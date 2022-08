Ce que Cramer regarde mardi – Home Depot, Walmart bat; Augmentation de l’objectif de prix de McDonald’s

Ce que je regarde 16 août 2022 Home Depot (HD) l’écrase : ventes trimestrielles des magasins comparables en hausse de 5,8 contre 4,9 attendus. Bénéfice par action ajusté de 5,05 $ sur un chiffre d’affaires de 43,79 milliards de dollars ; à la fois battre et les deux records trimestriels. Cependant, Home Depot ne s’en tient qu’à ses prévisions et l’action Dow était légèrement inférieure en précommercialisation. Walmart (WMT), également une composante de Dow, a augmenté d’environ 4,5 % en pré-commercialisation après des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu. Bénéfice ajusté de 1,77 $ par action sur des ventes de 152,86 milliards de dollars. Le géant de la vente au détail s’en tient à ses prévisions pour le second semestre. Bonnes ventes de produits alimentaires – le trimestre s’est terminé en force. Réduction des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le CFO dit à CNBC que les ménages ayant un revenu annuel de 100 000 $ ou plus représentaient environ les trois quarts des gains de parts de marché de Walmart dans le secteur alimentaire. Les mises en chantier en juillet ont baissé de 9,6 % contre une baisse de 2,5 % attendue. Rythme annuel 1,45 million d’unités contre 1,52 million attendu. Chiffre le plus léger remontant à juin. Les actions baissent. Les rendements obligataires sont plus élevés. Club détenant un aperçu de Cisco Systems (CSCO) de Goldman Sachs : attendez-vous à une baisse d’au moins 10 % d’une année sur l’autre des commandes du quatrième trimestre fiscal. Focus sur l’orientation toute l’année. Rapports Cisco après la cloche de clôture mercredi. Les vérifications sur le terrain UBS indiquent une tonalité douce possible pour Snowflake (SNOW) ce trimestre. Le fournisseur de données cloud devrait rendre compte le 24 août. UBS rétrograde SNOW à neutre à partir de l’achat. Cependant, il relève l’objectif de prix à 175 $ par action au lieu de 165 $. Malgré des problèmes de ralentissement évidents, Truist est progressivement positif sur Etsy (ETSY) après la visite de l’entreprise, relève l’objectif de prix à 130 $ par action au lieu de 115 $. Meme-stock Bed Bath & Beyond (BBBY) a une position courte de 47%, du carburant pour la flamme. B. Riley va vendre en attente, s’en tient à l’objectif de cours de 5 $ par action. L’action a chuté de 2% en pré-commercialisation après avoir grimpé de 23,6% à 16 dollars par action lundi. L’entreprise a besoin de liquidités pour sortir des baux, prendre le contrôle de son propre destin et obtenir du crédit. Pourquoi pas une offre d’actions géante ? BMO Capital relève le cours cible de McDonald’s (MCD) à 300 $ par action, contre 285 $. Est-ce le nouveau stock aimé pour ce marché ? Ceci, et Mckesson (MCK) ? Zone automatique (AZO) ? PepsiCo (PEP) ? Citi voit les moteurs de croissance en sourdine chez Zoom Video (ZM), déclasse l’action pour la vendre de neutre, réduit l’objectif de prix à 91 $ par action contre 99 $. Morgan Stanley abaisse l’objectif de prix sur Club détenant Salesforce (CRM) à 273 $ par action contre 291 $, cite des vents contraires sur les taux de change. JPMorgan amène Elanco Animal Health (ELAN) au neutre du surpoids (achat), voit de meilleures perspectives ailleurs et appelle Zoetis (ZTS) la meilleure idée. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un magasin Home Depot à Livermore, Californie, États-Unis, le jeudi 12 mai 2022. Home Depot Inc. devrait publier les chiffres de ses bénéfices le 17 mai. Photographe : David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Ce que je regarde 16 août 2022