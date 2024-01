Ce que dit la robe de Nikki Haley à propos de sa campagne contre Trump

Apparemment, ce n’est pas seulement la promesse de Nikki Haley, après la primaire républicaine du New Hampshire, qu’elle continuerait à se battre, qui a irrité Donald J. Trump ; c’était aussi ses vêtements.

Ou plutôt son « déguisement qui n’était probablement pas si chic », comme le disait le l’ancien président l’a dit. Et même s’il est souvent enclin à l’exagération, dans le cas de la robe que Mme Haley portait mardi soir, la description de M. Trump s’est avérée plutôt juste.

La robe était effectivement chic, mais pas si chic. Il semble provenir de la marque Teri Jon, une ligne basée à New York que Mme Haley privilégie depuis longtemps. Elle portait Teri Jon quand elle était ambassadeur auprès du L’ONU en 2018, le Fox News en 2022, et à elle le mariage de ma fille en 2023.

Fondée par une femme nommée Rickie Freeman, Teri Jon est présente dans les grands magasins à travers le pays, comme Saks et Neiman Marcus. La robe que portait Mme Haley dans le New Hampshire se vend 580$, ce qui est cher mais pas trop cher. Longueur genou, en jacquard fleuri bleu avec une jupe légèrement trapèze et des manches évasées, la coupe ressemble vaguement à une sorte de style hôtesse des années 1950 ; cela semble conservateur mais pas trop conservateur.