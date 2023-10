Ce que Claudia Goldin, lauréate du prix Nobel, a montré sur le travail des femmes

Cette année, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel a été attribué à Claudia Goldin pour son travail reconnaissant l’écart entre les sexes sur le marché du travail, lundi 9 octobre.

Devriez-vous acheter des actions McDonald’s et Caterpillar dès maintenant ?

L’Académie royale des sciences de Suède récompensé Goldin le prix prestigieux pour avoir fourni « le premier compte rendu complet des revenus des femmes et de leur participation au marché du travail à travers les siècles ». Elle s’apprête à recevoir 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars) en guise de prix pour son étude rétrospective.

L’économiste de l’Université Harvard a parcouru 200 ans de données d’archives américaines pour découvrir que la participation des femmes au marché du travail n’évoluait pas de manière linéaire vers le haut, mais formait plutôt une courbe en forme de U. À mesure que la société passait d’une société agraire à une société industrielle puis à une société axée sur les services, les normes sociales concernant le travail des femmes mariées ont également changé.

Même si la participation augmente, l’écart reste prononcé en matière de rémunération. Historiquement, les femmes étaient moins bien payées en raison de choix éducatifs et professionnels différents. Mais au cours du XXe siècle, le niveau d’éducation des femmes n’a cessé d’augmenter, surpassant même les hommes dans certains pays à revenu élevé. Pourtant, ils sont moins bien payés, même avec les mêmes qualifications et dans les mêmes fonctions, et le problème se pose en grande partie à la naissance du premier enfant.

Graphique : La place des femmes sur le lieu de travail

Femmes mariées au travail. Illustration: Johan Jarnestad/Académie royale des sciences de Suède

Fait surprenant : les pilules contraceptives ont aidé à planifier le travail

L’accès à la pilule contraceptive, également appelée pilule contraceptive, a joué un rôle clé en « offrant de nouvelles opportunités de planification de carrière » depuis la fin des années 1960, selon Gold.Les recherches d’In l’ont prouvé.

La disponibilité du médicament pour les jeunes femmes célibataires, aidé de deux manières: « réduire les coûts de la formation professionnelle de longue durée pour les femmes et relever l’âge du premier mariage. » Par conséquent, ils pourraient retarder l’accouchement et la garde des enfants.

Citation : Manque d’opportunités économiques pour les femmes

« Si les femmes n’ont pas les mêmes chances de participer au marché du travail, ou si elles y participent dans des conditions inégales, le travail et l’expertise sont gaspillés. Il est économiquement inefficace que les emplois ne soient pas attribués à la personne la plus qualifiée et, si les salaires diffèrent pour le même travail, les femmes peuvent être dissuadées de travailler et de faire carrière. —L’Académie royale des sciences de Suède

Encore une chose : la victoire de Goldin pour son sexe

La première femme être titulaire Au département d’économie de Harvard, Goldin n’est que la troisième femme à remporter le prix, après Elinor Ostrom en 2009 et Esther Duflo en 2019. Alors qu’Ostrom et Duflo ont partagé leurs prix avec des co-chercheurs masculins, Goldin est la première femme à remporter une victoire en solo parmi les 93 lauréats à remporter ce prix depuis 1969.

Dans un entretien post-gagnantGoldin s’est qualifiée de « Nobel de troisième génération », citant qu’elle était l’élève du lauréat de 1993. Bob Fogelqui a étudié sous la direction du boursier de 1971 Simon Kuznets.