu des raisons de prendre des mesures agressives pour éliminer les manifestants qui allaient au-delà du désir d’installer de nouvelles clôtures.

Mais comme le rapport de l’IG se limite aux actions de l’USPP et n’inclut pas d’entretiens avec les services secrets ou le procureur général au moment de l’incident, Bill Barr – qui a parlé avec les forces de l’ordre avant le début de l’opération – des questions importantes sur le La chaîne d’événements qui a conduit à l’évacuation forcée des manifestants de la zone ce jour-là reste sans réponse.

Le rapport a conduit les médias à réexaminer sa couverture – et aux partisans de Trump disant qu’il exonère Trump

La démonstration de force contre les manifestants sur et autour de Lafayette Square a marqué en quelque sorte un tournant pour la présidence de Trump. Dans les jours qui ont suivi, l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis a fait un reproche remarquable à un président qu’il a récemment servi, affirmant que la gestion de la situation par Trump – et l’implication de responsables militaires – l’ont rendu « en colère et consterné ».

« Quand j’ai rejoint l’armée, il y a environ 50 ans, j’ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution », a ajouté Mattis. «Je n’ai jamais rêvé que les troupes prêtant le même serment seraient condamnées en toutes circonstances à violer les droits constitutionnels de leurs concitoyens, et encore moins à fournir une séance de photos bizarre au commandant en chef élu, avec des chefs militaires à leurs côtés. «

Quelques jours plus tard, le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, qui a pris part à la séance de photos, s’est excusé en déclarant : « Je n’aurais pas dû être là. Ma présence à ce moment-là et dans cet environnement a créé une perception des militaires impliqués dans la politique intérieure. »

Mattis et Milley ont fait ces commentaires au milieu d’un roulement de tambour de reportages médiatiques qui ont directement lié la séance de photos bibliques de Trump avec l’effort juste avant de dégager la zone des manifestants – des scènes chaotiques capturées dans cette vidéo tournée par le journaliste Hunter Walker.

CNN, par exemple, a encadré sa couverture du conflit sur Lafayette Square avec un chyron qui disait : « Des manifestants pacifiques près de la Maison Blanche ont été gazés par des larmes, tirés avec des balles en caoutchouc pour que Trump puisse avoir une séance de photos à l’église ». Dans le même ordre d’idées, le New York Times a écrit que « les policiers ont utilisé des grenades éclair pour disperser une foule afin que le président puisse se rendre pour une séance de photos ».

Le nouveau rapport IG est utilisé par certains partisans de Trump et anti-anti-Trumpeurs de revoir la couverture de ce type et de faire valoir qu’elle a injustement attribué le blâme à Trump. Alors que certains médias grand public ont suggéré à tort que le nouveau rapport de l’IG prouve que Trump n’a pas ordonné l’expulsion des manifestants, les partisans de Trump sont allés encore plus loin et l’ont utilisé pour essayer de discréditer les médias en général.

Donald Trump Jr., par exemple, a suggéré qu’il s’agissait de la dernière preuve que les médias se trompaient non seulement sur ce qui s’était passé à Lafayette Square, mais aussi dans une grande partie de leurs reportages sur son père.

Rien que la semaine dernière, nous avons appris que les médias, les soi-disant vérificateurs de faits et leurs responsables de la Big Tech nous ont menti au sujet de la théorie des fuites de laboratoire, de l’hydroxychloroquine et du nettoyage de Lafayette Square. Tout pour blesser Donald Trump. De quoi d’autre mentent-ils ? – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 juin 2021

Il n’est pas surprenant que Trump Jr. fasse tourner les choses au service de son père, bien sûr. Mais une lecture attentive du rapport indique que les médias n’avaient pas nécessairement devancé les faits en liant la brutalité des manifestants au désir de Trump d’un événement médiatique qui le faisait paraître fort et maître de la situation.

Ce que dit réellement le rapport de l’IG

Le principal point à retenir du rapport de l’IG est que l’organisme d’application de la loi ayant juridiction sur Lafayette Square (la United States Park Police, ou USPP) n’a pas directement suivi un ordre de Trump le 1er juin dernier lorsqu’il a expulsé de force des manifestants de la région, et avait en fait décidé de déménager pour débarrasser le parc des manifestants bien avant que Trump n’évoque l’idée de la séance de photos de la Bible. Voici le passage central :

Les preuves que nous avons obtenues n’ont pas permis de conclure que l’USPP a dégagé le parc pour permettre au président d’examiner les dommages et de marcher jusqu’à l’église St. John’s. Au lieu de cela, les preuves que nous avons examinées ont montré que l’USPP a dégagé le parc pour permettre à l’entrepreneur d’installer en toute sécurité la clôture anticalcaire en réponse à la destruction de biens et aux blessures subies par des agents les 30 et 31 mai. De plus, les preuves ont montré que l’USPP n’a pas être au courant du mouvement potentiel du président jusqu’au milieu ou à la fin de l’après-midi du 1er juin, quelques heures après qu’il eut commencé à développer son plan opérationnel et que l’entrepreneur en clôtures soit arrivé dans le parc.

Cependant, l’opération visant à nettoyer Lafayette Square a impliqué de nombreux autres organismes chargés de l’application des lois, notamment le Metropolitan Police Department (MPD) de Washington, les Services secrets et le Bureau of Prisons (BOP). Et le rapport indique clairement que les différentes agences impliquées dans le chaos qui s’est déroulé à l’extérieur de la Maison Blanche ce jour-là n’étaient pas toujours en communication radio les unes avec les autres – et dans l’ensemble n’étaient certainement pas sur la même longueur d’onde.

