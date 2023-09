Ce que dit la controverse de Jann Wenner sur le contrôle des blancs dans la musique

Lorsque Jann Wenner, co-fondateur du magazine Rolling Stone, a récemment déclaré que les musiciens noirs et féminins n’« articulaient » pas suffisamment bien la philosophie de la musique rock pour être inclus dans son nouveau livre, ses paroles n’étaient pas qu’un commentaire passager.

Aux critiques et experts musicaux, Déclarations de Wenner au magazine The New York Times tout en faisant la promotion de son livre « The Masters », il met en lumière les inégalités raciales de longue date dans le secteur de la musique. Les musiciens noirs ont longtemps été les plus mal lotis dans l’industrie, qu’il s’agisse de contrats médiocres, de luttes pour passer à la radio ou d’être exclus de récompenses prestigieuses.

« Il a montré ce que de nombreux leaders de l’industrie pensent encore des musiciens noirs et féminins, et son choix de mots est un affront à la créativité et au génie manifestés par tant d’artistes », Willie « Prophet » Stiggers et Caron Veazey, co-fondateurs du Black Music Action Coalition, a déclaré à propos de Wenner dans une déclaration à NBC News.

« The Masters » est une collection d’entretiens de Wenner avec Bono, Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Jerry Garcia et Pete Townshend au cours de sa longue carrière au sein du magazine. Une nouvelle interview de Bruce Springsteen a également été incluse.

« Les musiciens noirs font régulièrement l’objet de racisme et de préjugés qui portent atteinte à leur valeur », ont poursuivi Stiggers et Veazey dans leur communiqué. « Les VRAIS maîtres sont les créateurs noirs du genre rock and roll ; ceux par lesquels chaque personne interviewée dans le livre a été touchée et influencée.

La Fondation Rock & Roll Hall of Fame a rapidement retiré Wenner, son co-fondateur, de son conseil d’administration après la publication d’une interview dans le magazine Times. Rolling Stone, qu’il a cofondé en 1967, a publié une déclaration dénonçant les propos de Wenner. Wenner a quitté Rolling Stone en 2019.

Dans l’interview accordée au magazine Times, David Marchese demande à Wenner pourquoi les artistes ou les femmes non blanches manquaient dans son livre. Lorsque Wenner a affirmé qu’il n’avait pas interviewé de femmes qui étaient « suffisamment articulées sur ce niveau intellectuel » pour parler profondément de la musique, Marchese a réfuté, citant des artistes féminines comme Madonna et Joni Mitchell.

Wenner s’est tourné vers les artistes noirs et concède que Steve Wonder est un génie, et que les musiciens décédés Marvin Gaye et Curtis Mayfield pourraient également être considérés comme des « maîtres » de la musique, mais en fin de compte, il a déclaré que les artistes noirs « n’ont tout simplement pas articuler à ce niveau.

Wenner s’est depuis excusé, admettant que ses commentaires « ont diminué les contributions, le génie et l’impact des artistes noirs et féminins » et a ajouté qu’il avait une admiration pour les « artistes qui changent le monde » qui ne figurent pas dans son livre.

Mais le mal était fait. Selon les experts, ses paroles ont renforcé les stéréotypes négatifs sur les artistes noirs, notamment à cause de l’influence de Wenner. Il est resté à la tête de Rolling Stone pendant plus de 50 ans, façonnant le journalisme musical et se liant d’amitié avec de grands musiciens et dirigeants de labels.

Daphne Brooks, professeur d’études afro-américaines à Yale et auteur de « Liner Notes for the Revolution : The Intellectual Life of Black Feminist Sound », a déclaré que le langage codé racialement de Wenner portait atteinte au génie des musiciens noirs, en particulier des femmes noires – qui, selon elle, , Wenner a eu du mal à nommer dans son interview au Times.

« La musique a toujours été imprégnée d’intellectualisme, si nous la considérons comme une forme d’expression historique, politique et sociale », a déclaré Brooks. « C’est le cas depuis que les esclaves composaient leur propre musique comme langage codé pour survivre. Cela se retrouve dans le blues, le jazz et le rock’n’roll. Pour lui, ne pas le savoir et ne pas être capable de reconnaître les complexités de l’intellectualisme noir intégré à la musique est un problème », a-t-elle ajouté.

Les difficultés auxquelles les musiciens noirs sont confrontés sont bien documentées. Artistes finissent généralement par des affaires dans lequel ils reçoivent une avance et, en échange, renoncent à leurs droits musicaux et acceptent de recevoir des centimes par dollar de leur musique. Les musiciens aiment Megan toi étalon, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Prince et plusieurs autres ont fait la guerre aux étiquettes sur les contrats de disques qu’ils ont qualifié d’injuste et, dans certains cas, ils ont intenté des poursuites judiciaires contre les entreprises. Par exemple, un éditeur de musique international BMG a déclaré en 2020 que les redevances des musiciens noirs qu’elle gère étaient jusqu’à 3,4 % inférieures à celles des musiciens non noirs après un audit interne de plusieurs mois. De tels contrats pour les artistes noirs existent depuis longtemps dans l’industrie musicale.

