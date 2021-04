En tant que jeune chef conservateur, les yeux rivés sur le prix du n ° 10 Downing Street, David Cameron avait une fois pour mission de «nettoyer la politique».

Lors d’un discours à la conférence du parti en 2010, le futur Premier ministre a prédit que le lobbying des entreprises deviendrait « le prochain grand scandale » alors qu’il tentait de capitaliser sur les retombées de la rangée des dépenses des députés.

Un peu plus d’une décennie plus tard, la prophétie de M. Cameron s’est réalisée alors qu’il est confronté à des questions croissantes sur sa conduite tout en faisant pression sur les ministres élus pour la société de financement privée frappée par le scandale Greensill Capital.

La dispute s’est approfondie mardi soir après qu’il est apparu que l’ancien haut fonctionnaire, Bill Crothers, avait rejoint Greensill en tant que conseiller à temps partiel alors qu’il travaillait en tant que chef des achats à Whitehall.

Mardi après-midi, les députés voteront sur l’opportunité d’ouvrir une enquête parlementaire plus large sur la conduite de M. Cameron après que l’enquête de Boris Johnson ait été qualifiée de « camouflage conservateur » par les travaillistes.

M. Cameron insiste sur le fait qu’il n’a enfreint aucune règle lors du lobbying pour Greensill, bien qu’il ait admis que ses contacts avec le chancelier, Rishi Sunak et le secrétaire à la santé, Matt Hancock, auraient dû être conduits « uniquement par les canaux les plus formels ».

L’ancien Premier ministre, connu de ses amis sous le nom de « Dave », a envoyé un texto à M. Sunak et aurait rencontré M. Hancock pour prendre un verre. M. Cameron a été Premier ministre de 2010 à 2016, période pendant laquelle il a nommé Lex Greensill, le patron de Greensill Capital, en tant que «conseiller principal du Premier ministre».

Certains initiés de Whitehall suggèrent que cela signifie que Lex Greensill aurait pu rencontrer beaucoup plus de ministres et de fonctionnaires sans avoir à enregistrer de telles conversations via les canaux formels.

Alors que les députés se préparent à voter sur l’opportunité d’établir une enquête plus approfondie sur la conduite de M. Cameron, The Independent examine ce que l’ancien Premier ministre a dit d’autre lors de son discours de 2010.

« Nous ne savons pas qui rencontre qui », a déclaré M. Cameron aux fidèles du Parti conservateur à Birmingham.

« Nous ne savons pas si des faveurs sont échangées. Nous ne savons pas quels intérêts extérieurs exercent une influence malsaine », a-t-il déclaré à propos de l’industrie de plusieurs milliards de livres « qui a une forte présence au parlement ».

« Ce n’est pas un problème mineur avec des conséquences mineures. Des intérêts commerciaux – sans parler des contrats gouvernementaux – d’une valeur de centaines de milliards de livres sont potentiellement en jeu », a-t-il poursuivi.

M. Crothers, qui a maintenant été entraîné dans le scandale, a rejoint Greensill en tant que conseiller à temps partiel en septembre 2015 tout en travaillant toujours pour la fonction publique et en charge de milliards de livres sterling de contrats gouvernementaux.

Il n’a quitté son poste à Whitehall qu’en 2015 – une décision qui a reçu le feu vert du Cabinet Office, dont le ministre à l’époque était M. Hancock, qui aurait été sollicité par M. Cameron autour d’un verre avec M. Greensill en 2019. .

« Nous savons tous comment cela fonctionne », a poursuivi M. Cameron dans son allocution. « Les déjeuners, l’hospitalité, le mot discret dans votre oreille, les ex-ministres et ex-conseillers à embaucher, aidant les grandes entreprises à trouver le bon moyen de obtenir son chemin.

« Dans ce parti, nous croyons à la concurrence, pas au copinage. Nous croyons à l’économie de marché, pas au capitalisme de copinage. Nous devons donc être le parti qui règle tout cela. »