Ce que craint Washington au Moyen-Orient : la guerre avec l’Iran

Les Américains redéployent des milliers de marins, d’avions de guerre et du porte-avions le plus avancé du pays dans le but d’empêcher l’explosion d’une poudrière au Moyen-Orient.

Ce transfert de ressources vers la Méditerranée orientale se veut un message de réconfort pour Israël. C’est aussi un avertissement pour un pays en particulier : l’Iran.

Washington surveille nerveusement la frontière nord d’Israël à la recherche de signes d’un deuxième front d’attaque – et de preuves d’une offensive coordonnée contre l’État juif par différentes milices soutenues par l’Iran.

« Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible », a déclaré le président Joe Biden ce week-end, dans des propos interprétés comme visant principalement, mais pas exclusivement, l’Iran.

« Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Le monde regarde. »

Il n’existe aucune preuve, hormis des escarmouches isolées dans le nord, d’un scénario cauchemardesque pour les États-Unis : une escalade de la guerre qui crée une pression pour qu’ils s’impliquent.

Cependant, dans le même temps, les États-Unis prennent une série de mesures à l’étranger et dans leur pays, où le soutien à Israël a toujours été fort, malgré un récent adoucissement de la part des Américains plus jeunes et de gauche.

Les États-Unis envoient des munitions en Israël et déplacent l’USS Gerald R. Ford groupe de transporteurs plus proche du conflit.

Elle coordonne également ses services de renseignement avec Israël dans le but de sauver des dizaines d’otages détenus par des militants palestiniens. La Maison Blanche soupçonne que certains citoyens américains figurent parmi les personnes capturées par le Hamas lors des attaques terroristes du week-end qui ont tué au moins 11 Américains.

Les mesures américaines visent à envoyer deux messages, a déclaré Thomas Juneau, un expert de l’Iran à l’Université d’Ottawa.

Pour Israël, a-t-il dit, le message est le suivant : « Nous vous soutenons ». Pour les ennemis d’Israël, dit-il, c’est un avertissement : « Nous pouvons nous joindre au combat ».

Le point chaud que les gens craignent : la frontière nord d’Israël avec le Liban, où le Hezbollah, soutenu par l’Iran, dispose d’un vaste arsenal. Cette frontière est visible ici lundi, avec des soldats libanais et un homme brandissant des drapeaux palestiniens et du Hezbollah surplombant la ville israélienne de Metula. (Mohammed Zaatari/Associated Press)

Sur le plan intérieur, les États-Unis envisagent une série d’actions, notamment de la part du Congrès, de l’administration et de la police, le FBI augmentant la surveillance des sites juifs dans un contexte de alertes à la bombe dans les synagogues de l’Utah.

Aaron David Miller, ancien négociateur américain au Moyen-Orient, s’est dit optimiste quant à la possibilité d’éviter une guerre multinationale plus large. L’Iran, a-t-il dit, n’a probablement aucun intérêt à une escalade du conflit qui l’opposerait directement à Israël et risquerait d’attirer les Américains.

Pourtant, Miller a prédit une période extrêmement violente pour les Israéliens et les Palestiniens – et les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour changer cela.

REGARDER | Les sauveteurs recherchent des survivants alors que le conflit Israël-Hamas s’intensifie: Les secouristes recherchent des survivants après les frappes aériennes israéliennes sur Gaza Vidéo en vedetteLes Palestiniens de Gaza se sont rassemblés devant une maison détruite pour rechercher des survivants après que les frappes aériennes israéliennes ont ciblé plusieurs zones lundi.

« La situation va empirer avant d’empirer », a déclaré l’ancien responsable du Département d’État à CBC News ce week-end.

« Franchement, l’influence américaine est limitée. »

Il a déclaré qu’il fallait trois choses pour parvenir à la paix diplomatique : deux parties désireuses et capables de négocier, un réel sentiment d’urgence partagée et un objectif convenu.