Le petit Richard a passé des décennies parler de l’exploitation il a enduré après avoir signé avec Specialty Records dans les années 1950. Son contrat lui donnait un demi-centime pour chaque disque vendu. Il a signé l’accord, sans aucune aide, alors qu’il cherchait désespérément à prendre soin de sa famille à faible revenu. Des taux de redevances aussi bas étaient courants pour les artistes noirs à l’époque, par rapport aux artistes blancs. musiciens qui voyaient généralement des coupures de cinq cents de leurs ventes. Et les artistes blancs réenregistraient les morceaux populaires d’artistes noirs, récoltant ainsi la récompense des redevances. Quant à Little Richard, son plus gros succès « Tutti Frutti » ne lui a rapporté que 25 000 dollars après avoir vendu un demi-million d’exemplaires, selon au New York Times.

En 1987, la NAACP a publié un rapport sur l’industrie appelée « The Discordant Sound of Music ». Le rapport révèle que même si les artistes noirs généraient à l’époque 25 à 30 % des revenus de l’industrie du disque, « ils ne reçoivent qu’une infime proportion de ses bénéfices financiers ».

Les chercheurs ont déterminé que l’industrie était « extrêmement ségréguée et que la discrimination est endémique ». Bien que le rapport ait été publié avant que le hip-hop n’atteigne un succès plus grand public, il estimait que les artistes noirs étaient confinés à des catégories musicales sous-évaluées avec des opportunités limitées de croissance, de liberté financière et de créativité. Les barrières discriminatoires signifiaient que les artistes blancs bénéficiaient du talent des artistes noirs, d’autant plus qu’il y avait si peu de Noirs occupant des postes de direction dans les grands labels.

Peu de choses ont changé. Au-delà des contrats prédateurs, les musiciens noirs sont souvent classés dans des genres racialement définis – « urbains » –, avec des obstacles à la création d’autres types de musique. Par exemple, Billboard a supprimé le hit « Old Town Toad » de Lil Nas X en 2018 de son palmarès Hot Country Songs et a déclaré à son label que l’inclusion de la chanson était une erreur, Rolling Stone a rapporté. Pendant ce temps, des rappeurs blancs comme G-Eazy et Post Malone ont trouvé une place constante dans les charts hip-hop du Billboard.

En ce qui concerne le contrôle et qui décide qui est valorisé en tant que star et dont la musique reste underground, les Noirs ne représentent que 7,5 % des 4 060 dirigeants au niveau de vice-président et au-dessus dans 119 sociétés de musique, selon une étude. 2021 rapport de l’Annenberg Inclusion Initiative.

Les disparités raciales de l’industrie musicale ont été critiquées en 2020 au milieu des manifestations contre les violences policières après le meurtre de George Floyd. Deux femmes noires, Jamila Thomas et Brianna Agyemang, ont lancé #TheShowMustBePaused, un effort pour arrêter les affaires pendant une journée et encourager la réflexion sur la manière dont l’industrie musicale exploite et profite des talents noirs. Cela a fait boule de neige jusqu’au #BlackoutTuesday, avec tout le monde, de Rihanna à Drake, publiant des carrés noirs sur leurs réseaux sociaux pour soutenir cet effort. C’est devenu un phénomène massif qui a déclenché des conversations sur la discrimination et le racisme dans l’industrie musicale.

En conséquence, de grandes sociétés de musique comme Warner Bros., Apple, Universal Music (qui appartient à la même société mère que NBC News), Sirius XM et d’autres promis des contributions monétaires et autres contributions non spécifiées pour créer une industrie plus équitable. En 2022, la Black Music Action Coalition a publié un rapport détaillant comment les labels de musique, les maisons de disques, les services de streaming et bien d’autres avaient tenu leur engagement en faveur du changement. Le groupe a déclaré qu’il y avait une amélioration de la représentation et des dons caritatifs, mais a appelé à une « révision des contrats à l’échelle de l’industrie » et a exhorté le secteur de la musique live à « être plus attentif aux professionnels noirs ».

C’est là, disent les experts, le paradoxe de la musique hip-hop. La même culture et les mêmes paroles qui rapportent des millions de dollars à l’industrie musicale sont à la fois décriées et sous-évaluées. Cinquante ans après les débuts du genre et après plus de 20 ans à introniser des artistes, le Rock & Roll Hall of Fame n’a pas vu son premier rappeur jusqu’en 2007 avec Grandmaster Flash and the Furious 5. Il n’y a eu qu’une poignée d’artistes hip-hop noirs intronisés depuis. Le racisme parfois subtil de l’industrie musicale est souvent plus répandu lorsqu’il s’agit de ce genre, a déclaré AD Carsonprofesseur adjoint de hip-hop et du Sud global à l’Université de Virginie.

« Avec le hip-hop, les gens ont des attentes quant à ce qu’est le hip-hop ou le rap, et ces attentes ont été en grande partie organisées par des gens qui détestent les Noirs », a déclaré Carson. « Les gens parlent du rap comme si ça ne demandait pas beaucoup d’efforts, ça ne demandait pas beaucoup d’énergie, ça ne demandait pas beaucoup de réflexion. »

Le Rock & Roll Hall of Fame n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les paroles de Wenner reflètent l’emprise institutionnelle que des entités comme le Rock & Roll Hall of Fame et même le magazine Rolling Stone ont sur l’industrie musicale. Mais des experts comme Carson et Brooks affirment que cette controverse mènera peut-être à des discussions significatives sur l’industrie.

« Ces remarques devraient ouvrir la voie à un plus grand jugement », a déclaré Carson.