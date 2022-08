Ce que Cramer regarde jeudi – le trimestre solide de Cisco, le drame des stocks de mèmes, la grande réduction des perspectives de Kohl

Ce que je regarde 18 août 2022 Club Holding Cisco Systems (CSCO) le ramène à la maison au cours de son quatrième trimestre fiscal en tant que jeu de logiciels, à en juger par les revenus récurrents annuels des services en hausse de 8 % et de 13 % des commandes de produits. Croissance beaucoup plus forte en raison de la disponibilité de la chaîne d’approvisionnement. L’action Dow a augmenté de 5 % en précommercialisation. Maintenant, avec tous les hyperscalers, jouez sur la 5G, augmentez considérablement le pipeline, l’observabilité. De bout en bout sans couture ? Grande visibilité et taux de croissance soutenu depuis plusieurs années, les Amériques étant moins puissantes que l’Asie et l’Europe. L’objectif de prix multiple augmente mais aucune note de maintien ne passe aux achats. Les négativistes restent négatifs malgré la disponibilité des pièces pour répondre à une demande insatiable. En demi-finale, Analog Devices (ADI) a fait dérailler le groupe mercredi en raison de soucis de macro-ralentissement mais c’est une entreprise qui a toujours eu une macro-sensibilité. Les actions des participations du Club Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA) ont ressenti la chaleur. Piper abaisse son objectif de cours sur ADI à 190 $ par action contre 210 $, mais conserve sa cote de surpondération (achat). Needham rétrograde ADI pour conserver l’achat. Mais Citi, Truist et Deutsche Bank relèvent leurs objectifs de prix. L’investisseur activiste Ryan Cohen dépose un dossier pour vendre ce qui semble être toutes ses actions de Bed Bath & Beyond (BBBY) et appelle alors même qu’il a trois personnes au conseil d’administration. Le stock a monté en flèche et s’est effondré récemment. En pré-commercialisation, il est en baisse de 13 %, mais toujours près du double depuis son creux de mai juste au-dessus de 20 $ par action. Bed Bath & Beyond rapporte le 30 septembre. Pas encore en période calme mais il est sûrement en possession d’informations importantes. Cohen a également un gros intérêt dans le GameStop (GME), dont il est le président. Le club tenant Apple (AAPL) organisera l’événement du 7 septembre, selon Bloomberg. Surveillez les mouvements dans la finance en plus des nouveaux appareils. Starbucks (SBUX), qui vient d’être ajouté au Club Bullpen lors de notre “réunion mensuelle” d’août, voit Cowen relever son objectif de cours à 104 $ par action contre 94 $. La réunion des investisseurs du 13 septembre sera positive. Augmenter les marges ? Nouveau PDG ? Mary Dillon candidate. Howard Schultz de retour dans la suite C mais seulement par intérim. BJ’s Wholesale Club (BJ) : les ventes des magasins comparables au deuxième trimestre ont augmenté de 19,8 % d’une année sur l’autre. Adhésion en hausse de 11,3 % d’une année sur l’autre. Bénéfices et revenus trimestriels supérieurs et prévisions solides. Lecture de Costco (COST) ? Kohl’s (KSS) correspond essentiellement aux estimations de ses bénéfices trimestriels et de ses revenus. Mais vache sacrée : perspectives cinglantes. Avait vu 6,45 $ à 6,85 $ à 2,80 $ à 3,20 $. Engagé à verser un dividende annoncé précédemment de 50 cents par action. Kohl’s a également accéléré son plan de rachat d’actions. RBC Capital réduit le prix cible du géant de la vente au détail Target (TGT) à 223 $ par action contre 231 $. Passé le pire du problème d’inventaire? Je pense que oui, contrairement à Walmart (WMT). Raymond James soulève PT sur la cible à 200 $ de 190 $. La dynamique du topline restera solide. La part de marché gagne énormément. Je pense qu’une grande partie de ces gains de parts de marché se fait au détriment des supermarchés, des cosmétiques et des entreprises d’articles ménagers telles que Bed, Bath & Beyond. Morgan Stanley relève l’objectif de prix de Walmart à 150 $ au lieu de 145 $. Évident. Le trimestre d’Estée Lauder (EL) bat sur des bénéfices de 42 cents contre 32 cents attendus et bat sur des revenus de 3,56 milliards de dollars contre 3,43 milliards de dollars attendus. Mais la société a réduit ses perspectives pour l’année complète à 7,39 $ à 7,54 $, en dessous de l’estimation consensuelle de 7,99 $. Les ventes du prochain trimestre seront en baisse de 8% à 10%. L’avenir n’est pas aussi bon que le passé. Risques persistants inquiétants. Défis socio-économiques; des pressions croissantes. Vaincre tous les vents contraires maintenant mais pas à l’avenir. RBN Energy dit que nous avons atteint des niveaux d’exportation de 5 millions de barils de pétrole par jour. Le club détenant Pioneer Natural Resources (PXD) dit que si nous ne pouvons pas exporter, le pétrole passera à 200 dollars alors que nous assouvisssons le prix mondial. Le PDG de Pioneer m’a dit dans une interview que l’entreprise continuerait à retourner la plupart de ses flux de trésorerie aux investisseurs, affirmant que “les jours de croissance de l’industrie sont révolus”. MoffattNathanson rétrograde Verizon (VZ) pour sous-performer par rapport à la performance du marché (vente en attente). Il était temps, car ils pourraient vraiment être en difficulté car AT & T (T) a réduit à plusieurs reprises les flux de trésorerie disponibles et la couverture des dividendes. Morgan Stanley rétrograde Elanco Animal Health (ELAT) pour retenir l’achat (poids égal au surpoids). Des questions demeurent. Réduction des estimations et des objectifs de prix. Morgan Stanley met à jour First Solar (FSLR) pour conserver de la vente (poids égal à sous-pondéré). Bank of America initie le fabricant de jouets Mattel (MAT) avec un achat et réintègre Hasbro (HAS) avec un achat. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO, MRVL, AMD, NVDA AAPL, COST et PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un motocycliste passe devant la signalisation de Cisco Systems Inc. au siège de la société à San Jose, en Californie. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Ce que je regarde 18 août 2022