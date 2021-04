Les dernières pages – et les premières pages – des principaux journaux britanniques montrent clairement leur opposition aux projets d’une Super League européenne de 20 clubs …

Sous le titre « Seul quelqu’un qui déteste vraiment le football peut être derrière une super ligue européenne », Les gardiens Jonathan Liew «Parce que ne vous y trompez pas: c’est une idée qui n’aurait pu être imaginée que par quelqu’un qui déteste vraiment le football jusqu’aux os. Qui déteste tellement le football qu’ils veulent l’élaguer, le vider, le démembrer, du football de base à la Coupe du monde. Qui trouve l’idée même du sport de compétition offensive.

Dans Les temps, Henry Winter écrit: «Ce qui est stupéfiant dans leur approche de ces rebelles sans conscience, c’est leur pure naïveté. Quelqu’un de sain d’esprit et d’une bonne compréhension du football conseille-t-il réellement ces cheikhs, oligarques et hommes d’affaires milliardaires?

«Clairement non. Parce que la première allusion à un magasin fermé a toujours provoqué la colère des partisans, y compris ceux des six sans vergogne. Même dans un monde de clubs aussi tribaux, ces fans peuvent voir les dangers d’une Super League européenne, comment elle étouffe la compétition et tue les rêves.

« Il y a une arrogance à la limite du risible, en particulier, d’Arsenal et des Spurs de se considérer comme faisant partie d’une élite européenne. »

Dans Le courrier quotidien, Martin Samuel mépris: «Une compétition de plastique, regardée par des fans de plastique, de clubs en plastique. Oubliez le passé, oubliez les Busby Babes, ou les aigus, oubliez Istanbul, ou les doubles. Ce pourrait tout aussi bien être de nouveaux clubs, dans une nouvelle ligue, et nouvellement moulés, en plastique.

«Une ligue dans laquelle personne d’autre ne peut entrer; une ligue dont vous ne pouvez pas sortir, même si vous êtes inutile. La fin de la méritocratie. C’est du plastique. Un magasin fermé en plastique que seuls les chasseurs de gloire les moins profonds trouveraient gênants.

Qualifiant la proposition de « geste lâche », Le soleil Dave Kidd appelle les supporters à diriger l’opposition: «Les vrais supporters de ces clubs apprécieront l’importance de la pyramide du football anglais ainsi que ceux qui suivent des clubs moins riches – et ils seront consternés par ces propositions.

« Maintenant, ceux-ci, ainsi que les partisans de Manchester City, d’Arsenal et de Tottenham, doivent faire entendre leur voix. Fort et clair.’

Dans Le Daily Telegraph, Jason Burt déclare catégoriquement: «Le désir d’une Super Ligue européenne à guichet fermé est purement motivé par l’avidité» et décrit la proposition comme une «déclaration de guerre».

Et sur Twitter, le rédacteur en chef du football du Telegraph Sam Wallace conclut: «La cupidité n’est malheureusement pas surprenante. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que ces 12 clubs pensent vraiment qu’ils peuvent «gagner la dispute», avec les fans, les gouvernements. Ils croient vraiment que c’est «mieux pour le jeu». Je ne peux pas penser à une condamnation plus universelle d’une proposition de football. Même le Var a ses partisans.

Et comment la condamnation s’est poursuivie sur les réseaux sociaux …

Ainsi Leicester, relégué au troisième rang du football anglais en 2008, est depuis devenu champion d’Angleterre, a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions et est désormais en finale de la FA Cup. Un antidote mineur aux nouvelles de la ligue Gordon Gekko. – Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 18 avril 2021

Regardez l’état de la conception de la tête de mât de la Super League et imaginez à quel point le nouveau trophée de la Super League va ressembler. Il faudrait penser quelque part entre l’Emirates Cup et la ICC Champions Cup – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 18 avril 2021

La Super League a toujours été inévitable. Il s’avère que ces personnes très riches et impitoyables n’ont pas acheté votre club parce qu’elles aiment les histoires anciennes et le sport communautaire. – Barney Ronay (@barneyronay) 18 avril 2021