Ce que David Hyde Pierce de Frasier a vraiment ressenti à l’idée de travailler avec Kelsey Grammer

En parlant avec Forbes, Pierce a partagé son amour pour Grammer, expliquant :

« Kelsey Grammer est l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai jamais travaillé. Je l’ai vu jouer de nombreux rôles, pas seulement Frasier. Il incarne ce rôle. Il peut y entrer et en sortir. Il peut aller n’importe où. [with a role] […] J’ai appris de lui que tant que vous croyez en vous-même, vous pouvez incorporer tous les styles de jeu imaginables dans l’interprétation d’un seul personnage, car cela peut être approprié pour le moment. »

Honnêtement, c’est un très bon conseil d’acteur qui a permis à Grammer et Pierce d’assumer une grande variété de rôles depuis que « Frasier » a terminé sa série originale, comme le rôle non crédité de Pierce dans le rôle d’Abe Sapien dans « Hellboy » ou le temps de Grammer dans le rôle de Beast dans » Films X-Men (aux côtés de leurs tarifs dramatiques et comiques plus traditionnels). Non seulement cela, mais Pierce a déclaré que Grammer était un merveilleux collaborateur car « il a confiance en son propre talent pour permettre aux autres de briller ». Pierce lui attribue son succès dans « Frasier » à cause de cela, notant que d’autres stars auraient pu essayer d’écraser quiconque contestait leur talent. Alors, avec tous ces éloges enthousiastes, est-il possible de voir un jour les frères Crane se réunir sur la reprise de « Frasier » ?