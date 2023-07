Ce que dit la crise gouvernementale néerlandaise sur l’immigration

Une division amère sur la politique d’immigration a fait tomber Mark Rutte, le plus ancien Premier ministre des Pays-Bas, démontrant le débat de plus en plus polarisé en Europe sur la façon de gérer les milliers de personnes risquant leur vie dans l’espoir de s’y réinstaller.

Rutte a remis sa démission samedi au roi Willem-Alexander des Pays-Bas, mettant fin au service du Premier ministre néerlandais le plus ancien et forçant de nouvelles élections générales à l’automne. La coalition parlementaire de Rutte n’est pas parvenue à un accord sur de nouvelles mesures plus strictes en matière d’immigration ; Le parti de Rutte s’est brouillé avec deux partenaires de la coalition, l’Union chrétienne et D66, sur des propositions visant à créer un système d’asile à deux niveaux – temporaire pour ceux qui fuient le conflit et permanent pour les personnes fuyant la persécution – ainsi que des désaccords sur la politique de regroupement familial, le Nouveau Le York Times a rapporté vendredi. La politique d’immigration néerlandaise est déjà plus stricte que celle de nombreux pays européens, mais une récente augmentation de la migration en provenance de pays comme la Tunisie et le Pakistan a relancé le débat sur la politique migratoire sur tout le continent.

Bien que la migration vers l’Europe n’ait pas atteint les niveaux observés en 2015 et 2016 au plus fort du califat de l’État islamique et de la guerre civile syrienne, des retombées économiques de la pandémie de Covid-19, des conflits en Ukraine et dans certaines parties de l’Afrique, et des crises politiques et sociales dans les pays du Sud se sont heurtés pour chasser les gens de leur pays d’origine – souvent via des itinéraires dangereux et irréguliers comme le trafic d’êtres humains.

Mais les personnes qui tentent maintenant de refaire leur vie en Europe sont confrontées à un contexte politique et social très différent de celui des réfugiés arrivés en 2015. La politique étrangère des pays européens, du Royaume-Uni et des États-Unis est également largement consommée par l’invasion russe. de l’Ukraine, qui entre maintenant dans son 19e mois. La droite européenne, bien qu’elle ne contrôle que quelques nations comme la Hongrie et l’Italie, a plus d’influence qu’elle n’en avait au cours des années précédentes.

Pourtant, même des politiques d’immigration strictes, comme celles récemment mises en place au Royaume-Uni, n’ont pas empêché les gens de risquer leur vie pour se rendre là-bas ou dans des pays européens. En outre, un manque d’attention et une mobilisation internationale à grande échelle autour de la migration rendent le processus encore plus dangereux, comme l’a montré le naufrage d’un navire à destination de l’Italie transportant des centaines de personnes près de la Grèce le mois dernier.

Les tendances migratoires sont de plus en plus complexes

La migration vers l’UE a considérablement diminué en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19 et des fermetures de frontières qui en ont résulté. En 2019, l’UE a délivré environ 3 millions de premiers permis de séjour, qui sont tombés à 2,3 millions l’année suivante, mais sont remontés à 2,9 millions en 2021. Bien que ces chiffres n’aient pas changé de manière significative, le nombre de passages irréguliers aux frontières – les personnes venant sans visas valides et souvent par des moyens illicites, y compris en faisant appel à des passeurs — a augmenté de 66 % entre 2021 et 2022 selon la Commission européenne.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé la migration vers l’UE, bien que les Ukrainiens se déplaçaient déjà vers les pays européens avant le début de la guerre en février 2022. À la fin du mois de mai de cette année, 4 millions d’Ukrainiens bénéficiaient d’un statut de protection temporaire dans un pays de l’UE, selon Eurostat. . La migration en provenance du Maroc, de la Tunisie et du Pakistan a augmenté et les gens continuent de fuir les conflits et la répression en Syrie et en Afghanistan.

La migration depuis la Tunisie semble être un effet secondaire du conflit en Afrique subsaharienne. Des milliers de migrants sans papiers ont fui des endroits comme le Mali, où la violence islamiste continue et une junte militaire brutale ont semé la violence et la terreur sur le peuple malien, ainsi que le Soudan, où deux chefs militaires rivaux ont transformé la capitale de Khartoum en champ de bataille.

Des personnes de Côte d’Ivoire, du Tchad, de Guinée et du Sénégal ont également migré vers la Tunisie, où elles subiraient des violences racistes et où le gouvernement s’est concentré sur leur expulsion plutôt que de permettre aux organisations humanitaires de les aider, a rapporté Reuters jeudi.

Le président tunisien Kais Saied a institué une répression raciste contre les migrants noirs africains dans la nation nord-africaine, affirmant que les migrants africains irréguliers propagent la violence et le crime et utilisant sa plate-forme officielle pour diffuser des théories du complot sans fondement. « L’objectif tacite derrière ces vagues successives de migration irrégulière est de considérer la Tunisie comme un pays purement africain, sans affiliation aux nations arabes et islamiques », a déclaré Saied dans un discours de février.

