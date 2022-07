Ce que Cramer regarde lundi – Réductions et déclassements des objectifs de prix, quelques points positifs

Ce que je regarde 11 juillet 2022 Jump ball Twitter : Elon Musk met fin à l’accord. Twitter (TWTR) dit qu’il portera plainte. Le titre coule de 5% en précommercialisation. L’objectif de prix de Baird est passé de 45 $ à 33 $ par action. Meta Platforms (META), un holding du Club, rétrogradé pour vendre à partir de l’attente (sous-performer à partir de l’attente) à Needham. Assez radical compte tenu de la façon dont Reels a décollé. L’obsession métaverse de Zuckerberg ? Le club détenant Nvidia (NVDA) n’a pas encore fini de tomber. Il ne le peut pas tant que toutes les réductions de prix cibles ne sont pas terminées. Lundi, c’est Piper Sandler qui passe de 250 $ à 235 $ par action. La Russie, la Chine et l’éther, le jeu pesant tous sur les chiffres. Regardez notre “Réunion mensuelle” du Club d’investissement à 12 h HE pour en savoir plus. Pas de fin à la réduction des objectifs de prix sur Boston Beer (SAM). Cette fois, c’est le Credit Suisse qui passe de 620 $ à 400 $ par action. Mlle et coupe d’orientation à venir. Nous préférons Constellation Brands (STZ), propriété de Trust, qui est maintenant au-dessus de ses bénéfices. Piper Sandler réduit l’objectif de prix pour Restaurant Brands International (QSR), qui possède Burger King, 52 $ par action contre 60 $, voit une perte d’actions. Je pense que McDonald’s (MCD) est définitivement installé pour le trimestre. Loop Capital commence à couvrir Boyd Gaming (BYD) avec une note d’achat. Le club holding Wynn Resorts (WYNN) continue d’avoir des problèmes à Macao. Piper abaisse Blackstone (BX) et KKR (KKR). Des réductions d’objectifs de prix sans fin. Club holding Honeywell (HON) mis à niveau pour acheter de neutre à Bank of America. Jefferies prend Lululemon (LULU) rétrogradé pour vendre à partir de la suspension (sous-performance de la suspension), avec un objectif de prix réduit à 200 $ par action contre 375 $. Stryker (SYK) passe au neutre après avoir acheté chez BofA. Mattel (MAT) mis à niveau pour acheter de neutre chez Goldman Sachs, cite de nouveaux jouets à effet de levier à coût fixe. “Thor : Love and Thunder” est le grand gagnant de Club holding Disney (DIS) : 143 millions de dollars d’ouverture au box-office national. Mais personne ne s’en soucie du tout car Wall Street le considère comme un perdant implacable, une notion que nous ne comprenons tout simplement pas. Range Resources (RRC) va acheter en attente (surpondération à poids égal) chez Wells Fargo; Southwestern Energy (SWN) également à acheter. Citi réduit l’objectif de prix sur American Airlines (AAL) à 15,75 $ par action contre 22 $. Crown Castle (CCI) à 200 $ par action contre 204 $ chez Citi, qui dit qu’il manquera le consensus. L’objectif de prix d’American Express (AXP) a été réduit à 157 $ par action contre 190 $ chez Barclays, qui voit un certain risque de provision. Goldman Sachs rétrograde Upstart (UPST) pour vendre de neutre, avec un nouvel objectif de prix de 14 $ par action contre 40 $ auparavant. Goldman voit un ralentissement de la création et de la croissance des revenus, une confiance réduite dans la différenciation, les acheteurs de décision de prêt auront besoin de taux plus élevés. Mauvaise annonce préalable. Doit maintenant citer un taux plus élevé. Le coût du financement augmente. L’IA ne fonctionne pas par rapport au score FICO. Goldman considère Buy Now, Pay Later Affirm (AFRM) comme le meilleur de sa catégorie, mais considère la réglementation, le financement et les marges comme des problèmes. Le club détenant l’objectif de prix d’Advanced Micro Devices (AMD) réduit à 85 $ contre 115 $ chez Barclays, estime que la seconde moitié est beaucoup plus brutale. Intel (INTC) à 40 $ contre 45 $ Barclays, même raisonnement. Barclays porte l’objectif de cours de DuPont (DD) à 64 $ par action contre 78 $ ; Dow Inc. (DOW) à 60 $ au lieu de 72 $ ; Barclays cite Club holding Linde (LIN) comme premier choix dans le secteur de la chimie. KB Home (KBH) rétrogradé à l’achat (neutre de la surperformance) au Credit Suisse, ce qui réduit l’objectif de cours à 35 $ par action contre 42 $. Evercore Marriott (MAR) pour acheter en attente (surperformance par rapport à la ligne). Cowen dit que les ventes d’Apple (AAPL) sont probablement saines. La société de technologie sans fil Qorvo (ORVO) a rétrogradé pour conserver son achat (performance du marché par rapport à la surperformance) chez Cowen, qui voit davantage de défis commerciaux et macroéconomiques. Baird rétrograde Dutch Bros. (BROS) pour conserver à l’achat (neutre à surperformer). Rétrogradation tactique. Risque croissant de ralentissement des dépenses discrétionnaires plus larges. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, WYNN, HON, META, AMD, LIN et AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, apparaît sur “Mad Money” de CNBC avec Jim Cramer le 22 juin 2022. CNBC

