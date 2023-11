Ce que dit l’enquête COACHE sur la satisfaction des professeurs de Virginia Tech | Actualités technologiques de Virginie

Plus de 900 membres du corps professoral – la moitié de tous les professeurs titulaires, en voie de permanence, pédagogiques et cliniques – ont donné leur avis sur le travail à Virginia Tech pour le Enquête de satisfaction des professeurs COACHE 2023ce qui représente le taux de réponse à l’enquête le plus élevé depuis 10 ans.

Les professeurs sont-ils satisfaits ? La réponse courte : oui, plus qu’il y a trois ans.

La version la plus récente de l’enquête triennale, menée au printemps, a montré que les notes des professeurs ont augmenté depuis 2020 dans sept des huit grandes catégories thématiques étudiées par le Collaboratif sur les carrières académiques dans l’enseignement supérieur (COACHE), un centre de recherche géré par la Harvard Graduate School of Education.

« Grâce à une relation de longue date avec COACHE au cours des 15 dernières années, nous avons appris à quel point les informations que nous avons reçues de cette enquête sont précieuses », a déclaré Rachel Gabriele, vice-rectrice adjointe aux affaires professorales, qui a codirigé l’enquête municipale du 5 octobre. salle pour dévoiler les résultats avec le vice-président exécutif et doyen Cyril Clarke et le président du Sénat de la Faculté, Joe Merola.

Comment fonctionne l’enquête COACHE

Virginia Tech participe à l’enquête COACHE depuis 2007, permettant une vision longitudinale de l’évolution des perceptions du corps professoral au fil du temps.

De plus, COACHE permet aux universités de sélectionner des pairs qui serviront d’échantillon à des fins de comparaison. Pour l’étude de 2023, les résultats COACHE de Virginia Tech ont été comparés à ceux de cinq autres universités : l’État de l’Iowa, l’État de Caroline du Nord, Purdue, Rutgers et l’Université du Texas-Austin.

Les résultats ont également été contextualisés au sein d’un groupe de cohorte plus large de 86 universités, dont les universités R1 bénéficiant de concessions de terres, les universités R2 et les universités de Virginie telles que George Mason, James Madison et l’Université de Virginie. Ensemble, les données fournissent une image claire de la performance des professeurs de Virginia Tech par rapport aux autres professeurs du pays et par rapport aux professeurs de Virginia Tech au cours des 16 dernières années.

Points clés à retenir de COACHE



S’ils avaient la possibilité de tout recommencer, 69 pour cent des professeurs ont convenu qu’ils choisiraient de travailler à nouveau à Virginia Tech, un score qui était cohérent parmi les cinq universités homologues – et légèrement inférieur, à 67 pour cent, parmi les 86 plus grandes universités. cohorte.

Dans l’ensemble, les résultats COACHE de Virginia Tech ont connu une tendance à la hausse, ce qui signifie que les professeurs sont plus satisfaits aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2020 dans les domaines suivants :

Appréciation et reconnaissance

Travail cross-silo et mentorat

Leadership institutionnel

Nature du travail

Ressources et soutien

Gouvernance partagée

Mandat et promotion

La satisfaction n’a diminué que sur les mesures de collégialité, d’engagement et de qualité du département. Néanmoins, les questions portant sur « le Département » obtiennent globalement les scores les plus élevés, avec une moyenne de 3,64 sur une échelle de Likert à 5 points.

Les moyennes les plus faibles, représentant les niveaux de satisfaction les plus faibles, ont été trouvées dans les catégories de gouvernance partagée et d’appréciation et de reconnaissance.

Progression vers le top 100 mondial



À l’hôtel de ville, Clarke a examiné les résultats de COACHE qui reflétaient le plus directement la quête de Virginia Tech pour devenir l’une des 100 meilleures universités mondiales. «Cela correspond à nos intérêts dans le contexte du recrutement et de la rétention du corps professoral, ce qui correspond bien à notre intérêt stratégique», a-t-il déclaré.

