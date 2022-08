Ce que Cramer regarde lundi – les consommateurs accumulent de l’argent, l’amélioration de l’habitat ralentit

Ce que je regarde 1er août 2022 À la recherche de signes de pic. M2 a atteint son apogée et pourrait être prêt pour une grosse chute. (M2 est une large mesure de la masse monétaire américaine). Les bilans des consommateurs sont-ils tendus ? Ils ont encore une énorme somme d’argent sur leurs comptes. (Bon pour les banques avec un taux élevé des fonds fédéraux, mais les actions n’ont pas été réévaluées.) Les gens ont peur de posséder des banques qui entrent en récession. Les transactions post-SPAC affichent des performances horribles par rapport au S & P 500 . Veuillez rester à l’écart. (Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale sont un moyen pour les entreprises d’être cotées en bourse.) Wolfe Research lance la société de cybersécurité Palo Alto Networks (PANW) avec une cote d’achat (surperformance). Objectif de cours de 700 $ par action, ce qui serait supérieur de 40 % à près de 500 $ à la clôture de vendredi. Je suis totalement d’accord et j’explorerai lundi sur “Mad Money” ce soir avec la société agricole AGCO (AGCO), qui a été touchée par une cyberattaque. Barclays rétrograde : Comcast (CMCSA) à conserver dès l’achat (poids égal par rapport au surpoids) ; Charter Communications (CHTR) pour vendre à partir de la position d’attente (sous-pondération à poids égal). L’objectif de prix d’affrètement a également été abaissé chez Morgan Stanley, Deutsche Bank, Pivotal Research. Les sociétés chimiques Celanese (CE) et Eastman Chemical (EMN) ont toutes deux été abaissées par Citi pour conserver (neutre) l’achat. Est-ce le début d’une grave baisse des prix des produits chimiques clés qui favoriserait la déflation ? Wolfe Research rétrograde Plains All American (PAA) à tenir à partir de l’achat (performance des pairs à partir de la surperformance). Un renversement de pipeline? Je ne le vois pas arriver. Stanley Black & Decker (SWK) rétrogradé à un poids égal à cause de l’embonpoint (retenir de l’achat) chez Wells Fargo. Consommateur faible, pro ensuite ? Raymond James rétrograde la société de revêtements de sol Mohawk Industries (MHK) pour retenir l’achat (performance du marché par rapport à la surperformance) Un autre ralentissement dans l’industrie de la rénovation domiciliaire. Pivotal prend Sirius XM (SIRI) pour retenir l’achat, cite les inquiétudes des consommateurs en période de récession. Plateforme de rencontres en ligne Bumble (BMBL): Jefferies voit une accélération de ses revenus mais les rétrograde quand même. Le rodage mondial des prix, qui a entraîné une “hausse massive” ; donne plus d’amour à son rival Match Group (MTCH). Jefferies affirme que l’aggravation des vents contraires des changes rend la valorisation de BMBL moins convaincante. Deutsche Bank Church & Dwight (CHD) abaisse l’objectif de cours à 93 $ par action contre 99 $ ; résultats et conseils décevants. CHD fabrique des produits de consommation, notamment des préservatifs. La Deutsche Bank porte l’objectif de cours du propriétaire de Chili et Maggiano, Brinker International (EAT), à 33 dollars par action contre 41 dollars, et maintient la notation en suspens. Deutsche Bank abaisse le PT sur Outback et le propriétaire du gril italien de Carrabba, Bloomin ‘Brands (BLMN) à 28 $ par action contre 30 $. Citi réduit l’objectif de prix sur Southwest Airlines (LUV) à 42 $ par action contre 46 $, considère que le transporteur a une valeur raisonnable. Truist Securities on Redfin (RDFN) dit qu’il pourrait manquer des chiffres sur le logement. Un ralentissement plus marqué que prévu les a conduits à réduire leurs effectifs. RDFN rapporte le trimestre jeudi. Boeing (BA) 787 Dreamliners autorisés à reprendre les livraisons par la FAA ; également pas de grève dans trois usines Boeing. la faiblesse de la Chine dans l’industrie manufacturière et le logement appelant à la baisse des matières premières ; Mlle PMI. Barclays relève l’objectif de cours sur Pfizer (PFE) à 52 $ par action contre 50 $. Barclays relève l’objectif de cours de la société des sciences de la vie Thermo Fisher (TMO) à 685 $ par action contre 630 $. Chambre à courir. J’aime ça. Mais préférez Club tenant Danaher (DHR), qui a eu l’un des plus gros battements du trimestre. Gros appel: mise à niveau de Target (TGT) pour acheter en attente (surpondération par rapport à un poids égal chez Wells Fargo. Barclays réduit l’objectif de prix sur VF Corp. (VFC), possède North Face, Timberland d’autres marques de vêtements, à 46 $ par action contre 48 $. Haine vêtements ; objectif de prix de la Deutsche Bank sur VFC en baisse à 56 $ au lieu de 59 $. Cowen rétrograde American Eagle Outfitters (AEO) pour retenir l'achat (performance du marché par rapport à la surperformance), voit des démarques à venir. Les prix de l'habillement sont bas. La Deutsche Bank réduit l'objectif de prix pour Ralph Lauren ( RL) à 99 $ par action au lieu de 101 $. Pourquoi s'embêter ? Réductions de l'objectif de prix de la Deutsche Bank : Uber (UBER) à 40 $ par action au lieu de 50 $. Lyft (LYFT) à 16 $ au lieu de 28 $. (Jim Cramer's Charitable Trust est long DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) 