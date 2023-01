Ce que dit la NFL et ce qu’elle ne dit pas sur les blessures

La ligue publie-t-elle des informations sur les problèmes cardiaques ?

Pas dans les données qu’il publie régulièrement.

Les joueurs de football s’inquiètent des problèmes cardiaques depuis des décennies et les chercheurs étudient depuis longtemps d’anciens joueurs. En 2019, par exemple, une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que les anciens joueurs de la NFL étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir une fibrillation auriculaire que les personnes de la population générale. (L’étude, financée en partie par la NFL, a reconnu des lacunes, comme la possibilité d’un biais de recrutement et l’absence de suivi à long terme.)

Les inquiétudes concernant les risques cardiaques s’étendent aux joueurs actuels. À la saison régulière 2019, la NFL était suffisamment inquiète de la menace d’un arrêt cardiaque soudain pour diffuser une vidéo éducative à ses équipes.

Dans la présentation, le Dr Jonathan A. Drezner, médecin de l’équipe des Seahawks de Seattle et directeur du Center for Sports Cardiology de l’Université de Washington, a averti que l’arrêt cardiaque soudain était la principale cause de décès chez les athlètes pratiquant l’exercice. La plupart des cas, a-t-il noté, sont survenus chez des joueurs de basket-ball, de football ou de football et pouvaient souvent être attribués à une fibrillation ventriculaire, qui rend le cœur inefficace.

Les responsables de la NFL s’attendaient à ce que le personnel médical de l’équipe examine la vidéo chaque année, et les médecins estimaient que les équipes devraient inclure un arrêt cardiaque soudain dans leurs répétitions obligatoires de pré-saison pour les urgences dans le jeu.

La NFL, comme d’autres ligues professionnelles et la NCAA, s’inquiétait dans les premiers mois de la pandémie de coronavirus de la possibilité que Covid-19 entraîne des troubles cardiaques chez les athlètes. Dans certains cas, la NFL a recommandé que les joueurs testés positifs pour le virus subissent certains tests cardiaques, comme un électrocardiogramme, qui trace l’activité électrique dans un cœur, et un échocardiogramme, une échographie qui permet aux médecins d’évaluer visuellement la structure et la fonction d’un cœur. .

Quelle est la fréquence des commotions cérébrales ?

Selon le décompte de la NFL, au moins, ils sont moins courants qu’ils ne l’étaient autrefois. Au cours de la pré-saison et de la saison régulière 2015, y compris les entraînements, la ligue a officiellement enregistré 275 commotions cérébrales, ce qui peut être difficile à diagnostiquer. En 2021, ce nombre est tombé à 187.

Les commotions cérébrales ont particulièrement plongé au cours de la saison 2018, après que la ligue a introduit une règle interdisant aux joueurs de baisser la tête et de s’écraser sur les adversaires avec leurs casques. Il y en avait 214 cette année-là, y compris les entraînements et les matchs de pré-saison, contre 281 la saison précédente.