Ce que Cramer regarde jeudi – Confusion d’Eli Lilly, AMD réduit les risques, Lucid réduit à nouveau les objectifs

Ce que je regarde 4 août 2022 Gameday : diffusion en direct de la “réunion mensuelle” du club pour les membres à midi HE. (également, pas de “Morning Meeting” pour le jeudi). Club holding Eli Lilly (LLY) met en garde contre la devise après un chiffre d’affaires trimestriel total de 6,49 milliards de dollars raté. Croissance de base de 6 % juste OK, mais excellent pipeline. Lilly obtient un examen accéléré du donanemab pour la maladie d’Alzheimer. Le médicament contre le diabète de type 2 Mounjaro, qui vient d’être approuvé par la FDA en mai, a enregistré des ventes de 16 millions de dollars. Les estimations étaient de 10 millions de dollars. Mounjaro également dans les essais pour le traitement de l’obésité. Le club tenant Costco (COST) bat à nouveau : les ventes totales de juillet ont augmenté de 10 %. États-Unis en hausse de 11,4 %. Hors prix de l’essence et taux de change, les États-Unis ont augmenté de 5,8 %. Clorox (CLX), pas moyen de contourner le problème, catastrophe de première classe : manque à peu près tous les éléments de campagne, malheureusement. La société affirme qu’en excluant la santé et le bien-être, elle a enregistré une croissance organique de 5 %. Le Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 130 $ par action contre 140 $. Kellogg (K) a battu les bénéfices et les revenus trimestriels. Les prévisions pour l’ensemble de l’année pour une croissance organique de 7 % à 8 % étaient de 4 % dans les perspectives précédentes ; les flux de trésorerie devraient être de 1,2 milliard de dollars, en hausse par rapport aux prévisions précédentes. Fortinet (FTNT), une cyber miss ? Agco (AGCO), fabricant de machines agricoles, a choisi Palo Alto Networks (PANW) après son piratage pour regarder et changer les choses. Taux d’annulation élevé : 4 %. Mauvaise grande entreprise en Russie. Cycle plus long pour les grosses transactions. Gros déclassement de vêtements: Levi Strauss (LEVI) va se retenir d’acheter (poids égal à surpoids) chez Morgan Stanley. L’analyste Kimberly Greenberger voit des opportunités limitées pour des révisions positives des bénéfices. Objectif de cours inchangé à 19 $ par action. Club holding Advanced Micro Devices (AMD) : Les titans de la tech utiliseront son processeur 5 nanomètres et Intel (INTC) ayant du mal à faire la dernière itération. La PDG d’AMD, Lisa Su, a réduit ses risques en me disant qu’il y aura une baisse à deux chiffres des PC. Je ne sais pas comment vous pouvez rester chez HP Inc. (HPQ) avec cette prévision, qui est sensiblement pire que celle d’Intel. Thermo Fisher Scientific (TMO) rejoint Club holding Danaher (DHR) et CVS Health (CVS) pour sortir plus fort après Covid. Booking Holdings (BKNG) – Priceline, OpenTable, Kayak – voit le rythme de croissance se modérer, mais le marché l’aime quand même. C’est un nouveau thème : la croissance de la modération des voyages. Il n’est soutenu par rien, a déclaré Marriott (MAR). Je ne pense pas qu’Airbnb (ABNB) voulait dire cela, mais cela a été interprété comme tel. Le rythme des réservations de Booking a ralenti à 4 % de croissance. EBay (EBAY) fait tout correctement. Catégories de valeur supérieure. Marchandise en promotion. La valeur brute des marchandises (GMV) a atteint un creux. Le constructeur de véhicules électriques Lucid (LCID) réduit à nouveau ses objectifs de production ; l’action perd 13 % en précommercialisation, ce qui s’ajouterait à sa perte de 46 % depuis le début de l’année. Une capitalisation boursière encore trop importante car divise par deux l’objectif de production. Beaucoup de commandes dont 100 000 en provenance d’Arabie saoudite mais la chaîne d’approvisionnement et la logistique les ont abattues. Livré seulement 679 au deuxième trimestre. Toujours parler de réservations. À titre de comparaison, la capitalisation boursière de Ford (F) est de 63 milliards de dollars; Lucid est de 34 milliards de dollars. Citi abaisse l’objectif de cours de Lucid à ​​28 $ par action contre 36 $. L’action devait ouvrir jeudi autour de 18 dollars. Consommation de trésorerie de la start-up EV Fisker (FSR) 191 millions de dollars. Réservations 58 000. Ils ont assez d’argent avant de tester l’argent. Seconde mi-temps volatile, selon Morgan Stanley. Baird va tenir de l’achat (neutre de la surperformance) sur Under Armour (UAA). Plus d’un appel de macro. Une rentrée mise à l’épreuve par des vents contraires économiques. Rétrogradé par Baird pour conserver l’achat (neutre par rapport à la surperformance), ce qui abaisse également l’objectif de cours à 10 $ par action au lieu de 12 $. Barclays relève l’objectif de cours chez PayPal (PYPL) à 131 $ par action contre 125 $. Céréales : Le Wall Street Journal note que les hedge funds abandonnent le blé, le maïs et le soja. N’oubliez pas l’Amérique du Sud avec des prix élevés. Alibaba (BABA) mieux. Tout ce qui arrive, c’est qu’ils vous aspirent puis vous écrasent. Paramount Global (PARA), anciennement ViacomCBS, fait mieux que prévu : bénéfice ajusté trimestriel de 64 cents par action contre 61 cents attendus. La société de santé animale Zoetis (ZTS) manque d’EPS mais obtient de bons revenus. Emplois chez Walmart (WMT) supprimés dans l’entreprise, mais nous ne savons pas ce qu’ils font vraiment. Le Club a quitté Walmart lundi. L’objectif de cours de GXO Logistics (GXO) est passé de 61 $ à Susquehanna à 65 $ par action. Shake Shack (SHAK) manque de revenus. ConocoPhillips (COP) : BPA trimestriel de 3,91 $ par action contre 3,80 $ attendus. Datadog (DDOG) semble avoir des revenus faibles. Crocs (CROX) : chiffre d’affaires trimestriel de 965 millions de dollars contre 937 millions de dollars ; BPA ajusté de 3,24 $ par action contre 2,66 $ attendu. L’analyste de Stephens, Brian Colley, considère maintenant CrowdStrike (CRWD) comme sa meilleure idée sur Ping Identity (PING), qui a reçu une offre d’achat par Thoma Bravo. Résilience de Silvergate Capital (SI) dans le routage crypto. Des résultats meilleurs que prévu. Valorisation de la bonne affaire : 12x fois. Fournit des solutions d’infrastructure financière pour l’industrie de la cryptographie. Mon agent Endeavour (EDR) recommandé par Bank of America, initié avec une cote d’achat et un objectif de cours de 28 $ par action. Kohl’s (KSS) rétrogradé pour tenir de l’achat (performance du marché à partir de la surperformance) à Cowen. Niveau d’inventaire élevé et promotion. Regardez plutôt Ulta Beauty (ULTA), déclare l’analyste Oliver Chen. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long LLY, COST, AMD, DHR et F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jim Cramer au NYSE, le 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC

Ce que je regarde 4 août 2022