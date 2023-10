jeAu cours des trois dernières semaines, plus de 1 400 personnes en Israël et 7 000 Palestiniens ont été tués dans les combats entre Israël et le Hamas. Autrement dit, si l’on en croit les chiffres des victimes provenant de la région. Cette semaine, le président américain Joe Biden a laissé entendre qu’il ne fallait pas se fier au bilan des morts palestiniens à Gaza, qui a subi de lourds bombardements israéliens à la suite du massacre du Hamas le 7 octobre.

“Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour mener une guerre”, Biden dit à une conférence de presse mercredi. “Mais je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens.” Le président n’a pas fourni d’autres preuves de son scepticisme à l’égard des données du ministère palestinien de la Santé, citées par le Département d’État américain. intérieurement et publiquement, dans ce dernier cas aussi récemment que Mars. (Lorsqu’on lui a demandé de fournir des preuves pour étayer la déclaration de Biden, la Maison Blanche a fait référence au TIME aux commentaires du porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, qui a réitéré jeudi l’affirmation du président selon laquelle le bilan des morts ne peut pas être pris « à sa valeur nominale » parce que « Le ministère de la Santé de Gaza n’est qu’une façade pour le Hamas. »)

Le ministère de la Santé de Gaza a répondu jeudi à Biden avec une liste des morts. Le document de 212 pages fournit le nom, l’âge, le sexe et le numéro d’identification officiel de 6 747 personnes qui, selon les responsables palestiniens, ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a commencé ses frappes aériennes là-bas le 7 octobre. (Le document note que cette liste n’inclut pas les 281 morts qui n’ont pas encore été identifiés.) TIME n’a pas été en mesure de vérifier la liste de manière indépendante.

La publication du document semble être un défi direct aux commentaires de Biden et au scepticisme du ministère de la Santé de Gaza, qui, comme tous les autres ministères du gouvernement de l’enclave assiégée, relève de la direction du Hamas. (Le groupe militant a pris le contrôle de Gaza à ses rivaux de l’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah, qui gouverne la Cisjordanie, en 2007.) Alors que certains ont soutenu que le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de distinction entre les décès de combattants et de civils dans ses décomptes, d’autres suggèrent maintenant que cela pourrait même embellir les chiffres.

« Le Hamas a clairement intérêt, par sa propagande, à gonfler autant que possible le nombre de victimes civiles », a déclaré dans un récent communiqué Luke Baker, ancien chef du bureau de Reuters qui a dirigé la couverture médiatique d’Israël et des territoires palestiniens par l’organisation de 2014 à 2017. fil X. (Baker a refusé de commenter au TIME.) Comme Biden, Baker ne conteste pas le fait que des civils soient morts. Il affirme plutôt que l’ampleur du nombre de morts est invérifiable et que ceux qui sont chargés de suivre les victimes à Gaza pourraient ne pas être en mesure de le faire librement. « Tout responsable de la santé qui s’écarte des sentiers battus et ne donne pas le bilan des morts que le Hamas souhaite rapporter aux journalistes risque de graves conséquences », a déclaré Baker.

Bien que Gaza soit sous le contrôle du Hamas depuis 2007, c’est la première fois que la fiabilité du ministère de la Santé de l’enclave est autant remise en question. Les médias et les organisations et agences internationales s’appuient depuis longtemps sur les sources gouvernementales israéliennes et palestiniennes pour connaître le nombre de victimes. S’ils le font en partie parce qu’ils ne sont pas en mesure de vérifier eux-mêmes ces chiffres de manière indépendante, c’est aussi parce que ces statistiques se sont révélées exactes dans le passé. “Ils ont accès méthodologiquement à des sources d’informations que personne d’autre n’a – accès aux données des morgues, des hôpitaux – et ce sera en fin de compte le moyen le plus fiable de compter les victimes”, Omar Shakir, directeur de la division Israël et Palestine à Human Rights Watch. , dit à propos des responsables palestiniens de la santé à Gaza. Il note que lorsque Human Rights Watch a mené ses propres enquêtes sur des frappes individuelles, « il n’y a pas eu de divergences majeures entre ces chiffres et les chiffres produits par le ministère de la Santé de Gaza ».

