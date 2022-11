Ce que dit le combat juridique d’un importateur sur la puissance des géants du fret

Hamburg Süd serait payé environ 1 800 $ pour expédier chaque conteneur de 40 pieds, qui contenait la plupart des meubles et des articles ménagers qu’OJ Commerce vendrait sous ses propres marques. Le transporteur n’en a livré que 185. Cela a obligé OJ Commerce à payer des prix très gonflés pour verrouiller les réservations de dernière minute pour ses conteneurs supplémentaires.

La plainte affirme que Hamburg Süd a refusé les conteneurs d’OJ Commerce afin de pouvoir profiter de la flambée des tarifs d’expédition, vendant le même espace à d’autres importateurs pour 10 fois le prix contractuel.

OJ Commerce affirme que son conflit avec Hamburg Süd a décimé sa division à la croissance la plus rapide, qui fabrique des produits dans des usines en Asie et les expédie aux États-Unis pour les vendre.

Selon la plainte, le personnel de vente de Hamburg Süd avait consacré des mois à négocier un nouveau contrat qui aurait débuté en juin 2021, garantissant à OJ Commerce le passage de plus de 4 000 conteneurs d’Asie vers les États-Unis au cours de l’année suivante. Ensuite, le transporteur a révoqué son offre et a cessé les négociations.

“Nous ne devrions pas engager de discussion de renouvellement avec le client à la lumière d’un litige potentiel”, a écrit Juergen Pump, vice-président senior de Hamburg Süd North America, dans un e-mail interne qu’OJ Commerce a obtenu et déposé dans le cadre de son dossier au maritime. commission. “Je ne leur fournirais pas non plus d’espace dans le cadre du contrat existant.”

Dans une interview, M. Maffei, le régulateur, a refusé de discuter des détails du litige d’OJ Commerce, mais a déclaré: «L’intention claire du Congrès, et mon intention également, est de sévir le plus possible contre tout type de représailles. Cela sape tout le système d’application.

Dans des documents déposés dans le cadre de la procédure de commission, OJ Commerce a fait référence à un e-mail interne daté du 29 avril 2021, de Kevin Li, spécialiste des flux de fret au service des ventes de Hamburg Süd, à M. Pump, qui supervisait alors la division nord-américaine de l’entreprise.