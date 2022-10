Ce que Chelsea et Man Utd manquaient de qualité, ils l’ont compensé en reflétant le meilleur de Graham Potter et Erik ten Hag | Nouvelles du football

Chelsea et Man Utd ont incarné le meilleur de leurs managers malgré un manque de qualité des deux côtés dans un match d’échecs tactique à Stamford Bridge.

En fin de compte, c’était un match qu’aucune des deux équipes ne méritait de gagner, mais Manchester United semblait en avoir fait assez pour perdre.

17 touches combinées dans les boîtes de l’autre dans une seconde mi-temps intense mais largement frustrante auraient mérité de se terminer dans une impasse jusqu’au moment de folie de Scott McTominay pour abattre Armando Broja dans sa propre boîte avec quatre minutes à faire, et offrir à Chelsea ce qui est apparu. un vainqueur à 12 mètres.

Que les hôtes aient été en mesure de penser à voir un match nul confortable, voire ennuyeux, n’a été possible qu’après que Graham Potter ait reconnu sa propre erreur en présentant Mateo Kovacic après 36 minutes, changeant de forme dans le processus, alors que United menaçait de dépasser son équipe avant la mi-temps.

Et bien que United ait semblé avoir perdu un point à Stamford Bridge, ils ont incarné le combat d’Erik ten Hag pour récupérer un égaliseur à la cinquième minute du temps additionnel et, encore une fois, afficher la résilience qu’il a installée dans sa nouvelle équipe.

Potter avait clairement été pris de court par l’audace de la configuration de United, qui a permis à Chelsea d’isoler Diogo Dalot et Luke Shaw sur les flancs en laissant Jadon Sancho et Antony en avant lors de la défense, mais a donné de la joie à United à maintes reprises lorsque Cesar Azpilicueta et , en particulier, Ben Chilwell a été rattrapé sur le terrain. Si Antony avait choisi une meilleure balle finale, ils auraient peut-être été obligés de payer.

L’agression du milieu de terrain de United a également laissé le duo de Chelsea composé de Jorginho et Ruben Loftus-Cheek coincé à peine en dehors de leur propre zone, sans la ruse de jouer à travers leurs visiteurs et Mason Mount, Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang isolés plus loin sur le terrain.

Ce n’était qu’une question de temps avant que United ne trouve la bonne passe et le bon tir, et pour la deuxième fois en six jours, Potter ravala sa fierté pour sanctionner un changement de personnel et de forme, passant d’un 3-4-3 à un 4-2. -3-1 et en ajoutant le corps supplémentaire de Kovacic au milieu de terrain pour aider à faire avancer le ballon.

L’ancien patron de Brighton est connu depuis longtemps pour sa flexibilité tactique et c’était le meilleur exemple de sa rapidité d’esprit depuis son arrivée à Stamford Bridge. Dans la première demi-heure, United a vu 63,3% du ballon. Au cours de la dernière heure, ce chiffre est tombé à 47,4 %. Bien que Chelsea n’ait réussi que six tirs sur l’ensemble du match, cinq d’entre eux sont survenus après le changement.

“Nous étions dépassés et la nécessité de faire un changement n’était qu’un sentiment que j’avais, ce n’est jamais une décision facile à prendre mais l’équipe a très bien réagi”, a déclaré Potter par la suite.

“Ils étaient meilleurs dans les 30 premières minutes et nous avons dû nous adapter, faire entrer un autre joueur au milieu de terrain et leur mettre un peu plus de pression. Ils construisaient trop facilement leurs attaques, nous repoussant, et nous avons dû changer cela. À ce moment-là, je pensais que nous avions bien fait dans le match. »

Son homologue, Ten Hag, applaudissait énergiquement chaque pression de ses joueurs dans la première demi-heure, appréciant évidemment la domination de son équipe United alors qu’ils faisaient progressivement taire Stamford Bridge et étouffaient Chelsea, les limitant à seulement deux touches dans la surface adverse.

Cela est devenu parfois frustrant alors que le mur rempli du milieu de terrain à domicile reprenait le contrôle après l’introduction de Kovacic, mais même si United portait toujours sa propre menace, et même après son arrivée aurait dû mener quand Antony a été joué proprement et explosé large sur son pied le plus faible.

L’amélioration de United sous Ten Hag cette saison a été claire, bénéficiant de son meilleur départ depuis cinq ans, même si leurs chiffres sous-jacents n’ont pas changé autant que leurs résultats le suggèrent.

Ce qu’ils ont incarné, ce sont les matières premières qu’il veut d’un côté uni – construites sur l’effort et une attitude de ne jamais dire, des qualités inenseignables liées si étroitement à l’ère de Sir Alex Ferguson mais qui ont fait cruellement défaut au cours des neuf années qui ont suivi.

Après avoir été battus 4-0 à Brentford et le monde de Ten Hag s’est transformé en malaise, ils ont rebondi tout de suite pour étourdir Liverpool. Après un autre coup à Manchester City, ils sont revenus d’un but pour gagner à Goodison Park.

Ils étaient loin d’être étincelants à Stamford Bridge mais ont rattrapé leur retard en persévérant pour encore s’échapper avec un point après avoir expédié un premier match à la 86e minute. Man Utd de Ten Hag semble être la vraie affaire, même si seuls certains de ses joueurs s’avèrent l’être.

“Nous avons fait preuve de résilience, c’est une grande chose à montrer pour les grandes équipes. C’est ce que Casemiro, entre autres, apporte à cette équipe.

“C’est pourquoi je suis heureux à ce stade de la saison avec ce moment où vous êtes capable de vous battre comme ça.”

Les deux équipes joueront beaucoup mieux cette saison, surtout si elles souhaitent terminer quatrième ou mieux. Mais les deux commencent, pour des raisons différentes, à se transformer respectivement en reflets de Potter et de Ten Hag et ce n’est qu’une bonne chose. Toutes les équipes qui incarnent leur manager ne réussissent pas, mais toutes les équipes qui réussissent incarnent leur manager.