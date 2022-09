Ce que ces négationnistes de l’élection présidentielle de 2020 pourraient faire s’ils devenaient secrétaire d’État de leur État

Mark Finchem, Jim Marchant et Kristina Karamo sont tous à une élection de devenir les principaux responsables électoraux de leur État. Ce sont les candidats du GOP au poste de secrétaire d’État en Arizona, au Nevada et au Michigan, respectivement, et ils ont tous nié la légitimité de l’élection présidentielle de 2020. Leurs candidatures font craindre que, s’ils gagnent, ils n’administreront pas équitablement l’élection présidentielle de 2024 dans leurs États swing les plus importants.

L’une des choses les plus perturbatrices qu’ils pourraient faire est de refuser de certifier des résultats d’élections libres et équitables. Mais les secrétaires d’État ont une large influence qui va bien au-delà de l’approbation du décompte des voix, et bon nombre de ces candidats veulent changer radicalement la façon dont les futures élections se déroulent dans ces États.

Dans cet épisode de Aujourd’hui, expliqué – Le podcast explicatif quotidien de Vox – l’animateur Noel King s’entretient avec Zach Montellaro, un journaliste qui couvre la démocratie et la politique de l’État à Politico, pour comprendre l’enjeu si ces candidats qui refusent les élections gagnent leurs courses serrées.

Noël Roi

Au cours de ces prochaines mi-mandats, 25 États vont décider qui est en charge des élections d’État. Vous avez recherché des candidats à ces postes qui nient les résultats des élections de 2020 – et qui pourraient gagner. Parlez-moi de qui vous avez suivi.

Zach Montellaro



Les quatre que je surveille de plus près sont la Pennsylvanie, où Doug Mastriano est un sénateur d’État candidat au poste de gouverneur, mais il peut nommer le secrétaire d’État. Au Nevada, Jim Marchant, un ancien législateur de l’État ; dans le Michigan, Kristina Karamo ; puis l’Arizona, où le représentant d’État Mark Finchem est candidat au poste de secrétaire d’État. Ce sont les quatre négateurs électoraux « en tête du classement » qui se présentent au poste de directeur général des élections dans leurs États.

Noël Roi

Parlez-moi de chacun d’eux.

Zach Montellaro

Mark Finchem est peut-être le plus important des quatre. Il est vraiment devenu célèbre dans l’État et ailleurs peu de temps après les élections de 2020, où il a accueilli des alliés du président de l’époque Donald Trump – juste après l’élection pour cette «audience», où il a répandu des théories du complot sur l’élection en essayant de créer de la désinformation sur l’élection – n’a pratiquement jamais cessé depuis lors.

Karamo se présente dans le Michigan après avoir été observatrice des sondages lors des élections de 2020, les gens qui regardent les débats, en gros. Et elle a affirmé avoir vu des méfaits là-bas, sans jamais l’avoir confirmé, en quelque sorte tirée à partir de là. Elle est la candidate du Parti républicain, et elle a remporté la nomination par une convention, pas par une primaire là-bas, donc elle n’a pas eu toute une population régulière votant pour elle pour donner sa nomination. Elle a répandu des théories du complot et des théories du complot adjacentes, avec et sans élections. Et là, elle se présente contre le titulaire démocrate, qui pourrait probablement être l’un des États les plus proches. Jocelyn Benson, là-bas, est le secrétaire d’État démocrate.

Jim Marchant est le leader autoproclamé de tous ces candidats. Il les a réunis dans une coalition appelée America First Secretary of State Coalition. Ils peuvent en quelque sorte échanger des idées, théoriquement collecter des fonds l’un pour l’autre, même si aucun d’entre eux n’est vraiment un bon collecteur de fonds. Et Marchant a essayé de les rassembler tous et de leur donner une plate-forme commune et de leur donner un idéal commun sur lequel courir. Ironiquement, sur les quatre de ces personnes dont nous avons parlé, il est le seul à ne pas être approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Noël Roi

Ces gens ont tous obtenu la nomination du Parti républicain. Mais peuvent-ils vraiment gagner une élection générale ?

Zach Montellaro

Il n’y a pas beaucoup d’attention sur ces courses, donc cela donne vraiment à l’une d’entre elles une opportunité viable de gagner. Bien sûr, cette année, nous avons vu beaucoup plus d’attention sur ces courses, et aucun de ces gens n’est un bon collecteur de fonds. L’argent n’est pas tout en politique, mais il aide votre campagne. Mais pensez aux États où ils courent. Le Michigan, la Pennsylvanie, l’Arizona et le Nevada ont certaines des élections les plus serrées de la dernière décennie. Cela ne changera probablement pas cette année. Vous savez, Mark Finchem pourrait-il gagner, Kristina Karamo et Jim Marchant pourraient-ils gagner? Absolument. Ce sont des courses à scrutin réduit qui n’attirent pas beaucoup d’attention. Cela donne donc aux candidats un chemin beaucoup plus facile pour gagner une nomination qu’ils ne gagneraient pas autrement dans une course au Sénat où il y aurait potentiellement des centaines de millions de dollars à verser pour faire pencher la course.

Noël Roi

Si ces candidats de la coalition “America First” gagnent en novembre – et qu’ils ont choisi un joli nom anodin pour leur groupe – quelle est leur plate-forme ? Que s’engagent-ils à faire ?

