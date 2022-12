Ce que disent les problèmes de streaming d’AMC sur l’industrie télévisuelle dans son ensemble

Mais trois jours après l’appel, MoffettNathanson a averti que l’activité de télévision traditionnelle déclinait plus rapidement que prévu, affirmant qu’AMC pourrait ne jamais retrouver les flux de trésorerie disponibles qu’elle avait générés autrefois. Puis, le 29 novembre, AMC Networks a déclaré que Mme Spade avait démissionné, environ trois mois après le début de son mandat de directrice générale. Le conseil d’administration a conclu qu’elle n’était pas la bonne dirigeante pour diriger AMC Networks à travers la période mouvementée à venir, selon une personne connaissant la décision, et lui a donné un package de séparation d’une valeur d’environ 10 millions de dollars.

Mme Spade n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les prochains mouvements d’AMC Networks seront déterminés par M. Dolan, qui est devenu le 5 décembre président exécutif de la société, lui donnant la latitude de travailler directement avec l’équipe de direction d’AMC Networks. Dans un communiqué, AMC Networks a déclaré qu’il continuerait à distribuer ses émissions et ses films sur plusieurs plates-formes, en mettant l’accent sur le streaming financé par la publicité et en rendant son activité de télévision traditionnelle plus rentable grâce à la publicité ciblée.

“Les mesures de coûts que nous prenons visent à nous aider à relever les défis actuels ressentis dans l’industrie des médias ainsi que les perspectives économiques plus larges”, indique le communiqué.

Alors que M. Dolan envisage l’avenir d’AMC Networks, les spéculations de l’industrie se tourneront inévitablement vers la question de savoir s’il se joindra à ses pairs pour envisager une vente à un plus grand rival. Mais c’est un moment inopportun pour cela. Les cours des actions sont en baisse dans l’industrie des médias, les investisseurs devenant de plus en plus nerveux face aux services de streaming non rentables et aux entreprises de télévision par câble en déclin. Et le marché publicitaire s’est détérioré, menaçant de faire encore baisser les valorisations.

Pour compliquer les choses, AMC Networks ne possède pas certaines des émissions qu’il a rendues célèbres, notamment “Mad Men”, qui appartient à Lionsgate, et “Breaking Bad”, qui appartient à Sony, selon des personnes connaissant le sujet. . Mais AMC Networks possède “The Walking Dead” et a déjà commencé à promouvoir de nouvelles émissions de la franchise Anne Rice Immortal Universe. La valeur de la bibliothèque de l’entreprise pourrait peser sur tout prix que l’entreprise est en mesure de commander lors d’une vente.

“C’est effrayant d’être un acheteur d’AMC Networks car leur portefeuille de chaînes n’est plus obligatoire pour les distributeurs”, a déclaré M. Greenfield.