Notamment, comme l’a souligné l’avocat Luppe Luppen sur Twitter, le rapport de l’IG indique que les agents des services secrets sur les lieux – qui étaient au courant du plan opérationnel de l’USPP – ont aggravé la situation en utilisant du gaz poivré contre les manifestants, et ce, avant que les agents de l’USPP n’aient une chance donner aux manifestants tout avertissement de se disperser. Le rapport indique qu’un responsable des services secrets s’est par la suite excusé auprès des responsables de l’USPP pour l’incident, mais n’a pas expliqué pourquoi cela s’est produit.

Le rapport de l’IG indique que les services secrets, contrairement au plan de la police du parc et sans explication, ont été à l’origine de la violence contre les manifestants dans les six minutes suivant la visite d’AG Barr dans le parc. L’IG n’a pas interrogé les services secrets sur sa prise de décision indépendante. pic.twitter.com/PIpw71DHXT – gaucher (@nycsouhpaw) 10 juin 2021

Quelques rédactions soulèvent des questions similaires : l’une, à la page 10 du rapport, semble suggérer qu’un responsable anonyme a demandé à l’USPP de modifier son calendrier ; un autre plus loin dans le document semble soutenir qu’un fonctionnaire ou un département expurgé a en fait demandé que la compensation soit faite plus tôt. Une troisième rédaction dissimule des parties ou un individu qui ont soumis au moins deux demandes supplémentaires pour nettoyer à nouveau la zone près de la Maison Blanche. Pourquoi quelqu’un voulait que la zone soit nettoyée plus tôt n’est pas encore tout à fait clair, ni qui voulait voir la zone nettoyée une deuxième fois – ou pourquoi.

Bien que le rapport indique clairement que le président et d’autres responsables de l’administration n’ont pas directement ordonné à l’USPP de nettoyer le parc, il suggère que le procureur général Barr a indiqué aux responsables de l’USPP plus tôt dans la journée qu’il souhaitait que les manifestants soient évacués avant le voyage de Trump à l’église. :

Le commandant des opérations de l’USPP a déclaré que le procureur général lui avait demandé : « Est-ce que ces personnes seront toujours là lorsque POTUS ? [President of the United States] sort ? Le commandant des opérations de l’USPP nous a dit qu’il n’avait pas su jusqu’alors que le président allait sortir de la Maison Blanche et entrer dans Lafayette Park. Il a dit qu’il avait répondu au procureur général: « Est-ce que vous vous moquez de moi? » puis baissa la tête et s’éloigna.

Le 2 juin 2020, le Washington Post a rapporté que Barr « avait personnellement ordonné aux responsables de l’application des lois de nettoyer les rues autour de Lafayette Square juste avant que le président Trump ne parle lundi, a déclaré un responsable du ministère de la Justice, une directive qui a provoqué une démonstration d’agression contre une foule de des manifestants largement pacifiques, suscitant une condamnation généralisée. » Trump à ce moment-là a applaudi la démonstration de force, tweetant le lendemain matin, « DC n’a eu aucun problème hier soir. De nombreuses arrestations. Excellent travail fait par tous. Force écrasante. Domination. »

Ainsi, alors que le nouveau rapport de l’IG a établi que Trump n’a pas ordonné à la police du parc d’expulser de force les manifestants de l’extérieur de la Maison Blanche pour sa séance de photos, cela n’empêche pas que les responsables de l’administration aient pu avoir l’oreille de l’un des nombreux autres forces de l’ordre. agences qui ont pris part aux scènes chaotiques ce jour-là.

Une enquête plus approfondie s’impose

Il reste encore quelques questions clés sur ce qui s’est passé le 1er juin dernier.

Le journaliste Dave Levitan, par exemple, souligne que même si ce n’est pas le cas que les manifestants ont été expulsés de Lafayette Square parce que Trump voulait une photo là-bas, cela ne signifie pas que Trump n’a pas capitalisé sur leur évacuation pour son voyage. à l’église.

Je ne suis pas sûr qu’il y ait autant de distance entre les « manifestants au gaz lacrymogène pour une séance de photos » et « ont profité du gaz lacrymogène programmé des manifestants pour une séance de photos » que certaines personnes semblent le prétendre. pic.twitter.com/SUY3sJBwH1 – Dave Levitan (@davelevitan) 9 juin 2021

On ne sait pas non plus quel rôle Barr a joué dans le nettoyage du parc. Le rapport indique que ce sont la police locale plutôt que les forces fédérales qui ont déployé des gaz lacrymogènes contre les manifestants, et souligne que les dirigeants de l’USPP ont clairement indiqué qu’aucun gaz lacrymogène ne devait être utilisé ; pourquoi il a été utilisé de toute façon n’est pas clair. Ce n’est pas non plus le rôle joué par des groupes autres que l’USPP – y compris les services secrets, qui ont utilisé trop rapidement la force contre les manifestants.

Une enquête allant au-delà de l’USPP et incluant d’autres partis comme les services secrets aiderait à faire la lumière sur ces ambiguïtés non résolues. Malheureusement, l’inspecteur général du DHS – qui, comme l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur, est nommé par Trump – a déjà bloqué une enquête qui aurait examiné le rôle des services secrets dans la décision d’expulser les manifestants.