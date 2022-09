Les espoirs grandissent chez les démocrates. Et si – peut-être, juste peut-être – les élections de mi-mandat de cette année ne seraient pas si mauvaises pour leur parti après tout ?

Le poids de l’histoire, les chiffres des sondages et les résultats des élections de novembre dernier semblaient tous sonner le glas du parti de Biden à mi-mandat. Mais ces derniers mois — surtout depuis l’arrêt de la Cour suprême Dobbs décision éliminant les protections fédérales du droit à l’avortement – il y a eu un changement.

Les récentes élections spéciales ont été encourageantes pour les démocrates, plus récemment avec leur élection du siège de la Chambre de l’Alaska. L’avance dans les sondages génériques que les républicains avaient toute l’année a disparu le mois dernier, et les moyennes actuelles des sondages montrent environ une égalité. Et si les démocrates remportent toutes les courses au Sénat où ils sont actuellement en tête des sondages, ils conserveront le contrôle de la chambre (bien que certaines de ces pistes soient assez petites et que certains États n’aient pas été interrogés très souvent).

Il est important de garder les choses en perspective. Les sondages ne montrent pas de vague bleue – ils suggèrent plutôt que les démocrates sont les outsiders pour conserver la Chambre et que le Sénat pourrait aller dans les deux sens (les prévisions de FiveThirtyEight donnent au GOP environ une chance sur trois de le gagner). Les indicateurs actuels semblent désormais indiquer une compétition serrée à mi-mandat plutôt qu’une défaite retentissante du type subi par le GOP de Donald Trump en 2018, les démocrates de Barack Obama en 2014 et 2010 et le GOP de George W. Bush en 2006.

Mais est-ce un véritable changement de vent politique – ou les républicains finiront-ils par remporter une solide victoire après tout ?

Il y a deux écoles de pensée fondamentales sur ce qui se passe ici.

Une théorie est que l’amélioration des démocrates est réelle, en grande partie due à un environnement médiatique amélioré pour le parti, et susceptible de durer. En 2021, la base démocrate a été démobilisée, les républicains ont été poussés à voter et les électeurs de swing basculaient vers le GOP. Puis le Dobbs La décision et le retour de l’ancien président Trump à la une des journaux ont également dynamisé la base démocrate, tout en remettant l’accent des électeurs swing sur l’extrémisme républicain. Pendant ce temps, la chute des prix de l’essence a apaisé certaines craintes économiques des électeurs. Donc, plutôt qu’une éruption, cela ressemble à une élection où les partis sont assez équitablement appariés.

La deuxième théorie est que cela ne durera pas – soit l’avantage récent des démocrates sera éphémère, soit il n’existe pas du tout. C’est-à-dire que les résultats des sondages des républicains pourraient s’améliorer plus tard, comme cela s’est produit en Virginie et dans le New Jersey en octobre 2021, en raison soit des tendances typiques à moyen terme, soit d’un changement dans l’environnement de l’information. Alternativement, les sondages pourraient tout simplement se tromper – ils pourraient sous-estimer systématiquement la force du GOP, comme cela s’est produit en 2016 et 2020 (et dans certaines régions en 2018 également). Quant aux récents bons résultats des élections spéciales des démocrates, ils pourraient ne pas être représentatifs au niveau national, ou ils pourraient ne pas être égalés dans les mi-mandats relativement plus élevés.

Le cas que les démocrates ont vraiment amélioré

L’histoire est claire que le parti du président fait généralement mal aux élections de mi-mandat, comme je l’ai écrit l’année dernière. Il existe différentes façons de mesurer exactement à quel point – changement de sièges à la Chambre, marge de vote à la Chambre nationale, sièges au Sénat et postes de gouverneur. Mais dans chaque métrique, les pertes pour le parti du président sont courantes, et les grosses pertes sont plus courantes que même les petits gains.

