Ce que de nombreux Pennsylvaniens ont vu à Fetterman

Le chemin de M. Fetterman vers la victoire dans tout l’État a été tracé en grande partie à travers les comtés ruraux qui penchent fortement en rouge. Il a pu gagner des marges plus élevées dans ces comtés que M. Biden en 2020 lors de son concours avec M. Trump. Michelle McFall, la présidente démocrate de l’un de ces endroits rouges, le comté de Westmoreland, à l’est de Pittsburgh, a assisté à la soirée électorale de M. Fetterman dans la ville.

“J’étais fatiguée mais j’avais besoin d’être là”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les résultats ont été annoncés, elle a décrit avoir réalisé que sa victoire était venue non seulement parce qu’il avait accumulé des votes à Pittsburgh et à Philadelphie, mais, a-t-elle dit, “à cause de Westmoreland et Erie et Washington et Fayette et Butler et Beaver et Indiana” – tous les comtés ruraux dans l’ouest de la Pennsylvanie. Beaucoup étaient des bastions démocrates dans le passé, mais ont basculé dur pour les républicains ces dernières années.

Mme McFall a cité le slogan de la campagne Fetterman – «Chaque comté, chaque vote».

“Ces mots ont été l’hymne de ce cycle”, a-t-elle déclaré, “mais ils doivent devenir le modèle que nous utilisons lors de chaque élection à l’échelle de l’État. C’est ainsi que nous gagnons les élections en Pennsylvanie.