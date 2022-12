Ce que ces experts en droit constitutionnel ont à dire sur le projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta

Le projet de loi controversé de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith – la loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni – qui a été présenté mardi à l’Assemblée législative de la province a immédiatement suscité des accusations selon lesquelles il était antidémocratique et inconstitutionnel.

Le projet de loi, s’il est adopté, viserait à “protéger les Albertains des lois ou politiques fédérales qui sont inconstitutionnelles ou nuisibles à notre province, à notre peuple ou à notre prospérité économique”.

L’Assemblée législative de l’Alberta serait, comme l’a noté Eric Adams, professeur de droit à l’Université de l’Alberta, en mesure d’adopter des motions déclarant qu’une loi ou une politique fédérale existante ou prévue est inconstitutionnelle ou « autrement préjudiciable aux Albertains ».

Et cela permettrait également au Cabinet d’ordonner aux « entités provinciales » – les organisations contrôlées par la Couronne, les municipalités, les conseils scolaires, les écoles postsecondaires, les forces de police municipales, les régies régionales de la santé et tout organisme social recevant des fonds provinciaux – de ne pas utiliser ces fonds pour faire respecter règles fédérales jugées préjudiciables aux intérêts de l’Alberta.

La loi a soulevé d’importantes questions constitutionnelles. CBC News a contacté des experts en droit constitutionnel pour obtenir leur avis sur le projet de loi de Smith, dont beaucoup pensent que le projet de loi est constitutionnellement vulnérable, imprègne trop de pouvoir exécutif et contrevient à la séparation des pouvoirs fédéraux et provinciaux

REGARDER | Danielle Smith dépose un projet de loi sur la souveraineté :

La loi sur la souveraineté de l’Alberta donnerait au cabinet des pouvoirs unilatéraux pour modifier les lois La loi phare de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, accorderait à son cabinet de nouveaux pouvoirs pour contourner l’assemblée législative et modifier unilatéralement les lois provinciales. Elise von Scheel de la CBC a les détails de la législation.

Éric Adams, Université de l’Alberta :

Aucune province n’a jamais testé si l’autorité constitutionnelle existe pour qu’une législature ordonne aux entités de la province – qui comprendraient les forces de police, les villes et villages, les organismes publics provinciaux – de ne pas se conformer aux lois fédérales, a déclaré Adams.

Les provinces ne peuvent le faire que si la constitution stipule qu’elles ont le pouvoir de refuser ou d’ordonner la désobéissance aux lois fédérales valides, a-t-il déclaré.

“Et il y a au moins un argument solide, à mon avis, cela. à cause du fonctionnement de la répartition des pouvoirs, si [the province] ordonne à une entité de ne pas se conformer à une loi fédérale particulière qui est invalide en tant qu’ingérence dans la compétence fédérale sur ce domaine particulier.”

Adams a suggéré qu’il y aurait un argument plus fort pour qu’une province refuse d’appliquer une loi fédérale inconstitutionnelle.

“Mais [Alberta] n’a pas fait ça. Ils ont dit, vous savez, il y a cette définition beaucoup plus large et expansive des lois nuisibles. Eh bien, nocif est dans l’œil du spectateur. Et dans un monde partisan, tout est nuisible qui… vous pensez qu’il va à l’encontre de vos perspectives politiques”

Adams a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait promulguer une disposition du Code criminel et que l’Alberta pourrait décider qu’elle ne l’aime pas et ordonner aux entités, y compris les forces de police, de ne pas respecter la loi.

Smith regarde le ministre de la Justice Tyler Shandro expliquer sa loi sur la souveraineté tant attendue, qui étend considérablement les pouvoirs provinciaux pour durcir son approche contre Ottawa, y compris la capacité de contourner la législature et de limiter les pouvoirs des Albertains de contester la loi. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Il a reconnu qu’il y a des moments où une juridiction provinciale ou municipale a établi des priorités et recentré des ressources qui peuvent, dans la pratique, ignorer les lois existantes. Par exemple, dans les années 1970, le Québec a cessé de poursuivre Henry Morgentaler pour ce qui, à l’époque, pratiquait des avortements illégaux. La police de Vancouver a également déclaré à certains moments qu’elle cesserait d’inculper pour possession de marijuana.