Aucune de ces conditions, a déclaré Miller, n’existe actuellement entre un gouvernement israélien qu’il a qualifié d’extrême droite et l’organisation palestinienne Hamas, qu’il a qualifiée de « brutale » et de « sauvage ».

« Je ne vois pas comment les Etats-Unis pourront façonner et influencer cela. »

L’un des porte-avions les plus récents et les plus grands au monde, l’USS Gerald R. Ford, vu ici plus tôt cette année, est déployé en Méditerranée orientale avec les navires de combat environnants. (Hakon Mosvold Larsen/Reuters)

Le soutien américain à Israël depuis le début

Les États-Unis sont l’allié le plus ancien et le plus important d’Israël, devenant le premier pays à reconnaître l’État juif à peine 11 minutes après sa création en 1948.

Les Américains fournissent déjà à Israël un peu moins d’un cinquième de son financement militaire et mènent depuis longtemps une politique de vente de leurs ressources. le meilleur et le plus récent équipement militaire en Israël d’abord.

Le Congrès réfléchit désormais à un financement supplémentaire pour l’armée israélienne, tandis que le républicain Mitch, président du Sénat McConnell a proposé une série de nouvelles sanctions contre l’Iran.

L’opinion politique aux États-Unis soutiendra presque certainement un soutien supplémentaire à Israël.

Les Américains ont longtemps été, et sont toujours, plus susceptibles d’exprimer des opinions pro-israéliennes que pro-palestiniennes dans les sondages d’opinion.

Mais ce soutien n’est pas monolithique, surtout ces derniers temps.

REGARDER | Que s’est-il passé lundi dans le conflit Israélo-Hamas : Les tirs de roquettes se poursuivent alors que le conflit Israël-Hamas s’intensifie Vidéo en vedetteLes militants palestiniens ont tiré lundi de nouvelles volées de roquettes sur Israël, tandis qu’Israël a intensifié ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. Chris Brown, de la CBC, rapporte un reportage depuis la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, qui a subi certains des plus lourds dégâts causés par les combats depuis samedi.

Lignes de tendance montrent une baisse notable du soutien à Israël parmi les Démoc les rats . Toi ng Les démocrates, en particulier, sont désormais plus susceptibles d’exprimer des opinions pro-palestiniennes et de dénoncer l’impasse du processus de création d’un État sous les gouvernements israéliens de droite.

Cette tension au sein du Parti démocrate s’est illustrée lors d’un rassemblement du week-end à Boston. Lors de l’événement pro-israélien, un sénateur progressiste, Ed Markey, a été hué pour avoir évoqué son espoir de désescalade du conflit.

Un autre orateur, son compatriote démocrate Jake Auchincloss, était acclamé lors du même événement pour avoir balayé de tels propos : « Ce n’est pas le moment de faire des équivoques », a-t-il ajouté dans un courrier écrit. déclaration . « Les appels à la désescalade, même s’ils sont bien intentionnés, sont prématurés. »

Pourtant, dans son discours, il a évoqué un frein potentiel au soutien américain, au moins temporairement : la paralysie du Congrès américain.

Le penchant pro-israélien des Américains se reflète dans de nombreux sondages d’opinion au fil des ans. Mais ce point de vue s’adoucit en particulier parmi les jeunes démocrates, qui dénoncent de plus en plus ce qu’ils considèrent comme des violations persistantes des droits de l’homme infligées aux Palestiniens. Ce point de vue se reflète ici dans une manifestation devant la Maison Blanche dimanche. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Troubles à Washington : pas de congrès, pas d’ambassadeur

Aucune législation, quelle qu’elle soit, ne sera soumise au Congrès avant au moins quelques jours, qu’il s’agisse du financement militaire d’Israël ou de quoi que ce soit d’autre.

C’est parce que la Chambre des représentants est actuellement sans leader entre les mains d’un président intérimaire après une rébellion la semaine dernière des républicains.

