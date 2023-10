Les troupes des Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené mercredi soir un raid dans le nord de Gaza, où des centaines de milliers de Palestiniens ont été évacués et où Israël est susceptible de mener une invasion terrestre.

C’est au moins le deuxième raid de ce type de Tsahal sur la frontière de Gaza depuis le début de la guerre au début du mois, et le dernier signe d’une escalade israélienne imminente. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vanté à plusieurs reprises une prochaine phase du conflit, mais on ne sait pas exactement quand et comment elle se produira.

L’armée israélienne a annoncé jeudi le raid le plus récent sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en écrivant : « En préparation des prochaines étapes des combats, l’armée israélienne a opéré dans le nord de Gaza. Les chars et l’infanterie de Tsahal ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar. Les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien.

L’administration Biden a déclaré à plusieurs reprises son soutien à Israël depuis l’offensive de choc du Hamas le 7 octobre, lorsque le groupe militant qui contrôle Gaza a submergé les postes de commandement de Tsahal, tué 1 400 personnes et en a kidnappé au moins 220. Dans les semaines qui ont suivi, l’administration a également envoyé des officiers militaires comme le général de marine James Glynn, qui a travaillé avec la coalition américaine pour vaincre ISIS, pour conseiller la réponse israélienne ; déployé deux groupes aéronavals et un soutien aérien supplémentaire en Méditerranée orientale ; et a mobilisé plus de 2 000 soldats pour dissuader l’Iran et ses groupes affiliés de s’impliquer ouvertement dans la guerre.

Les États-Unis et d’autres acteurs internationaux espèrent contenir le conflit et ont plaidé avec succès en faveur d’un retard dans l’invasion, tandis que certains responsables et experts en politique étrangère ont soutenu qu’Israël devrait adopter une approche antiterroriste plus limitée, plutôt qu’une invasion terrestre à grande échelle. .

Mais les experts estiment qu’il est peu probable que le raid de mercredi signale un changement de stratégie inattendu. Pour l’instant, le pays semble prêt à lancer une attaque terrestre à grande échelle.

Le raid était probablement une préparation à une attaque terrestre dans le nord de Gaza.

Israël a déjà déployé des troupes sur le terrain à Gaza et a occupé le territoire de 1967 à 2005, après quoi il s’est retiré unilatéralement de la région.

Depuis lors, il y a eu un certain nombre d’attaques terrestres israéliennes limitées sur Gaza. Lorsqu’elles sont ordonnées, elles ont tendance à être horribles, causant des dégâts dévastateurs aux infrastructures et de lourdes pertes civiles du côté palestinien, ainsi que la mort de soldats israéliens. En 2014, le conflit latent à Gaza a explosé en une offensive majeure de roquettes du Hamas sur Israël, qui a répondu par une invasion terrestre de 19 jours. Bien qu’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte en août de la même année ait mis fin à la crise aiguë, 2 251 Palestiniens – dont 1 462 civils – et 73 Israéliens ont été tués dans les combats, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Le raid de mercredi a duré toute la nuit jusqu’à jeudi, selon Reuters ; les images en noir et blanc publiées par Tsahal en même temps que ses annonces du raid montrent de nombreux chars, ainsi que des véhicules blindés et des bulldozers. « Nous avons effectivement affronté l’ennemi, tuant les terroristes qui prévoyaient de mener des attaques contre nous avec des missiles guidés antichar », a déclaré le porte-parole de Tsahal, Peter Lerner, à CNN.

Le raid de mercredi était loin d’être le premier signal d’une attaque terrestre imminente. Le 22 octobre, Tsahal a mené un raid similaire au cours duquel un soldat israélien a été tué. L’armée israélienne a mobilisé plus de 300 000 réservistes et l’armée de l’air israélienne a lancé des frappes aériennes continues dans toute la bande de Gaza depuis le 7 octobre, y compris dans le sud, où des centaines de milliers de civils palestiniens ont fui depuis que l’armée israélienne leur a ordonné d’évacuer au cours de la première guerre mondiale. semaine de guerre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi dans un discours télévisé qu’Israël « se prépare à une incursion terrestre », mais que le moment d’une opération plus large serait déterminé par le cabinet de guerre du pays, formé à la suite des attaques du 7 octobre. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a promis lors d’un briefing jeudi à Tel Aviv qu’« il y en aurait davantage », mais a ajouté que des opérations plus importantes commenceraient « lorsque les conditions seront réunies ». Ces conditions sont complexes, tout comme la campagne. Les troupes sont prêtes.

