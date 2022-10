Ce que Cramer regarde jeudi – l’inflation brûlante fait exploser les actions et fait grimper les rendements obligataires

Ce que je regarde jeudi 13 octobre 2022 La diffusion en direct de la “réunion mensuelle” d’octobre de l’Investing Club pour les membres est à midi HE. Trouvez le lien 15 minutes à l’avance en haut de la page d’accueil de CNBC. Trop tard pour vendre ou pas ? Nous allons explorer cette question et regarder vers le reste de l’année. Les contrats à terme sur actions américaines, dans une matinée volatile, ont fortement baissé alors que les rendements obligataires se sont inversés et ont grimpé en flèche sur une lecture de l’inflation à la consommation de septembre plus chaude que prévu. Il fait suite au rapport de mercredi montrant un gain plus important que prévu des prix à la production le mois dernier. Prises ensemble, les données montrent que la Réserve fédérale a encore du travail à faire pour contrôler l’inflation. Le marché s’attend fermement à une quatrième hausse consécutive des taux d’intérêt de 75 points de base lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain. L’augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale sera de 8,7 % pour 2023, la plus forte augmentation depuis plus de 40 ans. La dernière fois qu’il a été plus élevé, c’était en 1981, année où l’augmentation était de 11,2 %. Avant le rapport sur les prix à la consommation, les actions du prémarché américain avaient grimpé en flèche plus tôt suite à des informations selon lesquelles le gouvernement britannique repensait certaines de ses réductions d’impôts proposées qui ont récemment fait chuter la livre. La devise britannique a bondi sur la spéculation. Goldman Sachs lance Club holding Linde (LIN) avec une cote d’achat et un objectif de cours de 338 $ par action. Il s’agit d’un producteur séculaire industriel et il n’y en a qu’une poignée, y compris Honeywell (HON), qui est également une souche Club. Goldman dit que les gaz industriels comme ceux que Linde, basé au Royaume-Uni, ont une histoire de défensive. Wells Fargo se prépare au métaverse, qui est le seul magasin à le faire à part moi. Les analystes là-bas aiment ce qu’ils ont vu de l’événement Meta Connect de cette semaine. Nous avons écrit mercredi sur la façon dont Wall Street, pour la plupart, ignore les choses au Club holding Meta Platforms (META) qui peuvent aller bien. Bernstein dit que c’est un trimestre décisif pour Meta. Les taureaux sont à bout de ressources. “Plus personne n’utilise Facebook”, déclare Bernstein. Ajoute le métaverse un rêve. Mais maintient la cote de surperformance (achat) et l’objectif de cours de 195 $ par action. Le Credit Suisse réduit l’objectif de cours du Club Holding Apple (AAPL) à 190 $ par action contre 201 $. Delta Air Lines (DAL) s’est beaucoup amélioré, correspondant à peu près aux estimations de bénéfices et de revenus au troisième trimestre. Le multiple peut-il se développer ici ? Le PDG Ed Bastian a déclaré à CNBC que même le transatlantique est fort : l’économie expérientielle. Voit 1 $ par action à 1,25 $ de bénéfice par action pour le trimestre en cours. Rebond des voyages d’affaires. Tout le monde que je connais voyage, et Bastian continue en disant que tu ferais mieux de voyager. Walgreens Boots Alliance (WBA) fait un peu mieux que prévu avec son bénéfice par action et son chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal. Bonne année prochaine : BPA de 4,45 $ à 4,65 $ contre 4,51 $ attendus. Deutsch Bank réduit son objectif de prix sur Teradyne (TER), un fabricant d’équipements de test automatisés pour semi-conducteurs, à 85 dollars par action contre 95 dollars en raison de la baisse de la demande des clients et des restrictions à l’exportation de puces. Le stock TER est à 72 $, donc PT irréaliste. Ce sera comme les Matériaux Appliqués (AMAT). Ces entreprises vont décliner considérablement car elles sont la propriété intellectuelle derrière les meilleures, les plus récentes et les plus grandes demi-finales. Macellum Advisors appelle à un rafraîchissement du conseil d’administration de Kohl’s (KSS) après l’échec d’une vente. Il dit qu’il y a un tableau fantôme de personnes inefficaces qui doivent être supprimées. Barclays abaisse l’objectif de prix sur Magellan Midstream (MMP), un fournisseur de transport et de stockage de produits bruts, à 49 $ par action contre 51 $. Surprenant compte tenu de la demande de pétrole. Barclays réduit l’objectif de cours de XPO Logistics (XPO) à 65 $ par action contre 75 $ sur une logistique plus faible. BlackRock (BLK) a ajusté le bénéfice par action du troisième trimestre à 9,55 $ contre 7,07 $ attendus. C’est un énorme battement. Des revenus de 4,31 milliards de dollars ont également battu. Moyenne des actifs sous gestion au troisième trimestre : 8 480 milliards de dollars contre 8 320 milliards de dollars selon le consensus ; plus bas que les 9,02 billions de dollars du T2. Citi rétrograde American Express (AXP) pour vendre de neutre, abaisse l’objectif de prix à 130 $ par action contre 159 $. Citi voit une légère récession mais un impact significatif sur le BPA chez Amex ; prévoit des pertes de crédit supérieures à la normale en 2024. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long LIN, HON, META et AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 