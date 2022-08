Ce que Cramer regarde vendredi – éruption d’emplois, Amazon achète Roomba-maker, AMC récompense les APE

Ce que je regarde 5 août 2022 EFFLUENCE D’EMPLOIS : La masse salariale non agricole augmente en juillet pour atteindre 528 000, soit près du double des estimations. Le taux de chômage chute à 3,5 %. Beaucoup trop chaud, donc la Réserve fédérale a eu raison d’augmenter. Les salaires se sont accélérés. Pourrait forcer la Fed à effectuer une troisième hausse consécutive de 75 points de base en septembre. Pas le nombre que je voulais voir en tant que taureau boursier. Club holding Amazon (AMZN) accepte d’acheter Roomba-maker iRobot (IRBT) pour 61 $ par action en espèces. IRBT partage presque là-bas le saut de précommercialisation. Valorise iRobot à 1,7 milliard de dollars. IRBT est un stock pandémique total de Covid, négocié à un niveau record de 197,40 $ par action en janvier 2021. Les APE obtiennent des parts d’actions privilégiées avec AMC Entertainment (AMC), comme une scission. Significatif ou dépourvu de sens ? Quoi qu’il en soit, une reconnaissance de la cohorte de meme-stock. Le PDG d’AMC, Adam Aron, tweete sur le déménagement et les revenus avec le hashtag : #Todaywepounce. Le stock sous pression en précommercialisation. Warner Bros. Discovery (WBD) : effet de levier 5x (bénéfice inférieur avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). 2 milliards de dollars de moins que prévu EBITDA. Censé être à 14 milliards de dollars en 2023. Réinitialisations majeures sur le streaming et son univers cinématographique DC. Le stock prend un coup en précommercialisation. DoorDash (DASH) très fort, le stock en hausse de 12 % en précommercialisation, comme Uber (UBER)-gagnant. Chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes. Le nombre record de commandes livrées a augmenté de 23 % d’une année sur l’autre pour atteindre 426 millions. A signalé une perte plus importante que prévu. Aperçu de Home Depot (HD) et Lowe’s (LOW) de BofA. Lecture mixte. Les pros vont bien; Les bricolages pas tellement. HD publie ses résultats trimestriels le 16 août. Lowe’s le 17 août. Twilio (TWLO) rétrograde et baisse des prix à Wall Street, y compris Stifel qui s’abstiendra d’acheter. La société de cloud offre ci-dessous des perspectives sur le BPA et les revenus. Les actions prennent un coup dans le pré-marché. Pourtant, très bon éditeur de logiciels. Les revenus de Skyworks Solutions (SWKS) correspondent. Jeu Big Apple (AAPL). Augmente le dividende trimestriel de 11 % à 62 cents, signe de force. Doximity (DOCS) manque de revenus. Rétrogradé pour vendre à partir de la position neutre (sous-performance par rapport au neutre) chez Bank of America avec un objectif de prix réduit à 29 $ par action contre 43 $. BofA dit qu’il ne sait pas comment évaluer cette société de publicité médicale. XPO Logistics (XPO) : Desserrement du marché du travail : 44 000 demandes d’emploi ont été reçues pour les chauffeurs de chargement partiel (LTL). Extraordinaire. Les actions de Virgin Galactic (SPCE) ont chuté en précommercialisation. Rétrogradé à une vente en attente chez Truist. L’entreprise a besoin d’argent. La consommation de trésorerie tend à augmenter. Twitter (TWTR) dit que ce n’est pas trompé : Susquehanna s’abstient d’acheter et abaisse l’objectif de cours de l’action à 45 $ par action au lieu de 50 $ alors que la lutte juridique avec Elon Musk se poursuit. Cloudflare (NET) l’écrase avec des résultats trimestriels et le stock monte en flèche en précommercialisation. Piper Sandler relève l’objectif de cours à 73 $ par action contre 57 $. équilibrage de charge et vidéo streaming-objectif de prix multiples bosses Zillow (Z) très gros déficit trimestriel. Wedbush va tenir de l’achat (neutre de la surperformance). Le Credit Suisse abaisse l’objectif de cours de Ralph Lauren (RL) à 120 $ par action contre 130 $, tout en conservant la note d’achat (surperformance). DraftKings (DKNG) perte trimestrielle plus faible que prévu. Mais des revenus supérieurs aux attentes de 466 millions de dollars. Bank of America affirme que le recul de Block (SQ) “semble exagéré” après ce qu’il qualifie de “pas de grandes surprises” dans le rapport trimestriel. BofA a toujours une note d’achat et un objectif de prix de 106 $. Yeti (YETI) : plusieurs réductions d’objectifs de prix. Goodyear Tire (GT) BPA trimestriel meilleur que prévu 46 cents contre 36 cents. Ventes de 5,2 milliards de dollars battues également. Callaway Golf (ELY) BPA trimestriel et revenus supérieurs. Aucun signe de retour à la rentabilité de Topgolf. Deutsche Bank Ingersoll Rand ( IR) la hausse semble limitée, prend la note à conserver à partir de l’achat. Difficile “d’identifier les facteurs de hausse supplémentaire.” Décélération de la croissance des commandes, près de 21x. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé de un stock sur CNBC TV, il attend 72 heures après émettant l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un homme passe devant un panneau “Now Hiring” à New York le 8 juillet 2022. Angela Weiss | AFP | Getty Images

Ce que je regarde 5 août 2022