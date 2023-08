Ce que disent les enseignants du Québec est à l’origine de la grave pénurie de personnel – et ce qui pourrait y remédier

Contrairement à certains parents stupéfaits par la nouvelle, l’enseignant du secondaire Mike Wadden n’a pas été choqué d’apprendre cette semaine que la province manquait encore de plus de 8 500 enseignants, quelques jours seulement avant le retour en classe.

Après près de 15 ans à ce poste, il dit s’être habitué à ce que les gouvernements successifs du Québec ignorent « l’éléphant dans la pièce » quant à ce qu’il estime être la cause de la pénurie.

« Ce n’est pas une question de salaire, ce sont des conditions de travail », a déclaré le professeur d’études sociales à l’école secondaire Macdonald de Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec.

Il dit que certains de ses collègues ont jeté l’éponge en raison du refus du gouvernement de répondre aux besoins devenus « écrasants en classe », comme la charge de travail croissante, les attentes croissantes et le manque de ressources pour aider à gérer un nombre croissant d’élèves qui avoir des difficultés à apprendre.

« Il y a de plus en plus de pression exercée sur les enseignants », a déclaré Wadden, « et, pour les jeunes enseignants, je ne les blâme pas. Ils ne veulent pas y faire face. »

REGARDER | Le Québec en pleine crise du personnel scolaire : Qu’est-ce qui se cache derrière la pénurie d’enseignants au Québec ? La province est au milieu d’une crise de personnel scolaire et il n’y a pas de solution simple.

Mercredi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a révélé que 8 558 postes d’enseignant restaient à pourvoir (1 859 à temps plein et 6 669 à temps partiel) dans le système public selon les données les plus récentes, soit environ 3 000 de plus que croyait à l’origine.

« Je peux vous le dire, c’est un défi de taille », a déclaré Dranville à l’Assemblée législative de Québec, « et il va sans dire que c’est une réalité pour laquelle il n’y a pas de solution magique. »

Le gouvernement projette d’être « insultant »

Le ministère a compilé ses données de 71 des 72 centres de services scolaires français et commissions scolaires anglophones — où quelque 700 enseignants étaient toujours portés disparus mercredi.

Le centre de services de Laval arrive en tête avec 905 enseignants à temps plein et à temps partiel, et le centre de services de la Montérégie arrive en deuxième position avec 874. Les commissions scolaires Sir-Wilfrid-Laurier et English-Montréal arrivent en tête de liste des commissions scolaires anglophones en pénurie, avec 450 et 84 postes vacants, respectivement.

Traditionnellement, bon nombre de ces postes sont pourvus dans les jours précédant ou quelques semaines après le début de l’année scolaire.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, affirme que sa priorité est d’avoir des enseignants agréés dans les salles de classe. Si cela n’est pas possible, la province devra compter sur des enseignants non qualifiés, voire sur un seul adulte par classe. (Sylvain Roy Roussel/Radio-Canada)

Drainville affirme que le gouvernement fait tout en son pouvoir pour obtenir le plus d’enseignants possible pour la rentrée scolaire, mais que le Québec devra compter sur « de nombreux enseignants non légalement qualifiés » — c’est-à-dire sans permis ni diplôme d’enseignement — pour combler les besoins béants.

Il a déclaré qu’au minimum, l’objectif était d’avoir au moins « un adulte » dans chaque classe pour assurer une certaine forme de supervision, mais sans plus de soutien, il ne pouvait même pas garantir cela. Le plan d’urgence a fait sourciller, beaucoup affirmant qu’il dévalorise les enseignants et la profession dans son ensemble.

« Cela revient au fait que le gouvernement ne traite pas [those in] la profession enseignante en tant que professionnels », a déclaré Steven Le Sueur, président de l’Association professionnelle des enseignantes et des enseignants du Québec, un syndicat qui compte plus de 8 000 membres.

Le Sueur affirme qu’une multitude de personnes non qualifiées ou non formées dans les salles de classe « seront difficiles pour tout le monde, et cela, à son tour, rendra la tâche difficile pour les étudiants ».

Jon Keane, professeur d’art à l’école secondaire Beaconsfield, dit que le commentaire de Drainville était carrément « insultant ».

« Je ne pense pas que cela valorise la profession », a-t-il déclaré. « Cela ne montre pas beaucoup de respect pour nous. ».

Faites en sorte que les enseignants se sentent valorisés, selon un expert

Faire en sorte que les enseignants se sentent valorisés est un facteur clé pour les maintenir en poste, selon Phillipa Parks, professeure adjointe à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, qui étudie la rétention globale des enseignants.

« Tout type d’environnement dans lequel ils sentent que, malgré les défis et les difficultés de l’enseignement, que leur travail est apprécié, soutenu et reconnu, sera d’une grande utilité », a-t-elle déclaré.

Le ministre de l’Éducation du Québec « ne semble pas comprendre à quel point il est difficile d’être enseignant », a-t-elle déclaré.

Les recherches montrent qu’une administration peu solidaire, la pression croissante des parents et des étudiants et le peu d’opportunités de développement professionnel sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi les enseignants partout, et pas seulement au Québec, quittent la profession en masse – beaucoup au cours de la première année de début de carrière, selon Parks. .

