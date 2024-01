Ce que dit l’histoire sur le pouvoir de Biden de frapper les Houthis

Rép. de Géorgie

Marjorie Taylor Greene a également pesé, tweetant que « le président doit demander l’autorisation au Congrès avant d’entrer en guerre. Biden ne peut pas à lui seul décider de bombarder le Yémen.»

Les forces Houthis montent à bord du cargo Galaxy Leader le dimanche 19 novembre 2023. | Centre des médias Houthis via AP

Dans leurs critiques de Biden, les législateurs libéraux et conservateurs ont cité l’article I de la Constitution, qui confère au Congrès – et non au président – ​​le pouvoir de déclarer la guerre. Mais la situation des Houthis n’est pas si simple. À l’ère moderne, les présidents des deux partis ont exercé une grande latitude dans leur position de commandant en chef pour ordonner des frappes militaires limitées ou ciblées contre des acteurs hostiles. Donald Trump a ordonné

frappes en Syrie. Barack Obama a fait le

pareil en Libyeentre autres pays.

George W. Bush a autorisé des frappes de drones au Yémen, au Pakistan et en Somalie. Et ainsi de suite.

Même en remontant plus de 200 ans en arrière, les pères fondateurs se sont penchés sur la question des capacités défensives du commandant en chef, et bien qu’ils aient eu des visions concurrentes des pouvoirs de l’exécutif, ils sont finalement parvenus à un consensus que Jayapal, Greene et d’autres trouveront gênant. Bien que l’originalisme ne soit pas l’étalon-or juridique que prétendent les juristes conservateurs, jouant selon les règles originalistes, l’histoire suggère que Biden opère dans les limites prévues par les rédacteurs de la Constitution – tout comme le président Thomas Jefferson l’a fait lorsqu’il a affronté une génération précédente de pirates.

Pendant la Convention constitutionnelle en 1787, les fondateurs ont débattu de la manière de répartir les pouvoirs militaires et de guerre entre les branches du gouvernement. Certains, comme Pierce Butler de Caroline du Sud, pensaient que le pouvoir devait appartenir au président, tandis que la plupart d’autres, y compris Elbridge Gerry, « ne s’attendaient jamais à entendre dans une République une motion visant à habiliter l’exécutif ». seul déclarer la guerre.” (C’est nous qui soulignons.) Reflétant ce consensus, James Madison a réussi à modifier un projet de phrase qui habilitait le Congrès à « faire » la guerre en un langage lui donnant le pouvoir de « déclarer » la guerre – l’implication étant que « l’Exécutif devrait être capable de repousser et non commencez la guerre », selon les mots du délégué du Connecticut, Roger Sherman.

Cette conception prévalait dans les premières années de la nouvelle république. En 1793, le président George Washington informa le gouverneur de Caroline du Sud qu’il avait l’intention de lancer une « expédition offensive » contre la nation Creek, mais seulement si le Congrès déterminait d’abord « que cette mesure était appropriée et nécessaire ». La Constitution confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre ; par conséquent, aucune expédition offensive d’importance ne peut être entreprise avant [Congress] aura délibéré à ce sujet et autorisé une telle mesure. Washington a choisi ses mots avec soin, en mettant l’accent sur « offensif ». Implicite dans sa formulation se trouvait la conviction largement partagée qu’un président pouvait entreprendre une défensive expédition lorsque les intérêts de la sécurité nationale l’exigeaient.

Tel est le cadre dont Thomas Jefferson a hérité lorsqu’il est devenu président en 1801.

Pendant des années, les États barbaresques d’Afrique du Nord, comprenant le Maroc, Alger, Tunis et Tripoli, ont reçu des « hommages » constants – en réalité, des pots-de-vin – de la Grande-Bretagne et de la France pour s’abstenir de saisir leurs navires et leurs équipages. Cela a bien fonctionné pour les grandes puissances, qui ont vu leurs petits rivaux comme le Danemark ou les cités-États italiennes effectivement exclues du commerce méditerranéen, étant donné leur incapacité à égaler ces tributs. Lorsqu’ils étaient des colonies britanniques, les États-Unis naissants bénéficiaient de la protection de leur mère patrie. Mais aujourd’hui, en tant que petite nation indépendante, les États-Unis couraient le risque de perdre leurs navires au profit des pirates barbaresques, qui capturaient et asservissaient les équipages américains tout au long des années 1780 et 1790.

Sous Washington et son successeur immédiat, John Adams, les États-Unis ont modifié leur politique à plusieurs reprises, en affectant à un moment donné 1,25 million de dollars par an – environ un quart du budget national – pour payer les pirates barbaresques, tout en autorisant également la construction de navires de guerre capables de protéger les marins américains. Certains républicains (mais pas Jefferson) ont regardé avec méfiance les propositions fédéralistes visant à construire une marine permanente avec de nouveaux impôts, mais les deux partis ont généralement soutenu l’approche à deux voies. Jefferson préférait initialement se battre à la corruption, mais il se rendit compte que la nouvelle nation manquait simplement de ressources pour s’armer suffisamment et soutenait des paiements négociés pour garantir les droits de navigation américains.

C’était une chose d’affirmer, comme l’a fait Jefferson en 1789, que nous « avons déjà donné un exemple efficace de contrôle du chien de guerre en transférant le pouvoir de le libérer du corps exécutif au corps législatif ». C’était autre chose à être l’exécutif et de s’occuper des pirates barbaresques qui imposaient un lourd tribut aux États-Unis. Comme il l’a fait si souvent en tant que président, Jefferson a été confronté à la nécessité de dire une chose et d’en faire une autre.