Andrew Prokop/Vox

Pourquoi cela arrive-t-il si souvent ? Les mi-mandats peuvent être intrinsèquement démobilisants pour de nombreux partisans du président sortant précisément parce qu’il n’est pas sur le bulletin de vote – ils se sentent moins menacés parce qu’ils savent qu’il sera toujours en fonction, quelle que soit l’issue des mi-mandats, et sont donc moins motivés à voter. Les politologues ont également mis en avant le modèle d’opinion publique «thermostatique», suggérant que les électeurs swing ont tendance à se balancer contre le parti au pouvoir, pensant que le pays a été trop déplacé vers la gauche ou la droite.

Il y a cependant eu des non-éruptions notables à mi-parcours. Les élections de 1998 se sont déroulées au milieu d’une économie en plein essor et des efforts impopulaires des républicains du Congrès pour destituer le président Bill Clinton, et elles ont été essentiellement un match nul. Les élections de mi-mandat de 2002 étaient les premières depuis le 11 septembre, le président George W. Bush était toujours très populaire et le GOP s’en est bien sorti.

Y a-t-il donc des raisons de penser que les démocrates de Biden pourraient défier la tendance et éviter une défaite écrasante à mi-parcours – devenant l’une de ces exceptions ?

La Dobbs décision, qui a anéanti un statu quo juridique qui existait depuis un demi-siècle, pourrait bien faire l’affaire. L’élimination par les juges conservateurs de la Cour suprême des protections fédérales en matière de droit à l’avortement est un exemple rare d’un changement radical de politique auquel s’oppose clairement le président sortant. Des millions d’Américains supplémentaires ont été confrontés à la possibilité que si eux-mêmes ou un membre de leur famille avaient besoin d’un avortement, ils pourraient être empêchés de l’obtenir par le gouvernement. Peut-être a-t-il mobilisé les électeurs de la base démocrate qui, autrement, se détourneraient des élections de mi-mandat, et convaincu les électeurs swing que les républicains ont poussé le pays trop loin vers la droite.

Il y a d’autres façons dont l’environnement de l’information s’est amélioré pour les démocrates. Les nouvelles de la seconde moitié de 2021 et du début de 2022 ont été pour eux un défilé apparemment sans fin d’horribles : la résurgence de Covid avec de nouvelles variantes, la flambée de l’inflation et la chute des revenus réels, le retrait désordonné d’Afghanistan, un programme législatif au point mort et l’impopulaire l’ancien président Trump ne fait pratiquement pas la une des journaux.

Au cours des derniers mois, les choses ont été différentes. Covid a reculé des gros titres et les mandats de masque ont été levés même dans les zones bleues. Les prix du gaz ont considérablement baissé depuis le pic de l’été (même si l’inflation n’a peut-être pas encore été stoppée). Biden et les démocrates ont adopté la loi sur la réduction de l’inflation, un projet de loi réduit qui a néanmoins tenu certaines de leurs promesses de campagne. Et les audiences du 6 janvier et la perquisition du FBI à Mar-a-Lago ont renvoyé Trump et ses problèmes avec la loi à la une des journaux.

Bien sûr, tout n’a pas l’air rose – la cote d’approbation du président Joe Biden s’est améliorée d’environ 5 points depuis juillet, mais elle est toujours inférieure à 43 %, ce qui est historiquement plutôt bas. Mais comme Amy Walter l’écrit dans le Cook Political Report, il y a un cas où ce n’est pas la bonne mesure sur laquelle se concentrer. Certains sondages montrent qu’une partie importante des désapprobateurs de Biden n’aiment pas encore plus les républicains et disent qu’ils prévoient de voter démocrate en novembre. En outre, la coalition démocrate post-Trump, qui s’appuie fortement sur les électeurs diplômés de l’université qui sont plus susceptibles de se présenter, pourrait désormais être bien optimisée pour les élections de mi-mandat.

L’argument est que tout cela se voit dans les sondages améliorés des démocrates et, plus révélateur encore, dans les résultats des élections spéciales. Un référendum du Kansas sur le droit à l’avortement en août a abouti à une victoire éclatante pour le côté pro-choix. Poste-Dobbs Les élections spéciales à la Chambre dans le Nebraska, le Minnesota, New York et l’Alaska ont toutes montré une force marquée pour les démocrates également. Tout cela explique pourquoi les mi-parcours pourraient bien être quelque chose de plus proche d’un match nul, ou d’un concours serré et serré, qu’une vague GOP.

