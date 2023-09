Ce que disent les députés libéraux au caucus sur le logement, Poilievre

Alors que les députés libéraux commençaient à affluer à London, en Ontario. lors de la retraite du caucus du parti – avant l’arrivée du premier ministre Justin Trudeau – la nécessité d’agir en matière de logement et de mieux communiquer ses politiques étaient les thèmes communs qui ont été évoqués.

Ceux qui se sont arrêtés pour parler aux journalistes lors de la retraite ont également largement écarté les inquiétudes concernant les sondages d’été qui donnaient les conservateurs de Pierre Poilievre en tête.

Après avoir été retardé en Inde, Trudeau devrait arriver mercredi pour la première journée complète de la conférence du caucus. Mardi, le caucus libéral des femmes, le caucus autochtone et le caucus rural ont tous tenu des réunions.

Voici un peu de ce qui se dit dans les couloirs :

SUR UN PLAN DE LOGEMENT

« Je suis un peu triste que nous parlions toujours des mêmes choses… Pourquoi le logement est-il resté le problème le plus urgent ? … Je pense que c’est parce qu’il y a tellement d’acteurs qui doivent être autour de la table », a déclaré London West, en Ontario. La députée Arielle Kayabaga. « J’ai 32 ans, je suis député. Je n’ai pas pu acheter de maison. Je suis venue ici dans ce pays en tant que réfugiée, je suis mère célibataire depuis 14 ans… Il ne s’agit donc pas seulement d’une lutte… politique. Ce sont des luttes personnelles pour certaines personnes, et elles sont importantes, et nous devons voir plus de logements pour les Canadiens. »

« Le sentiment que le gouvernement n’a pas de plan est peut-être légitime dans le sens où il est difficile d’expliquer un plan aussi global. Le gouvernement a un plan, très solide, pour résoudre tous ces problèmes. Mais il faut du temps pour expliquer cela et ce n’est pas quelque chose que l’on fait en 30 secondes, c’est donc un défi », a déclaré Brossard-Saint-Lambert, Québec. La députée Alexandra Mendes.

« Je pense que le défi réside dans l’abordabilité et comment allons-nous garantir que les gens peuvent non seulement s’offrir des espaces de vie confortables, mais aussi se permettre de gagner leur vie et être capables de travailler. … Je pense que les services de garde d’enfants, les programmes de garde d’enfants d’apprentissage de la petite enfance a eu un impact important sur les familles de ma circonscription », » a déclaré Mississauga-Erin Mills, Ont. Le député Iqra Khalid. « La réalité est que le Canada s’en sort bien mieux que… la majorité des pays du monde. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas et je pense que nous devons remédier à ce problème.

« Nous savons que les gens souffrent… et que c’est difficile pour les premiers acheteurs de maison. Nous le savons. Nous avons un nouveau ministre en charge… Et bien sûr, nous aurons des conversations importantes ici sur cette question. » a déclaré le ministre des Affaires étrangères et d’Ahuntsic-Cartierville, Québec. La députée Mélanie Joly.

SUR LES SONDAGES ET POILIEVRE

« C’est, je pense, normal. J’ai voyagé cet été, ce n’est pas quelque chose qui est propre au Canada, ce sentiment d’insatisfaction est, je dirais, omniprésent dans le monde entier. Les gens vivent beaucoup de changements », dit Mendès. « Alors oui, les gens ne sont pas satisfaits de leurs gouvernements, où que nous soyons. Et c’est normal. Cela ne veut pas dire qu’en fin de compte, une fois que nous entamons une campagne et que vous commencez à mettre les gens face à des choix, ils ne choisiront plus quoi faire. » en fait, il s’avère qu’il ne s’agit pas seulement de la quantité connue, mais aussi du gouvernement qui a été là pour eux. »

« Je n’accorde pas trop d’importance aux sondages. Je veux dire, certaines personnes le font, c’est sûr, mais il s’agit simplement de ce qui se passe localement », a déclaré Jenica Atwin, députée de Fredericton et du Nouveau-Brunswick. « Je pense qu’il est [Poilievre] simplifier son message, ce qui est un problème pour moi car ce ne sont pas des questions simples… Nous devons donc faire mieux pour présenter les faits et parler des progrès que nous avons réalisés dans des domaines clés… Il s’agit en quelque sorte de rallier l’équipe en ce moment… Nous essayons juste de rester positifs et de contrecarrer.

SUR LES COMMUNICATIONS

« Ce gouvernement a traversé beaucoup de choses au cours des huit dernières années. Et nous savons que les choses évoluent rapidement, et les gens s’attendent à un bon gouvernement et c’est ce que nous ferons. sûr que nous sommes là pour répondre à leurs besoins, » dit Joly. « Nous avons fait beaucoup dans le dernier budget, mais nous devons en faire davantage… Je pense que nous nous concentrerons également sur le rappel aux Canadiens de quoi parle Pierre Poilievre ? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière.

« Quand il s’agit de ce dont je suis responsable et de la façon dont je m’exprime à travers le pays, c’est quelque chose que je considère très profondément. Surtout d’où je viens, m’assurer que les Canadiens comprennent où nous en sommes, que nous écoutons, que nous les entendons et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour les servir », a déclaré la ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et de Toronto-Centre, en Ontario. Député Marci Ien.

« Bien sûr, communiquer avec les Canadiens est très, très important. Nous n’avons pas réussi à être très agressifs dans la promotion de ce que le gouvernement a fait et a réalisé pour les Canadiens », a-t-il ajouté. dit Mendès.



Avec des fichiers de Judy Trinh de CTV News