Même si le suivi du nombre de morts et de blessés peut paraître particulièrement ardu tâche au milieu du dernier bombardement, qui a vu des milliers de bâtiments détruits et plus d’un million de personnes déplacées sur les 2,2 millions de Gaza, il existe un processus par lequel les Palestiniens suivent leurs pertes. « Après chaque guerre, une liste est publiée avec les noms, le sexe, l’âge et le numéro d’identification – et cela se produit pour une raison, car il faut délivrer des certificats de décès officiels », explique Nour Odeh, analyste politique et ancienne journaliste basée à Ramallah. , notant que ce processus permet aux familles de faire face à des questions telles que l’héritage et la garde des enfants dont les parents sont décédés. « Cela n’est pas le fait de personnalités politiques ; cette compilation est réalisée par des professionnels de la santé… Il y a un effort très concerté pour y parvenir en Palestine et, malheureusement, il y a beaucoup de pratique.

Parmi les cinq guerres à Gaza qui ont eu lieu depuis 2008, celle-ci est de loin la le plus meurtrier. Mais Shakir affirme que ces morts ne sont pas surprenantes, compte tenu de l’intensité et de l’ampleur du bombardement. “Le nombre de victimes que nous constatons correspond généralement à ce à quoi on pourrait s’attendre, compte tenu du nombre de frappes aériennes dans l’une des zones les plus densément peuplées de la planète.”

Le scepticisme quant au nombre de morts s’est accru à la suite de l’explosion de la semaine dernière à l’hôpital Al Ahli de la ville de Gaza, dans laquelle des centaines de personnes auraient été tuées. Immédiatement après, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 500 personnes avaient été tuées dans l’explosion, un chiffre qui a ensuite été révisé à la baisse à 471. (Les renseignements américains ont proposé un chiffre plus estimation prudente entre 100 et 300 morts.) La seule chose plus controversée que le nombre de morts est de savoir qui est finalement responsable de l’explosion. Alors que le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a jeté le blâme Lors d’une frappe aérienne israélienne, Israël a déclaré que c’était la faute d’une roquette tirée par des militants palestiniens depuis Gaza – une évaluation qui a été soutenue par la Maison Blanche. Une récente enquête visuelle sur l’explosion réalisée par le New York Times reste peu concluant.

Mais selon Odeh, mettre en doute le bilan des morts palestiniens n’est pas différent des autres dénégations historiques du nettoyage ethnique. « Les Serbes ont nié que toutes ces personnes aient été tuées en Bosnie-Herzégovine ; au Rwanda, la même chose s’est produite », dit-elle. « Les Russes le font en Ukraine, et ils l’ont fait avec le régime d’Assad en Syrie… C’est le modèle de ceux qui commettent des atrocités. »

La perspective de la mort est une peur qui pèse désormais sur de nombreux Palestiniens à Gaza – à tel point que certaines familles ont décidé de porter des bracelets avec leurs noms dessus afin que leurs corps puissent être identifiés parmi les décombres s’ils étaient victimes de frappes aériennes. Muhammad Shehada, originaire de Gaza et chef des communications de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, a déclaré au TIME que de toutes les opérations militaires israéliennes que lui et sa famille ont vécues, aucune n’égale l’ampleur, la gravité et l’ampleur de la guerre actuelle. Sa crainte, partagée par son organisation (qui dit qu’il s’efforce de croiser les chiffres du nombre de morts avec les hôpitaux locaux, les victimes confirmées et les témoignages oculaires) et autresc’est que plus on met en doute le bilan des morts palestiniens, plus il est probable que les frappes aériennes se poursuivront sans relâche.

« À l’heure actuelle, 7 000 personnes ont été tuées, ce qui est bien plus que le nombre de Palestiniens tués lors de n’importe quelle guerre, atrocité ou escalade antérieure au cours des quatre dernières décennies », dit Shehada. « Remettre en question la validité des chiffres provenant de Gaza, c’est couvrir tout ce qu’Israël fera ensuite. »