Le ou les cas où les républicains sortiront triomphants

Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles la théorie ci-dessus (et les sondages actuels) pourraient s’avérer fausses le jour du scrutin.

D’une part, il pourrait y avoir un mouvement tardif en faveur des républicains. Alors peut-être que les sondages actuels sont assez précis, mais ils changeront plus tard, et le GOP obtiendra un avantage dans les dernières semaines de la campagne. Le mouvement tardif des sondages est un véritable phénomène, comme Hillary Clinton pourrait vous le dire – elle a mené solidement jusqu’en octobre, puis s’est effondrée après la tristement célèbre annonce de James Comey selon laquelle le FBI avait rouvert l’enquête sur ses e-mails.

Nous n’avons pas à remonter trop loin dans le temps pour d’autres exemples. En 2021, Terry McAuliffe (D) a mené Glenn Youngkin (R) dans les sondages publics sur la course du gouverneur de Virginie jusqu’à la dernière semaine d’octobre, lorsque Youngkin a pris la tête. Il est difficile de démêler pourquoi, exactement, Youngkin a bondi tard. Cela aurait pu être dû à des facteurs contingents (comme une gaffe de campagne McAuliffe) ou à des facteurs plus larges (comme une tendance de ces élections à se briser tardivement contre le parti du président sortant). Mais c’est arrivé. Les sondages à la fin étaient assez précis en Virginie ; c’est juste qu’ils avaient changé d’où ils étaient même à la mi-octobre.

Comme mentionné ci-dessus, les démocrates ont bénéficié d’un environnement médiatique particulièrement favorable au cours des derniers mois, en contraste frappant avec la façon dont 2021 s’est terminée et 2022 a commencé pour eux. Nous ne savons pas ce que les semaines restantes de la campagne nous réservent, mais des développements défavorables dans l’économie (comme l’annonce de l’inflation pire que prévu de mardi) ou sur un certain nombre de sujets pourraient certainement leur nuire. Dans le vide, il est possible qu’un mouvement tardif puisse profiter aux démocrates ou aux républicains, mais le poids de l’histoire à mi-mandat pourrait être interprété comme suggérant qu’il est plus susceptible de nuire au parti du président sortant.

De plus, beaucoup a été écrit sur l’avantage des démocrates en matière de dépenses publicitaires dans les principales courses au Sénat jusqu’à présent, mais l’une des raisons qui existent est que les républicains ont économisé leurs ressources relativement plus limitées pour les dépenser plus tard en publicité. Il est donc possible qu’une fois que les républicains auront lancé leurs publicités négatives, les pistes étroites que certains candidats démocrates ont actuellement disparaîtront avec un mouvement tardif.

C’est ainsi que les sondages pourraient changer. Mais ils pourraient aussi se tromper – encore une fois.

Nate Cohn du New York Times a évoqué cette possibilité lundi, écrivant qu’un “signe d’avertissement” clignote dans les sondages du Sénat. Plus précisément, dans les États où les sondages ont considérablement sous-estimé les républicains en 2020 – comme le Wisconsin, l’Ohio et la Floride – les sondages montrent que les candidats démocrates de 2022 réussissent étonnamment bien. Il est donc possible que ces sondages soient des mirages.

Cela s’est produit dans les années présidentielles 2016 et 2020, mais même à mi-mandat en 2018, ce problème s’est produit dans de nombreux États (mais pas partout). Depuis le réalignement de Trump, les sondeurs ont souvent été aux prises avec le problème de la sous-estimation du soutien du GOP. Au départ, certains ont émis l’hypothèse que les sondages sous-pondéraient les électeurs n’ayant pas fait d’études universitaires, mais le problème a persisté malgré les efforts pour le corriger.

Il est possible que cette fois soit vraiment différente. Il est utile de garder à l’esprit les problèmes de sondage du passé, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils se reproduiront cette année. Pourtant, les démocrates ont été suffisamment brûlés par des sondages en rose pour justifier une certaine prudence. La probabilité d’une vague rouge a peut-être diminué, mais on ne peut pas encore la compter.