La pandémie de COVID-19 et ses effets persistants sont également des facteurs importants. Le passage à l’apprentissage en ligne, puis le retour à l’apprentissage en présentiel ont mis beaucoup de pression sur les enseignants, provoquant l’épuisement professionnel de certains, et ont laissé davantage d’élèves aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de comportement, ce qui a mis davantage de stress sur les enseignants.

Philippa Parks étudie la rétention globale des enseignants. (Soumis par Philippa Parks)

Parks affirme que le gouvernement devrait financer des réseaux de soutien pour les nouveaux enseignants – des lieux où ils peuvent venir partager leurs problèmes, leurs réussites et leurs stratégies – ainsi qu’une plus grande reconnaissance de la part du gouvernement dans son ensemble pour ce que font les enseignants.

Le gouvernement du Québec a défendu cette semaine ses efforts de recrutement et de rétention des enseignants, soulignant qu’il a augmenté les salaires de départ dans la dernière convention collective (même si la province se classe toujours au dernier rang au pays pour les salaires de départ), a développé des bourses pour les étudiants des programmes d’éducation et a créé un option de diplôme accélérée de 30 crédits pour les futurs enseignants.

Mais Parks affirme que le gouvernement doit être prudent quant à l’offre de ce programme d’un an, car les recherches montrent que les taux de rétention des enseignants sont plus élevés parmi ceux qui ont plus de certifications et de formation, car ils sont mieux préparés à la réalité du travail.

« La solution à court terme ne fera qu’exacerber le problème à long terme », a-t-elle déclaré.

« Aucune flexibilité » sur l’embauche d’enseignants bloquée par le projet de loi 21

Dans une tentative de « Je vous salue Marie » pour aider à combler les postes vacants, Drainville exhorte les titulaires d’un diplôme dans une matière enseignée dans les écoles à tenter de l’enseigner.

« Vous avez un baccalauréat en histoire, en mathématiques, en chimie ou en français? Vous désirez vous lancer dans une nouvelle carrière? Nous avons de la place pour vous maintenant », a déclaré Drainville.

Mais il n’y a toujours pas de place pour Fatemeh Anvari, une ancienne enseignante au primaire à qui on a dit qu’elle ne pourrait plus enseigner dans sa classe de Chelsea, au Québec, en 2021 parce qu’elle porte un hijab, ce qui n’est pas permis en vertu du projet de loi 21, la loi québécoise sur la laïcité.

« L’école ne voulait pas que je perde la salle de classe mais, vous savez, il n’y avait pas d’issue », a-t-elle déclaré. Elle travaillait comme enseignante suppléante et avait postulé avec succès pour devenir enseignante à temps plein, avant d’apprendre que l’école devait annuler son contrat en raison du projet de loi 21.

La loi, adoptée en 2019, interdit aux enseignants des écoles publiques et autres fonctionnaires en position d’autorité de porter des symboles religieux – tels que le hijab, le crucifix ou le turban – pendant leur travail. Les enseignants qui portaient le hijab en classe avant l’entrée en vigueur de la loi ont été autorisés à continuer d’enseigner, mais leur carrière est limitée : ils ne peuvent pas changer d’emploi, d’école ou de conseil scolaire. La loi n’autorise aucune nouvelle recrue à porter le hijab ou d’autres symboles religieux.

Une image dessinée à la main a été collée sur une clôture à mailles de chaîne à l’extérieur de l’école primaire de Chelsea en 2021 à la suite du retrait de Fatemeh Anvari de sa classe en vertu du projet de loi 21. (Jean Delisle/CBC)

Malgré la situation désastreuse, Drainville affirme que son gouvernement ne touchera pas à ce projet de loi.

« La loi a été votée », a-t-il déclaré cette semaine, « et nous ne voulons pas y revenir. Il n’y a aucune flexibilité là-dessus ».

Anvari, qui travaille actuellement à terminer sa maîtrise en éducation et qui a des années d’expérience en enseignement à son actif, dit qu’il est frustrant d’entendre que le gouvernement est prêt à embaucher quelqu’un avec juste un diplôme collégial à sa place.

« Même s’il existe des gens capables, compétents et capables d’enseigner, ils ne sont pas autorisés à le faire simplement en raison de leur identité et de la façon dont ils choisissent de se présenter », a-t-elle déclaré.

ÉCOUTER | Le ministre de l’Éducation parle de la pénurie d’enseignants :

Aube Montréal8h35Bernard Drainville sur la pénurie d’enseignants au Québec Le Québec manque d’environ 8 500 enseignants, a révélé mercredi le ministre de l’Éducation de la province, Bernard Drainville. Sean Henry, animateur de CBC Daybreak, parle avec Drainville du problème et de ce que fait la province pour le résoudre.

Pendant ce temps, Drainville a également lancé un appel pour que ceux qui ont quitté la salle de classe reviennent.

Mais Arlene Rill, une enseignante à la retraite d’une école primaire, affirme que même si elle pourrait « tout à fait utiliser cet argent », elle n’envisagerait jamais de signer un contrat pour enseigner pendant une année supplémentaire.

« Quand j’enseignais, les enfants étaient ma famille. C’étaient vraiment mes enfants », a déclaré cet homme de 72 ans, qui a pris sa retraite en 2006.

Mais lorsqu’elle est revenue à l’enseignement suppléant en 2018, elle a déclaré que les conditions s’étaient détériorées.

« C’est le chaos complet », a-t-elle déclaré. « Il faut que ça redevienne comme avant. »