Ce que dit la relation de Newsom avec les travaillistes à propos de son choix au Sénat

Newsom a félicité Butler lundi comme quelqu’un qui a « la capacité de créer une dynamique à l’extérieur qui fait bouger l’aiguille à l’intérieur ».

Co-fondateur d’un domaine viticole, Newsom a parfois fait passer les intérêts des entreprises avant les souhaits des puissants syndicats de l’État, invoquant la nécessité de stimuler l’industrie technologique californienne ou de gérer les réalités économiques. Cette approche a souvent frustré les alliés libéraux.

Quant à Butler, personne ne la prendrait pour une centriste. Elle a passé la majeure partie de sa carrière dans le mouvement syndical et est depuis lors l’une des voix les plus bruyantes en faveur du droit à l’avortement. Roe contre Wade a été renversé. Pourtant, elle a montré un talent pour le type de négociation qui correspond à l’équilibre de Newsom.

En 2015, elle était la principale négociatrice syndicale pour un salaire minimum de 15 dollars à l’échelle de l’État. L’accord a mis en œuvre l’augmentation par étapes – moins radicale que ce que d’autres syndicats recherchaient dans les urnes – mais il a réussi à convaincre le gouvernement de l’époque. Le conservatisme budgétaire de Jerry Brown.

Elle a également été de l’autre côté du combat : elle a conseillé les intérêts des entreprises dans leur lutte contre une législation favorable aux travailleurs.

La nomination de Butler intervient à un moment difficile dans la relation de Newsom avec les syndicats. Il fait face à de vives critiques concernant son veto sur des priorités syndicales très médiatisées, notamment les allocations de chômage pour les grévistes et les limites imposées aux camions sans conducteur.

Malgré de brefs passages à travailler avec des croque-mitaines syndicales comme Uber et Airbnb, la nomination de Butler a été largement bien accueillie par les syndicats, qui ont loué son origine ouvrière et son histoire en tant que leader du mouvement.

« Elle est une véritable actrice du changement et une ardente défenseure des syndicats et des écoles publiques », a déclaré David Goldberg, président de la formidable California Teachers Association.

Butler, qui sera la première femme noire ouvertement LGBTQ au Sénat, a eu un comportement très différent de Newsom, un entrepreneur viticole lié aux échelons supérieurs de la société de San Francisco.

Née dans le Mississippi, Butler a grandi dans une famille ouvrière, sa mère ayant du mal à occuper plusieurs emplois tout en s’occupant du père malade de Butler, décédé quand elle avait 16 ans. Butler a fait ses débuts dans l’organisation du travail des infirmières, des concierges et du personnel hospitalier. à travers le nord-est. Elle a passé une décennie à la tête du plus grand syndicat de Californie, SEIU Local 2015, qui représente 400 000 soignants de longue durée.

C’était l’époque de Butler chez SCRB Strategies, travaillant aux côtés des principaux conseillers de Newsom, Sean Clegg et Ace Smith, qui a servi de fourrage aux critiques de gauche. À ce titre, elle a conseillé la société de covoiturage Uber sur la manière de travailler avec les syndicats. négocié le projet de loi 5 de l’Assemblée, une loi très contestée qui visait à limiter la capacité des entreprises à recourir à des sous-traitants. Elle a ensuite occupé le poste de directrice des politiques publiques et des campagnes en Amérique du Nord chez Airbnb pendant un an avant de prendre la tête d’EMILY’s List en 2021.

Malgré quelques discussions sur les réseaux sociaux remettant en question ses références progressistes, les principaux acteurs syndicaux de l’État ne critiquent pas Butler pour ses liens avec les entreprises de la même manière qu’ils pourraient attaquer le gouverneur.

Peu de temps après avoir félicité Butler sur Twitter, la présidente de la Fédération du travail de Californie, Lorena Gonzalez, a averti ses abonnés de ne pas « se laisser distraire », leur rappelant que Newsom avait rejeté trois projets de loi sur le travail très médiatisés.

Gonzalez a ensuite refusé de répondre aux questions sur la relation de Butler avec le monde du travail.

