Ce que Cramer regarde lundi – le stock pop d’octobre, le règne de la technologie, le zéro Covid de la Chine

Ce que je regarde lundi 31 octobre 2022 Meilleur mois pour le Dow Jones Industrial Average depuis 1976 ? La fin de la tyrannie technologique permet à d’autres de gagner beaucoup, en particulier les industriels lean préparés pour les infrastructures, les voyages ou le changement climatique. Pire : la douleur des industries à grande capitalisation gonflées et des semi-conducteurs pourrait continuer. Mike Wilson de Morgan Stanley dit que l’inflation a atteint un sommet ; Le S&P 500 pourrait atteindre 4 150 (plus de 6 % de hausse par rapport à la clôture de vendredi). Wilson ajoute que les obligations et les actions pourraient être trop bellicistes de la part de la Réserve fédérale, qui se réunit mardi et mercredi. Une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt est attendue pour la quatrième réunion consécutive. Jan Hatzius de Goldman Sachs sur les réunions de la Fed : 75 en novembre, 50 en décembre, 25 en février 2023 et 25 en mars ; taux des fonds fédéraux culminant à 4,75 % à 5 %. Les noms de club Meta Platforms (META) et Alphabet (GOOGL) commenceront-ils à réduire les embauches et à licencier du personnel ? C’est en jeu après les résultats trimestriels approximatifs de la semaine dernière. Larry Williams, l’un de nos meilleurs chroniqueurs Off the Charts, a appelé tout ce mouvement du marché. Qu’est-ce qu’il aura pour nous dans “Mad Money” lundi soir. Indice : ce sera un régal pour Halloween. Le club détenant Wynn Resorts (WYNN) bondit de 5 % en précommercialisation après une hausse de 4,5 % vendredi. Le propriétaire milliardaire d’un restaurant et d’un casino, Tilman Fertitta, a pris une participation de 6,1% dans Wynn, selon un dossier de la SEC. Fertitta possède également les Houston Rockets de la NBA. De Reuters : Les autorités de Macao ont rétabli les restrictions strictes de Covid, alors même que la Chine a annoncé un assouplissement des règles de visa pour les visiteurs du plus grand centre de jeu du monde à partir du 1er novembre. iPhones : l’usine de Foxconn à Zhengzhou. Apple (AAPL) pourrait être blessé. Mais il est important de savoir qu’Apple a plusieurs fournisseurs pour iPhone. Shanghai Disney ferme sur Covid. Visiteurs incapables de partir. Actions de Club holding Disney (DIS) en baisse de moins de 1 % en précommercialisation. Baird fait passer l’objectif de cours de Club holding Honeywell (HON) à 225 $ par action contre 202 $. Transactions du lundi matin : vente de 75 actions Honeywell, 150 actions Marvell Technology (MRVL) et 50 actions Nvidia (NVDA). Emerson Electric (EMR) vend 55 % de ses activités climat/CVC non essentielles à la société de capital-investissement Blackstone (BX) pour 14 milliards de dollars, qui la syndique elle-même parce que les banques sont plus prudentes. Important à retenir, le capital-investissement est moins surveillé par la FTC et le ministère de la Justice. Pensez au rachat en cours de Kroger (KR) du propriétaire de Safeway, Albertsons (ACI). UBS rétrograde Caterpillar (CAT) à neutre (maintenir) dès l’achat ; réduit l’objectif de cours de 5 $ par action à 230 $, ce qui est idiot. UBS parle de bénéfices sous-évalués. Je pense que d’après mon interview avec le PDG Jim Umpleby sur “Mad Money” vendredi, c’est complètement faux. Risque-récompense équilibré. Absurdité. Wells Fargo lance Doximity (DOCS), un site modèle publicitaire inventif pour les médecins, avec une cote de surpoids (achat). Cela a été un désastre : en baisse de 47 % depuis le début de l’année. Barclays relève l’objectif de cours de Magellan Midstream (MMP) à 55 $ par action contre 49 $. Ce groupe de distribution et de stockage de brut commence à fonctionner. Transfert d’énergie (ET)dividende augmenté. Kinder Morgan (KMI) a déclassé et n’a pas baissé. Rusty Braziel de RBN Energy : l’Europe est désormais prête à 100 % de gaz naturel pour un hiver rigoureux. Les Russes ont perdu leur influence ici, donc l’hiver n’entraînera pas la capitulation. Est-ce que Lockheed (LMT), un fabricant d’armes qui fournit l’Ukraine, fera mieux ? Barclays abaisse l’objectif de prix de la société de tapis Mohawk Industries (MHK) de 90 $ par action à 127 $. Je ne peux rien posséder à la maison. Bloomin’ Brands (BLMN), propriétaire d’Outback Steakhouse : deux augmentations d’objectifs de prix, Citi et Barclays. Les voyages et les divertissements restent les principaux postes de dépenses. Barclays : LyondellBasell (LYB) rétrogradé à un poids égal à partir de la surpondération (maintien de l’achat), a réduit l’objectif de cours à 82 $ par action au lieu de 95 $. Citi conserve une note neutre (hold) mais augmente PT de 1 $ par action à 80 $. Les produits chimiques et le plastique continuent de baisser. Barclays amène de manière choquante Amgen (AMGN) à sous-pondérer à poids égal (vendre en attente). Surévalué avec un pipeline pas aussi bon. Cela sera ignoré. Enjeux trop élevés. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long META, GOOGL, WYNN, AAPL et HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 27 octobre 2022 à New York. Les actions ont poursuivi leurs gains à la hausse jeudi avec le Dow Jones en hausse de près de 400 points suite à un nouveau rapport sur le PIB qui a dépassé les attentes. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

