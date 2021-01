La semaine

Le porte-parole de Liz Cheney dit à Matt Gaetz de « laisser son sac de beauté à la maison » alors qu’il se rend au Wyoming

Les attaques du représentant Matt Gaetz (R-Fla.) Contre la représentante Liz Cheney (R-Wyo.) Ont suscité une vive réaction de la part de son porte-parole.Gaetz a critiqué Cheney pour son vote pour destituer l’ancien président Donald Trump à la Chambre des représentants. , et il planifie un voyage dans son État d’origine, le Wyoming, pour un événement alors qu’il exige qu’elle démissionne de la présidence de la Conférence républicaine de la Chambre. Maintenant, un porte-parole de Cheney riposte. « Le représentant Gaetz peut laisser son trousse de beauté à la maison », a déclaré dimanche un porte-parole de Cheney au Washington Examiner. « Dans le Wyoming, les hommes ne se maquillent pas. » Cheney, le troisième républicain le plus haut gradé de la Chambre, a voté la destitution de Trump plus tôt ce mois-ci pour incitation à l’insurrection à la suite d’une attaque meurtrière contre le Capitole par ses partisans, disant: «Le président des États-Unis a convoqué cette foule, a rassemblé la foule , et a allumé la flamme de cette attaque. » Depuis lors, Politico écrit qu’elle «se bat pour maintenir sa carrière politique en vie». Avant son voyage prévu jeudi dans le Wyoming, Gaetz a déclaré sur Twitter ce week-end qu’il «ne voulait pas de son travail» et qu’il «ne voulait pas» sans équivoque. un poste à la direction de la Chambre « – mais il a ajouté: » Je sais aussi que le Wyoming peut faire mieux. » Cheney a défendu son vote et sa déclaration condamnant Trump, déclarant, selon le Washington Examiner: « Nous avons tous une obligation envers la Constitution et une obligation de faire ce que nous pensons être juste, ce que notre serment nous oblige à faire, c’est-à-dire la politique, au-dessus de la partisanerie. » En réponse à la déclaration du porte-parole de Cheney, Jake Sherman de Punchbowl News a écrit que s’il peut être « facile de harceler des gens comme » Gaetz en arrière-plan, le « risque est que quelqu’un sur la clôture soit décontenancé ». Plus d’histoires de theweek.com Josh Hawley sait exactement ce qu’il fait Trump doit être poursuivi 5 dessins animés cinglants sur la poussée COVID-19 de Biden