Il est peu probable que ces raids remplacent une invasion terrestre visant à détruire les capacités militaires du Hamas, a déclaré James Jeffrey, ancien envoyé spécial auprès de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique et président du programme Moyen-Orient au Wilson Center, dans une interview à Vox.

« Il est hautement improbable qu’ils fassent raid après raid après raid. [in Gaza] et n’essayez pas de rester là-dedans », a-t-il déclaré.

Les États-Unis insistent sur le fait qu’Israël a un plan – et tentent d’éviter une guerre régionale.

Ce qui est plus probable, selon Jeffrey, c’est que Tsahal utilise des raids comme celui de mercredi soir pour recueillir des renseignements sur le Hamas et perturber ses communications de commandement, en plus d’éliminer des cibles comme Tsahal l’a affirmé sur les réseaux sociaux – tout cela en préparation pour une incursion beaucoup plus importante.

Il s’agit de ce que Jeffrey a appelé un « raid de chars » – une opération militaire assez standard et qui pourrait servir à plusieurs fins. « Ils testaient la facilité d’accès du Hamas, ils testaient la réaction du Hamas et, évidemment, ils avaient une cible à détruire », a-t-il déclaré.

En menant de tels raids, Israël semble élaborer sa stratégie militaire en temps réel ; les inquiétudes concernant une conflagration régionale, la sécurité des plus de 200 otages restant à Gaza et ce qui arrive à Gaza et aux Palestiniens après la fin inévitable de la guerre exigent tous une réflexion approfondie et une planification minutieuse.

Cependant, selon un article récent du New York Times, les États-Unis s’inquiètent de savoir si cette planification est suffisante pour organiser une invasion terrestre qui consistera en des combats urbains difficiles et dangereux. Les responsables américains ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’Israël prend ses propres décisions militaires et que l’assistance militaire américaine ne signifie pas que les États-Unis dirigent la stratégie – et en fait, il existe probablement des désaccords entre les approches américaines et israéliennes.

« L’approche américaine est tout simplement différente ; l’approche américaine part du principe que ces groupes armés ne sont pas permanents ; “L’approche américaine a supposé qu’il était possible de les séparer des populations qui pourraient être enclines à les soutenir ou qui pourraient avoir peur et avoir besoin de les soutenir”, a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales. dans une interview. « Les Israéliens, d’une certaine manière, ont le sentiment : ‘Vous luttez peut-être contre la contre-insurrection depuis une décennie ou deux ; nous combattons les Palestiniens depuis un siècle et nous n’avons pas besoin de vos leçons.’”

Cependant, de sérieuses inquiétudes concernant une conflagration régionale déterminent la position américaine dans la région : l’Iran et le Hezbollah, le groupe militant libanais, ont menacé d’intensifier leurs actions agressives si Israël lançait une invasion terrestre à Gaza. Les États-Unis possèdent également des installations en Syrie et en Irak que des groupes mandataires iraniens locaux ont attaqués la semaine dernière après une période de restriction de plusieurs mois. Selon un article du Wall Street Journal, les efforts de l’administration Biden pour retarder toute attaque terrestre des troupes israéliennes ont été motivés au moins en partie par la nécessité de protéger les troupes américaines et de se préparer à gérer un potentiel conflit sur plusieurs fronts.

Ces préparatifs comprennent « près d’une douzaine de systèmes de défense aérienne » dans au moins six pays de la région, a rapporté le Journal mercredi, et pourraient être achevés dès cette semaine.

Pourtant, malgré le retard et malgré le fait que les responsables américains, y compris le président Joe Biden, continuent d’appeler à la prudence, il est peu probable que l’intention d’Israël d’organiser une invasion terrestre ait changé ; Le raid de chars de mercredi n’est probablement qu’un pas dans cette direction.