Virginia Tech, par exemple, s’est classée première parmi ses pairs et sa cohorte pour la disponibilité des versions de cours pour la recherche, une amélioration depuis 2017, et dans le premier tiers par rapport aux écoles de la cohorte pour le soutien à l’obtention de subventions, le soutien à l’obtention d’une aide aux étudiants diplômés, la qualité. des étudiants diplômés pour soutenir la recherche et le soutien à la recherche.

Virginia Tech se classe dans le tiers inférieur par rapport à ses cinq universités homologues en termes de soutien au maintien des subventions et d’influence sur l’orientation de la recherche.

Le corps professoral a également classé Virginia Tech dans le tiers inférieur par rapport à ses pairs pour « l’espace de laboratoire, de recherche et de studio ». «C’est un défi pour notre institution», a reconnu Clarke. “Nous disposons de nombreux espaces de recherche de premier ordre et avons réalisé d’importants investissements en capital qui vont encore améliorer cela, mais nous devons continuer à nous occuper des espaces de studio, en particulier, par exemple, dans le Collège d’architecture, d’arts et de design.”

Diversité croissante

Clarke a également évoqué les efforts de l’université pour accroître la diversité représentative des étudiants, des professeurs et du personnel et favoriser un environnement inclusif dans lequel les individus peuvent s’épanouir.

Près de 78 pour cent des professeurs sont fortement ou plutôt d’accord avec l’affirmation selon laquelle il existe un soutien visible des dirigeants en faveur de la diversité.

Moins de la moitié des personnes interrogées étaient satisfaites des efforts de Virginia Tech pour recruter et retenir un corps professoral diversifié.

Environ 55 pour cent étaient satisfaits ou très satisfaits des efforts déployés par leur propre département pour recruter et retenir un corps professoral diversifié.

“Je pense que nous pouvons comprendre que nous faisons des progrès”, a déclaré Clarke. “En même temps, nous avons du travail à faire.”

Le meilleur et le pire

Les professeurs ont attribué certaines de leurs notes les plus élevées aux politiques et perspectives de travail et de vie personnelle de Virginia Tech, faisant état de niveaux élevés de satisfaction à l’égard du soutien institutionnel en matière de compatibilité famille/carrière, de congé familial pour raisons médicales et parentales, de flexibilité de la charge de travail et de politiques de modifications des tâches, ainsi que des prestations de santé et de retraite.

Comme meilleurs aspects de leur emploi à Virginia Tech, les professeurs ont indiqué la qualité des collègues, la situation géographique, la liberté académique, le soutien des collègues et la qualité des étudiants de premier cycle.

Pendant ce temps, le pire aspect du travail chez Virginia Tech était la rémunération – comme c’était le cas pour les groupes de pairs et de cohortes de l’ensemble de données COACHE. Merola a noté que la compression salariale, où les salaires des professeurs deviennent moins compétitifs sur le marché à mesure que quelqu’un reste longtemps dans son établissement, contribue au problème et laisse certains professeurs avoir le sentiment qu’ils ne sont pas bien rémunérés.

Les autres pires aspects de l’emploi à Virginia Tech comprenaient la qualité des installations, trop de services/trop de missions et une pression incessante pour être performant.

Prochaines étapes



Les résultats de l’enquête peuvent-ils vraiment stimuler le changement institutionnel ? La preuve en est dans le nombre de programmes et d’initiatives inspirés par les données de COACHE, notamment le programme de bourses de voyage pour personnes à charge, le programme Pandemic Course Relief, les ateliers de mentorat à mi-carrière et d’autres programmes destinés à soutenir les professeurs post-titulaires, tous introduits. par les Affaires professorales.

Clarke a exhorté les membres du corps professoral, les dirigeants des départements et les doyens des collèges à examiner les données COACHE de plus près, en consultation avec Gabriele et son équipe, et à planifier des ajustements progressifs en réponse à ce qu’ils apprennent. “Il s’agit d’un processus itératif”, a-t-il déclaré.

En effet, l’enquête COACHE fera une nouvelle apparition en 2026 pour en mesurer les résultats.

Les professeurs peuvent regarder un enregistrement de la réunion publique de COACHE et explorer le tableau de bord des résultats de COACHE au Site Web des Affaires professorales.