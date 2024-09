Ce que David Boreanaz et Emily Deschanel ressentaient vraiment à l’idée de travailler ensemble sur Bones

Lorsque vous êtes embauché pour effectuer un travail, exercer vos fonctions de manière professionnelle et efficace ne signifie pas que vous devez aimer toutes les personnes avec qui vous travaillez. Évidemment, vous devez traiter tous vos collègues avec un minimum de respect (à moins qu’ils ne soient effrayants ou totalement incompétents), mais vous avez également le droit d’être complètement ennuyé par les personnes que vous voyez cinq jours ou plus par semaine.

Cela devient cependant délicat lorsque votre travail vous oblige à faire semblant de non seulement aimer votre collègue, mais que, dans certains cas, vous en êtes éperdument amoureux. Les acteurs sont déjà des créatures uniques qui utilisent leur imagination pour gagner leur vie ; lorsqu’ils développent un ego démesuré ou qu’ils sont tout simplement bizarres, prétendre qu’ils sont la prunelle de vos yeux peut être franchement brutal. Alors bravo à Nathan Fillion et Stana Katic, qui ne pouvaient évidemment pas se supporter mais qui semblent être de bons compagnons chaque fois que je regarde les cinq dernières minutes d’un épisode de « Castle » avant le début de « Inside the NBA » de TNT. Ou qu’en est-il de Lea Michele et Naya Rivera dans « Glee », qui n’étaient visiblement pas en bons termes lors de la dernière saison de « Glee ? Et puis il y a Alyssa Milano et Shannon Doherty, qui se sont disputées pendant des années après que cette dernière ait quitté leur série à succès « Charmed ». Quoi qu’il se passe hors caméra dans ces émissions, cela n’est jamais apparu devant la caméra.

Dans cette optique, vous ne voulez probablement pas connaître les relations en coulisses entre les acteurs de votre série télévisée préférée. Si vous êtes un fan de « Bones », vous vous demandez sans doute si Emily Deschanel et David Boreanaz ont simulé à 100% cette alchimie étincelante pendant 12 saisons. Les êtres humains qui nous ont donné Temperance Brennan et Seeley Booth se détestaient-ils réellement ? Bien…