Ce que dit la liste des critiques des conservateurs sur l’approche de Poilievre au Parlement

Le chef conservateur Pierre Poilievre a nommé les 71 porte-parole et porte-parole associés qu’il est chargé de tenir le gouvernement libéral responsable, et ses choix en disent long sur la stratégie des conservateurs pour la Chambre des communes, selon les experts.

C’est une longue liste. Poilievre a 51 critiques, plus 20 autres critiques associés, face à seulement 38 ministres.

Les gouvernements sont parfois accusés de nommer des cabinets gonflés – et Poilievre pourrait susciter le même genre de critiques, a déclaré le stratège conservateur Tim Powers.

“En surface, vous vous exposez à une critique assez importante”, a déclaré Powers à CBC News Network. Pouvoir & Politique La semaine dernière. “Cependant, en ce qui concerne la gestion du caucus, il peut être difficile pour les gens d’être complètement agités car ils ont tous quelque chose à faire.

“Poilievre fait probablement un compromis là-bas pour la critique à ce sujet. S’il avait un cabinet de 52 personnes, eh bien, il n’aurait pas une jambe sur laquelle se tenir.”

Daniel Béland, professeur de sciences politiques à l’Université McGill, a déclaré à CBC News qu’il était logique que Poilievre récompense à la fois ceux qui l’ont soutenu dans la course à la chefferie et tende une branche d’olivier à certains de ses rivaux.

“Contrairement à la nomination d’un grand cabinet, avoir autant de critiques et de critiques associés ne coûte pas d’argent supplémentaire aux contribuables et permet aux conservateurs de couvrir une multitude de sujets politiques de manière systématique”, a-t-il déclaré.

Jean-Christophe Boucher, professeur agrégé de politique à l’Université de Calgary, a déclaré qu’un grand banc des critiques aide Poilievre à éviter les défis auxquels son prédécesseur est confronté.

“Je pense que c’est intelligent parce que le problème de la [Conservative Party of Canada] est le caucus. C’est vraiment le caucus qui s’est débarrassé d’Erin O’Toole, ce ne sont pas les électeurs du PCC”, a-t-il déclaré.

“En donnant à tant de gens tant de choses à faire, vous gérez un peu mieux votre caucus parce que tout le monde est occupé à faire quelque chose. Donc moins de griffonnage et d’être mécontent de certaines choses.”

“Il y a une stratégie de bruit ici”

Boucher a déclaré que la taille du banc des critiques en dit également long sur l’approche de Poilievre au Parlement.

“Il y a beaucoup de voix et beaucoup de bruit et je pense qu’il y a une stratégie de bruit ici”, a-t-il déclaré. “Cela va occuper le gouvernement et les libéraux maintenant, car ils auront tous ces gens qui poseront des questions.

“Cela signifie que l’opposition veut, vraiment, augmenter la température et augmenter l’activité.”

Boucher a déclaré que le fait d’avoir un grand banc des critiques permet également aux conservateurs de se préparer à former un gouvernement.

“C’est un bon moyen de distinguer qui a les côtelettes et le sérieux d’apprendre le dossier, et de gérer ces dossiers, de ceux qui n’en ont pas”, a-t-il déclaré.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland affrontera à la Chambre des communes le député conservateur albertain Jasraj Singh Hallan, le nouveau porte-parole en matière de finances de son parti. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La nomination du député albertain Jasraj Singh Hallan au poste de porte-parole du parti en matière de finances, a déclaré Boucher, permet d’éviter de transformer le dossier des finances en une bataille entre les régions, car la ministre des Finances Chrystia Freeland est originaire de l’Alberta.

Les experts disent que certaines des confrontations ministre/critique suggèrent une stratégie à deux volets pour les conservateurs – l’une consistant à présenter des critiques crédibles qui pourraient entrer au Cabinet tout en ayant d’autres critiques à portée de main pour servir de chiens d’attaque du parti.

Le député québécois Gérard Deltell est un exemple du premier, a déclaré Béland. Le nouveau porte-parole conservateur en matière d’environnement est une personne particulièrement crédible pour affronter le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, a-t-il dit, en raison de qui il a soutenu dans la course à la chefferie.

“[The choice of Deltell]qui a soutenu Jean Charest lors de la course à la chefferie, est particulièrement intéressant pour favoriser l’unité du parti au Québec, où un seul député a soutenu Poilievre lors de la course à la chefferie », a déclaré Béland.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault (à gauche) et le député conservateur du Québec Gérard Deltell. (Patrick Doyle/La Presse canadienne, Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Boucher a déclaré que Poilievre avait également fait preuve de sagesse en évitant de choisir un porte-parole en matière d’environnement de l’Alberta.

« S’ils avaient décidé de mettre un Albertain contre Guilbeault… Je pense que Guilbeault aurait tourné en rond autour de l’Albertain parce que c’est très difficile en tant qu’Albertain d’avoir une critique très militante et crédible des changements climatiques. Mais avoir un Québécois signifie que voix sera crédible, et c’est important », a-t-il dit.

La nomination de solides personnalités politiques comme critiques – comme Michael Chong aux affaires étrangères et James Bezan à la défense – pourrait viser à renforcer la confiance du public dans la capacité des conservateurs à gouverner, selon les observateurs.

“James Bezan a toujours été dans le dossier de la politique de défense”, a déclaré Boucher. “Il a toujours été cette voix sur la défense nationale, donc le garder là-bas met vraiment l’accent sur le fait qu’ils resteront sur la même longueur d’onde.”

Les observateurs disent que des critiques comme Marilyn Gladu (libertés civiles) et Scot Davidson (réduction de la paperasserie) sont censées servir de chiens d’attaque du parti chargés de “sangler le nez” du gouvernement libéral.

« La nomination de Gladu et le nom de son titre sont un développement très significatif, ce qui suggère encore une fois que Pierre Poilievre et son équipe n’ont pas l’intention de s’éloigner de la rhétorique post-pandémique pro-liberté qu’il a utilisée lors de la course à la chefferie », a déclaré Béland. .