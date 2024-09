Ce que disent les parieurs et les sondages à propos de 2024

Alors que la dernière ligne droite de l’élection présidentielle américaine de 2024 commence, les marchés de paris étrangers ont placé l’ancien président Donald Trump dans une position dont il n’a jamais bénéficié après la fête du Travail : en avant.

Le candidat républicain Trump a une légère avance sur la vice-présidente démocrate Kamala Harris sur deux des plus grands marchés de paris : Betfair Exchange, la plus grande plateforme de paris peer-to-peer au Royaume-Uni, et Polymarket, une plateforme de crypto-trading. Les chances de victoire de Trump, basées sur les paris de Polymarket, s’élevaient à 50 % à 14 heures (heure de l’Est) mercredi.

Les paris sur l’élection présidentielle – qui ne peuvent légalement pas être faits aux États-Unis – sont en contradiction avec les récents sondages effectués auprès de l’électorat américain :

◾ Un nouveau sondage USA TODAY/Suffolkdonne à Harris un avantage de 48% contre 43%, ce qui reste dans la marge d’erreur du sondage. Le sondage a été réalisé auprès de 1 000 électeurs potentiels par téléphone fixe et portable du 25 au 28 août, soit environ une semaine après la Convention nationale démocrate.

◾ La moyenne des sondages de Real Clear Politics a placé Harris avec quelques points d’avance sur Trump depuis la convention d’août. Trump avait près de 3 points d’avance sur le président Joe Biden avant que ce dernier ne se retire de la course.

Les sondages de 2024 donnent à Harris un léger avantage ces dernières semaines

Les parieurs ou les électeurs offrent-ils les meilleurs signaux ?

Comment concilier les signaux contradictoires provenant des marchés du jeu et des sondages d’opinion ?

Harry Craneprofesseur de statistiques à l’université Rutgers, étudie les résultats des élections depuis 2016 et les compare aux prévisions des sondages et des marchés de paris. Il souligne que « le prix du marché à un moment donné reflète l’opinion collective du marché sur la base des informations disponibles ».

Les informations permettant de comparer Trump et Harris sont limitées, hormis les coups de gueule de leurs campagnes respectives. Les parieurs pourraient bien considérer le 10 septembre, premier débat présidentiel de 2024 pour Harris, comme leur prochaine meilleure occasion de reconsidérer leurs paris.

Les parieurs ne sont pas les seuls intéressés par le débat de la semaine prochaine. Un récent sondage de Prolific, une plateforme de recherche en lignea constaté que 7 répondants sur 10 ont déclaré qu’ils avaient l’intention de regarder l’émission. Les électeurs les plus jeunes et les électeurs noirs ont exprimé le plus grand intérêt à regarder l’émission, selon le sondage.

Comment les cotes de paris sur la victoire de Donald Trump à la présidence de 2024 ont changé

Selon les données de Betfair et Polymarket, les chances de voir Trump remporter la présidence cette année ont atteint leur maximum le premier jour de la Convention nationale républicaine. La semaine dernière, les parieurs lui ont également donné un léger avantage sur Harris. C’est la première fois que les parieurs donnent à Trump l’avantage sur un concurrent dans une année électorale après la fête du Travail.

Le favori des paris n’a que perdu deux fois depuis 1866selon The Conversation, une organisation de presse à but non lucratif. Trump était l’un de ces outsiders en 2016. Même le jour de l’élection, les parieurs ne donnaient à Trump que 17 % de chances de battre Hillary Clinton, selon les données historiques de Betfair.

Comment les chances de Harris et Trump de remporter l’élection présidentielle de 2024 ont changé

Les cotes des élections de 2024 vont certainement changer au cours des deux mois précédant le jour du scrutin, le 5 novembre, étant donné que Betfair a déjà encaissé 78 millions de dollars de paris. Pourtant, ce n’est qu’une fraction du record de 2,23 milliards de dollars misés sur Betfair lors de l’élection de 2020.

Alors qu’est-ce qui a légèrement creusé l’écart entre Harris et Trump au cours des derniers jours ?

Au cours de cinq des 19 derniers jours, l’écart entre Trump et Harris a été de deux points de pourcentage ou moins, mais l’écart s’est légèrement creusé ces derniers jours sur Polymarket.

Les parieurs voient peut-être Harris comme une mince avance à l’échelle nationale, mais ils se concentrent davantage sur des rapports comme ceux du Silver Bulletin où Nate Silver estime que Trump a une avance de 1,5%. 56 % de chances de remporter le vote du Collège électoral.