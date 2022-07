Nouvelles

Durée 3:36

Le pape François arrivera au Canada et certains survivants espèrent des excuses pour le rôle de l’Église catholique romaine dans les abus subis dans les pensionnats. Des ressources pour la guérison au retour des artefacts autochtones, les dirigeants des Premières Nations, métis et inuits expliquent ce que la visite et les excuses signifient pour la réconciliation.