Zach Montellaro

Le groupe Marchant propose six grandes idées politiques. L’un d’entre eux est l’identification des électeurs. L’identification des électeurs n’est pas limitée à ce groupe de négationnistes. Il est populaire parmi la droite américaine. C’est en fait populaire parmi la plupart des Américains. La plupart des Américains pensent, sondage après sondage après sondage, qu’il devrait y avoir un certain niveau d’identification, et les lois sur l’identification sont très, très différentes à travers le pays. Ils courent pour avoir un certain niveau de pièce d’identité, probablement une pièce d’identité avec photo, dans leur état.

Une autre chose sur laquelle ils se présentent, ce que la plupart des responsables électoraux pensent généralement comme une bonne idée : les bulletins de vote en papier. La plupart des gens votent sur des bulletins papier, ce qui signifie que lorsque vous remplissez votre bulletin de vote, vous avez en fait le papier physique qui est compté. La plupart des États comptent ensuite ces bulletins avec la machine. [It is] beaucoup, beaucoup plus rapide de compter une élection avec une tabulatrice de bulletins de vote que de le faire à la main. Beaucoup de ces candidats disent, en fait, que nous voulons revenir au dépouillement manuel des bulletins de vote. Le comptage manuel est probablement moins précis qu’une tabulatrice de bulletins de vote, dont l’exactitude a été prouvée maintes et maintes fois.

Une autre des choses les plus importantes est de chercher à éliminer ou à réduire considérablement l’utilisation du vote par correspondance.

Noël Roi

S’ils gagnent, étant donné qu’ils sont dans des États swing, la grande inconnue sera l’élection de 2024. Que pourraient-ils faire dans leur travail pour bouleverser le processus électoral dans les États d’où ils viennent en 2024 ?

Zach Montellaro

Celui qui retient le plus l’attention, je pense en fait à tort, est la certification des élections. Cette vérification finale : Cette personne a gagné qui a dit « Nous avons gagné ». Cela finirait presque assurément par un tribunal d’État et / ou fédéral. Mais même la prémisse de cela, disant qu’ils n’approuveront pas une élection libre et juste, est en soi un défi à la base fondamentale du système.

Les prochaines choses qu’ils peuvent faire varient considérablement d’un État à l’autre. Mais en général, beaucoup d’entre eux peuvent définir des politiques. Ils ne peuvent pas changer les lois automatiquement, mais ils peuvent rendre les choses beaucoup, beaucoup plus difficiles à faire. Penser à [ballot] boîtes de dépôt, qui sont devenues un point de discorde. Quel genre de règles pourraient-ils mettre autour des boîtes de dépôt ? Si vous soumettez un bulletin de vote par correspondance dans de nombreux États, il existe un processus appelé correspondance des signatures (un processus dans lequel les États exigent que les électeurs fournissent des signatures valides sur leurs bulletins de vote par correspondance). Comment rendent-ils plus difficile l’approbation de ces bulletins de vote?

Ce que beaucoup de ces candidats disent également vouloir faire, c’est effacer totalement les listes électorales actuelles de l’État et repartir à neuf. Et c’est ce que je pense être le plus préoccupant, du moins pour moi. Que peuvent-ils faire, pas quand tout le monde regarde, vous savez, le lendemain de l’élection, que font-ils dans les deux années qui précèdent ?

Noël Roi

Avez-vous parlé à quelqu’un qui a dit que si des gens comme ça gagnaient les élections et commençaient à jouer avec le système, la confiance des Américains dans la façon dont nous votons allait toucher le fond ? Et cela pourrait être catastrophique.

Zach Montellaro

Beaucoup d’Américains ne pensent pas aux élections. Ils considèrent les élections comme un événement d’une journée. Les élections sont vraiment, vous savez, une année complète. Il ne faut pas 48 heures pour se préparer à une primaire. Cela prend un an. Il ne faut pas 72 heures pour se préparer à une élection générale. Il faut toute une année pour y arriver.

Le défi est donc de savoir comment restaurer la confiance des gens dans les élections lorsqu’ils ne leur font pas confiance ? Et il n’y a pas eu de très bonne réponse à cela. Une partie de l’Amérique, à ce stade, ne sera pas accessible par les responsables électoraux, ne croira jamais que nous avons des élections libres. Et ils ont tort, mais ils ne croiront jamais que ce sont des élections libres. C’est une course pour les responsables électoraux des deux partis pour atteindre le reste des Américains qui ne pensent tout simplement pas beaucoup aux élections et disent : « Non, regardez, nous avons un système équitable. Entrez et voyez. La vraie poussée, depuis 2016 mais surtout depuis 2020, c’est la transparence, la transparence, la transparence. “Entrez et voyez comment nous testons les machines à voter pour nous assurer qu’elles comptent réellement ce qu’elles disent qu’elles vont compter, entrez et posez des questions.”

Dans l’ensemble, votre agent électoral d’État, votre greffier de comté local, sera plus qu’heureux de répondre à vos questions. Peut-être pas en ce moment même parce qu’ils sont très occupés à préparer les élections générales, mais les responsables électoraux veulent que vous vous sentiez bien à propos des élections. Ils veulent répondre à vos questions. Ils veulent que vous veniez et que vous regardiez les tests. Ils veulent que les observateurs des sondages regardent et voient comment les élections américaines se déroulent. La course aux armements est donc la suivante : pouvez-vous toucher suffisamment d’Américains qui ont juste un pressentiment étrange à ce sujet, mais qui ne sont pas si loin ? Comment les atteindre cette année et avant 2024 ?