Et au Sénat, il y a un retard dans les nominations diplomatiques et militaires qui attendent d’être confirmées à leurs postes.

Cela inclut l’ambassadeur à Jérusalem.

Les États-Unis n’ont pas d’ambassadeur en Israël. L’ancien secrétaire au Trésor, Jack Lew, était nommé pour combler le poste vacant et on parle maintenant d’accélérer son processus de confirmation, dans un contexte partisan impasse au Sénat .

En plus de cela, les États-Unis sont en train de devenir faible sur les obus d’artillerie. Elle s’efforce d’augmenter sa production dans un contexte de guerre en Ukraine, qui a épuisé ses stocks.

Les États-Unis auraient transféré 300 000 obus de 155 millimètres précédemment stockés en Israël vers l’Ukraine plus tôt cette année.

Cela se produit alors que les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par leur rivalité avec la Chine et par la planification de scénarios pour une éventuelle future invasion chinoise à Taiwan.

Au milieu de tout cela, les États-Unis ont tenté de négocier ce qui serait un pacte historique visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Des séquences vidéo prises par un drone montrent des voitures incendiées sur le bord de la route à proximité d’un festival de musique en plein air en Israël, où des hommes armés du Hamas ont tiré sur les participants samedi. (Premiers intervenants du Sud/Telegram/Reuters)

Juneau considère l’attaque du Hamas comme une tentative de faire dérailler les négociations saoudo-israéliennes en déclenchant une contre-attaque israélienne qui enflamme l’opinion au Moyen-Orient.

Il n’est pas sûr que cela fonctionnera. Juneau a déclaré que les événements actuels pourraient tout aussi bien pousser les Saoudiens à nouer des liens dans la région avec les autres rivaux de l’Iran, à savoir Israël.

Ce qui est incontestable, selon lui et selon de nombreux responsables américains, c’est que l’Iran a formé et financé une constellation de milices anti-israéliennes dans la région.

« L’Iran l’appelle l’axe de la résistance. D’autres l’appellent le cercle de feu », a déclaré Juneau, professeur adjoint à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, à CBC News. « C’est un modèle en étoile, avec l’Iran au centre. »

Le « scénario vraiment, vraiment, très mauvais »

Ce qui est moins certain, c’est si l’Iran a spécifiquement planifié les massacres du Hamas en Israël. Le journal de Wall Street rapports qu’il était impliqué, mais les responsables américains et israéliens ont déclaré qu’ils ne sont pas certains que les meurtres aient été dirigés depuis Téhéran.

Ce que Juneau observe actuellement, c’est la frontière nord d’Israël.

Il surveille si la milice du Hezbollah basée au Liban (avec ses 200 000 roquettes de haute qualité) entre dans le combat aux côtés du Hamas basé à Gaza.

Il a été encouragé par l’activité limitée du Hezbollah jusqu’à lundi : au cours du week-end, il a organisé ce qui semblait être un rassemblement symbolique. tirs de roquettes dans la zone contestée des fermes de Chebaa, peu peuplée, près de la frontière.

Le Hezbollah devrait peser le risque d’un retour de bâton politique dans son pays pour toute action : le Liban est aux prises avec un effondrement économique catastrophique et ne peut guère se permettre une réponse militaire certaine et écrasante de la part d’Israël.

Ensuite, il y a l’autre scénario – celui que Juneau craint le plus, et que les avertissements américains mentionnés ci-dessus visent à empêcher.

La réponse israélienne : Les Palestiniens inspectent les décombres d’une mosquée détruite après qu’elle ait été touchée par une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza, lundi. (Adel Hana/Associated Press)

Dans ce scénario, Israël serait soumis à des attaques soutenues de différents côtés, attaques clairement sanctionnées par l’Iran ; des combats directs éclateraient entre Israël et l’Iran et la pression politique augmenterait pour que les États-Unis interviennent.

« À ce stade, nous parlons d’un scénario vraiment, vraiment, vraiment mauvais », a-t-il déclaré.