Ce que disent les comptes de médias sociaux de Tom Brady et Gisele Bündchen sur leur relation: les experts interviennent

Tom Brady et Gisele Bündchen n’ont pas été vus publiquement ensemble depuis un bon moment. Et bien qu’ils soient normalement affectueux l’un envers l’autre sur les réseaux sociaux, le couple montre également des signes de friction en ligne.

Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles le mannequin et le septuple champion du Super Bowl ont embauché des avocats spécialisés en divorce, chacun de leurs mouvements est en cours d’analyse, de l’absence notable de Bündchen à ses matchs au fait qu’il a cessé de la mentionner dans son podcast hebdomadaire.

Dans l’épisode le plus récent de Brady “Let’s Go!” podcast, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a discuté de sa santé mentale actuelle et des “choses” auxquelles il est actuellement confronté en tant qu’homme dans la quarantaine.

“Vous vous réveillez tous les jours en essayant de faire de votre mieux, en comprenant que la vie a son stress et pour y faire face avec un excellent système de soutien et en comprenant et en ayant une certaine introspection dans votre vie où vous pouvez vous regarder et dire, ‘ Où dois-je consacrer mon temps et mon énergie? “”, A déclaré Brady, 45 ans.

TOM BRADY APPARAÎT POUR ABANDONNER LA BAGUE DE MARIAGE DANS UNE NOUVELLE VIDÉO INSTAGRAM À PROPOS DE TB12 JALON AU MILIEU DES RUMEURS DE DIVORCE

“Et comment puis-je réduire une partie du stress et alléger le fardeau sur moi afin que je puisse être bon pour les gens autour de moi ?

“Il y avait beaucoup de choses que je traversais quand j’avais 20 ans”, a expliqué Brady. “Il y avait beaucoup de choses que je traversais dans la trentaine. Il y a des choses que je traverse dans la quarantaine. Et c’est la vie. Et vous apprenez à grandir. Et vous apprenez à gérer la vie.”

Dans son podcast, Brady n’a fait aucune mention de sa femme. Et, après son match de cette semaine, il a posté une photo avec son fils Jack sur son histoire Instagram qu’il a appelée “une nuit parfaite”, mais Gisèle et ses autres enfants manquaient visiblement à l’appel.

Brady et Bündchen ont un fils de 12 ans, Benjamin, et une fille de 9 ans, Vivian. Ils coparentent également son fils, Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie, Bridget Moynihan.

SIGNES TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN SE DIRIGENT VERS LA ZONE FINALE

Les stars de la liste A ont une suite combinée de plus de 31 millions de personnes sur Instagram, où elles partagent fréquemment leur adoration les unes pour les autres avec les fans. Mais leurs habitudes sur les réseaux sociaux ont considérablement changé au cours des trois derniers mois.

Fox News Digital a analysé l’Instagram de Brady à partir du 22 août, lorsque lui et Bündchen ont posté pour le 15e anniversaire de son fils. Depuis lors, Brady a posté 23 fois, mais Bündchen n’a aimé que deux de ses publications, la dernière étant celle du 28 août. Cela signifie que Bündchen n’a aimé les publications de son mari que 8,7 % du temps.

Comparativement, en regardant la même période un an auparavant, Brady a posté 15 fois sur son Instagram, sa femme aimant ses publications 80% du temps.

Depuis le 22 août, Gisèle n’a posté qu’une seule fois. Brady a aimé ce post singulier. Cependant, en 2021, le mannequin a posté 10 fois sur Instagram, du 22 août au 6 octobre, et Brady a aimé 80 % de ses publications.

Alors qu’est-ce que tout cela signifie?

“Déchiffrer l’intention de quelqu’un qui ne publie pas sur les réseaux sociaux, c’est comme lire des feuilles de thé. Pourtant, la décision de ne pas publier envoie un message”, a déclaré l’avocat spécialisé dans le divorce. Chris Melcher partagé avec Fox News Digital.

“Avec tant d’intérêt pour la relation de Tom et Gisèle, ils peuvent faire une pause sur les réseaux sociaux pour éviter le risque d’envoyer des messages contradictoires ou d’aggraver tout conflit entre eux. C’est plus que simplement rester hors de la vue du public. Se taire sur les réseaux sociaux est recommandé lorsque des négociations de règlement sont en cours, car un seul mauvais message peut tout gâcher.”

Avocat de divorce de célébrité Sherene De Palma a déclaré à Fox News Digital, “Alors que la” distanciation des médias sociaux “est souvent considérée comme un moyen de faire une pause ou de se protéger de l’intensité des médias sociaux, dans le contexte d’un divorce (ou même simplement d’un conflit matrimonial), mettant les freins jaillir sur votre conjoint sur les réseaux sociaux peut être l’équivalent de dormir dans la chambre d’amis.

“Un couple absence soudaine des réseaux sociaux pourrait indiquer qu’ils sont plus occupés par d’autres efforts plus urgents comme essayer de sauver leur mariage ou de garder leur rupture à venir privée pour le bien de leur famille.”