Ce que disent les journaux : l’Angleterre entre dans l’histoire – ça vaut le coup d’attendre ! | Actualités footballistiques

L’Angleterre a remporté sa première demi-finale depuis la Coupe du monde 1966 lorsque le but d’Harry Kane en prolongation, faisant suite à son penalty, a remporté mercredi une victoire 2-1 sur le Danemark, ce qui les a envoyés dimanche en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Lors d’une soirée inoubliable devant près de 60 000 fans, la plupart délirants de joie, l’Angleterre a atteint la finale du Championnat d’Europe pour la première fois, même si elle a dû revenir par derrière car un but contre son camp de Simon Kjaer a annulé le superbe but libre de Mikkel Damsgaard. coup de pied pour les Danois en première mi-temps.

















L’équipe locale était toujours en tête mais a eu du mal à briser la défense danoise en lutte, jusqu’à ce qu’elle obtienne un penalty à la 103e minute après que Raheem Sterling soit tombé avec un contact minimum pour permettre au capitaine Kane de décider.

Sports aériens jette un œil aux journaux du matin après la veille…

Harry Kane était le héros de l’arrière et de la première page de l’Angleterre



Sous le titre « L’Angleterre fait l’histoire », Les temps‘ Henri Hiver écrit : « L’Angleterre est en finale – une finale ! – et ce sont les mots les plus étranges, les plus rares et les plus beaux à écrire. 55 ans de souffrance peuvent-ils vraiment être sur le point de se terminer ? L’Angleterre peut-elle vaincre les redoutables Italiens, l’équipe avec tant de beaucoup de résilience défensive incarnée par Giorgio Chiellini, et tellement nous encapsulé par Jorginho ?

« L’Angleterre sait qu’ils vont passer les tests les plus difficiles à Wembley dimanche, mais ils le savaient contre l’Allemagne et ont réussi. Les hommes de Gareth Southgate savaient que contre le magnifique Kasper Schmeichel et le Danemark ici, ils étaient la meilleure équipe et ont finalement atteint la finale grâce à Harry Kane terminer.

« Lady Luck a certainement souri à l’Angleterre en prolongation. »

Gareth Southgate a emmené l’Angleterre à une finale majeure



Dans L’indépendant, Miguel Delaney écrit : « L’Angleterre, enfin, parcourt la distance. Ils ont enfin des plans pour la dernière journée, restent à Wembley, rêvent. Leur match le plus passionnant et le plus difficile du tournoi met en place le plus grand jour du pays en 55 ans. L’Angleterre est à dernier retour dans une finale, pour la première fois depuis 1966, et un jour où les échos de cette date seront tout autour.

« Les solutions pour ces problèmes peuvent attendre jusqu’à jeudi. C’est un moment de célébration pour l’instant et de se délecter de la détermination mentale de l’équipe. Même Pickford a réalisé un bel arrêt au cours de ces dernières minutes tendues. Il s’était rétabli. l’histoire de l’un des plus grands jours de l’Angleterre, sinon nécessairement de leurs plus grands matchs. »

Le journal i l’appelle « Fairytale football » tandis que Metro Sport est en tête avec « Ça vaut la peine d’attendre »



le Courrier quotidien mener avec le titre ‘King Kane’ après que son quatrième but dans la compétition a conduit l’Angleterre en finale. Martin SamuelLe rapport de match se concentre sur la façon dont l’Angleterre s’est développée sous Gareth Southgate et commence: « Touchez-moi, vous touchant. L’Angleterre en est à sa première finale depuis 1966. À Wembley, contre l’Italie. Buvez-le. Qui sait quand nous passerons par là de nouveau.

« Les briseurs de hoodoo de Gareth Southgate l’ont encore fait. Quatre demi-finales consécutives perdues en prolongation. La cinquième a gagné. Quand ce fut fini, les joueurs et le personnel se sont liés les bras et ont chanté Sweet Caroline alors qu’ils se tenaient devant la petite section de Wembley qui abrite la famille et les amis, leurs proches.

« Ce sont aussi les êtres chers maintenant, bien sûr. La nation va adorer ça. J’adore cette équipe. J’aime ce qu’ils représentent, ce qu’ils représentent. La résilience dont ils ont fait preuve, ripostant après avoir perdu un but. La bravoure de gagner Dans une période de match où les équipes anglaises ont traditionnellement trébuché, Southgate a également laissé échapper son émotion.

« A marché jusqu’à la partie la plus bruyante de la foule, frappant l’air, serrant les poings, criant à tue-tête. Quel manager il s’avère être. »

Le Soleil et le Miroir reflètent l’euphorie nationale



Après 55 ans de souffrance, les deux Le miroir et Le métro réfléchir au fait d’être « enfin » en finale d’un tournoi majeur, tandis que Le soleil‘s Dave Kidd écrit : « Quand le moment est arrivé, c’était comme si 55 ans de douleur footballistique et 16 mois de frustrations pandémiques s’étaient évanouis dans une explosion de joie.

« Et, comme ils aiment chanter à la manière de Wembley, les bons moments n’ont jamais semblé aussi bons. La dernière fois que l’Angleterre a atteint une finale, elle a été diffusée sur les actualités Pathé, cette fois, c’était partout sur TikTok et Instagram.

« Cela a été une sacrée attente, alors qui se souciait que nous ayons dû attendre un peu plus longtemps pour qu’Harry Kane marque le vainqueur des prolongations sur un rebond après que son tir au but ait été sauvé.

« Nous étions habitués à ce que les Anglais ratent les tirs au but à la fin des demi-finales, mais cette fois, cela n’avait pas d’importance. »

Roy Keane de Sky Sports sur ITV :

« Je ne pense pas que ce soit une pénalité. Il est peu probable qu’au VAR, ils disent que c’était une erreur claire et évidente. Mais Sterling est devenu de plus en plus fort au fur et à mesure que le match avançait, et quand vous avez des gens qui peuvent dépasser les joueurs, cela ouvre juste le jeu. Mais la pénalité était très douce. «

Le capitaine anglais Harry Kane s’adressant à ITV :

« Le meilleur une-deux que j’ai jamais joué ? C’est vrai ! Évidemment, ce n’était pas le penalty que je voulais exécuter, il est allé plus bas que je ne le pensais, mais c’était un bonus qu’il est revenu, et j’ai pu mets-le à la maison. »

Le manager anglais Gareth Southgate s’adressant à ITV :

« Je n’ai pas revu le penalty, mais j’ai pensé que Raheem Sterling était une épine dans le pied toute la nuit. Franchement, il n’y a personne que vous préféreriez avoir sur un penalty qu’Harry Kane, mais il était contre un grand gardien de but. Heureusement. c’est désormais sans importance. »

















Comment les fans ont réagi…

















… et comment les réseaux sociaux ont réagi

Pas grand chose à dire sur ce groupe !! Nous avons continué à nous battre jusqu’à la fin. Encore un jeu à jouer ! 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/Uu5Z1AoAIR – Jordan Henderson (@JHenderson) 7 juillet 2021