La migration en provenance du Pakistan est également en hausse ; On pense que des centaines de Pakistanais se trouvaient sur le bateau à destination de l’Italie qui a coulé en Méditerranée début juin. Un gouvernement instable, ainsi que l’instabilité économique, ont poussé de nombreux Pakistanais à chercher du travail en Europe. Le Pakistan était proche du défaut de paiement jusqu’à jeudi, lorsqu’un accord renégocié avec le Fonds monétaire international a débloqué 1,1 milliard de dollars de financement pour l’économie du pays en difficulté ; cependant, il reste à voir si le Pakistan est en mesure de respecter l’accord et de redresser son économie.

Le Pakistan organisera également des élections générales en octobre, même s’il ne fera peut-être pas grand-chose pour apaiser les troubles qui ont suivi la destitution de l’ancien Premier ministre Imran Khan et son arrestation. Les termes de l’accord avec le FMI obligeront le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’austérité, ce qui aura un impact supplémentaire sur l’économie et le niveau de vie pauvres, comme le rapporte l’Economist Intelligence Unit. L’instabilité économique et politique devrait persister jusqu’en 2024.

L’Europe s’est polarisée depuis les arrivées de migrants en 2015

Malgré l’augmentation de la migration irrégulière au cours des trois dernières années, il n’y a pas de comparaison entre les tendances migratoires actuelles et celles de 2015 et 2016. À ce moment-là, des millions de personnes ont fui la guerre civile syrienne et la violence barbare de l’État islamique et sont venues s’installer. dans les pays de l’UE. En 2015, un nombre record de 1,3 million de personnes ont demandé l’asile en Europe, soit environ le double du précédent record établi après la chute de l’Union soviétique, selon Pew Research.

Malgré le fait que les chiffres de l’immigration sont loin des sommets de 2015, la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a dévoilé en mars une nouvelle politique d’immigration radicale qui « expulserait les personnes qui arrivent au Royaume-Uni via des canaux de migration irrégulière – principalement de petits bateaux traversant la Manche – et leur interdire de demander l’asile au Royaume-Uni », comme l’a rapporté Vox à l’époque. « Le projet de loi a été largement critiqué comme étant raciste et juridiquement lourd, et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et la Cour européenne des droits de l’homme se sont opposées pour des raisons liées aux droits de l’homme. »

En 2022, Braverman a également annoncé son intention de déplacer certains migrants vers le Rwanda, qu’elle a justifié comme un pays tiers sûr malgré la répression gouvernementale et le conflit régional fomenté par le président rwandais Paul Kagame. Cette politique n’a pas encore été mise en œuvre en raison de contestations judiciaires.

L’Allemagne a joué un rôle central dans l’accueil des réfugiés en 2015, la chancelière de l’époque, Angela Merkel, ayant déclaré au peuple allemand : « Nous pouvons le faire » lorsqu’elle a présenté la nouvelle politique du pays en matière de réfugiés en août 2015. L’Allemagne a réussi à intégrer les migrants de Syrie, L’Afghanistan et d’autres pays du Moyen-Orient dans le tissu de sa société, mais le parti de droite Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, a profité du grand nombre de nouveaux arrivants pour attiser les peurs islamophobes et promouvoir leur idéologie anti-immigrés. Bien que le gouvernement fédéral ait placé l’AfD sous surveillance en 2021 en raison de préoccupations concernant les opinions extrémistes et la position antidémocratique du parti, un récent sondage de Deutsche Welle indique que l’AfD a plus de soutien parmi les Allemands que n’importe lequel des partis de la coalition au pouvoir.

Le sentiment de droite et anti-migrants est en hausse dans les pays de l’UE depuis plusieurs années ; Le Hongrois Viktor Orban a scellé les frontières du pays en réponse aux arrivées de migrants en 2015, et de nombreux dirigeants européens l’ont ensuite félicité à contrecœur pour cette décision. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ont dénoncé cette semaine les projets de la Commission européenne de soutenir et d’intégrer les migrants entrant dans les pays européens, insistant plutôt sur le fait que le bloc devrait se concentrer sur l’arrêt de la migration irrégulière.

Malgré les frictions de plusieurs années sur la politique d’immigration à la suite des arrivées de 2015, les ministres de l’intérieur de l’UE ont semblé trouver une solution viable en juin pour partager la responsabilité des migrants non autorisés qui continuent de voyager vers les pays européens. Cette politique comprend une proposition de procédure d’asile commune et une responsabilité partagée pour aider les pays de première ligne comme la Grèce et l’Italie à gérer les flux d’immigration, selon le Conseil de l’UE.

Mais la nouvelle politique doit encore être présentée au Parlement européen, où elle pourrait potentiellement s’effondrer ; et s’il n’est pas adopté avant les élections parlementaires de l’année prochaine, cela pourrait ne pas arriver si les partis de droite parviennent à former une coalition suffisamment forte.