Bien que ce type d’actions, ou d’inactions, puisse être proche de ne pas respecter la loi fédérale, Adams a déclaré qu’il croyait qu’il s’agissait toujours d’utilisations acceptables de la compétence provinciale.

“L’Alberta dit maintenant que nous allons faire un pas en avant beaucoup plus important et dire, eh bien, maintenant nous avons en fait le pouvoir de vous ordonner de ne pas le faire.”

Adams a déclaré qu’un autre domaine de préoccupation concernait les pouvoirs exécutifs et ce qu’on appelle les “clauses Henry VIII”. C’est l’idée que l’une de ces motions déclencherait un “pouvoir apparemment continu” du cabinet provincial pour contourner le processus législatif et modifier un nombre infini de lois provinciales.

“C’est extraordinaire. C’est sans précédent”, a-t-il déclaré. “Cela repousse certainement les limites des conceptions constitutionnelles autour de la séparation des pouvoirs.”

David Schneiderman, Université de Toronto :

Schneiderman, professeur de droit à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il avait été immédiatement frappé par le caractère antidémocratique de la loi proposée car, comme l’a soutenu Adams, elle confère au Cabinet le droit d’abroger ou de modifier des lois existantes qui devraient normalement passer par le Législature albertaine

“Il me semble donc qu’il n’est certainement pas de leur ressort de modifier la loi fédérale. Si c’est la loi de l’Alberta, alors ils contournent l’Assemblée législative de l’Alberta. C’est donc la première chose qui m’a alarmé, c’est la concentration accrue du pouvoir au sein de l’exécutif.”

Il a dit qu’il craignait également que la loi proposée ne fasse de la législature albertaine le juge et le jury de la constitutionnalité de la loi fédérale.

Une province peut avoir un différend constitutionnel légitime avec le gouvernement fédéral, mais cela va à un décideur tiers impartial – les tribunaux, a-t-il dit.

“S’ils ont un problème avec les tribunaux et qu’ils pensent qu’ils sont partiaux, alors ils devraient parler de ce problème. Ils ne devraient alors pas être autorisés à prendre des mesures pour empêcher d’une manière ou d’une autre l’application et l’application de la loi fédérale dans la mesure où il y a des entités gouvernementales provinciales qui l’appliquent. »

La loi, si elle est adoptée, protégerait les Albertains des lois ou politiques fédérales jugées «inconstitutionnelles ou nuisibles» à la province. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Schneiderman a déclaré que ces actions proposées rappellent ce que les États du sud des États-Unis ont tenté de faire après Brown v. Board of Education, lorsque la Cour suprême des États-Unis a ordonné la déségrégation des écoles publiques.

“Les États du Sud ont parlé d’interposition et de blocage de l’application de la loi fédérale”, a-t-il déclaré.

Schneiderman a ajouté que les Albertains ne sont pas seulement des citoyens albertains, mais aussi des citoyens fédéraux.

“La loi fédérale est faite au nom et au nom des Albertains, pas seulement des Albertains, mais de tous les Canadiens”

“Ils annulent la loi des Albertains et de tous les Canadiens”, a-t-il déclaré. “Et c’est un problème constitutionnel particulier.”

Geoffrey Sigalet, Université de la Colombie-Britannique :

Sigalet, le directeur du Centre de droit constitutionnel et d’études juridiques de l’UBC, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la loi proposée soit plus controversée sur le plan constitutionnel et tente d’annuler les lois jugées valides par les tribunaux.

“S’ils avaient fait cela, ce serait extrêmement discutable sur le plan constitutionnel”, a-t-il déclaré. “A la lecture de cette loi, cette loi ne fait pas cela. Elle n’essaie pas d’annuler les lois fédérales.”

“Dans sa viande … il n’autorise aucun fonctionnaire provincial à désobéir aux décisions judiciaires.”

Au lieu de cela, cela permet à la province, via ces motions, de fixer des conditions ou de ne pas coopérer avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne certaines lois fédérales que la province juge inconstitutionnelles, a déclaré Sigalet.

“Et c’est totalement constitutionnel.”

“[The province] n’a pas dit qu’ils étaient l’arbitre final. Ils n’ont pas dit que les tribunaux n’avaient rien à faire là-dessus. Ils n’ont pas dit qu’on pouvait désobéir à un juge. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas écouter vos tribunaux et que nous n’écouterons pas le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré. « Cela signifie que le gouvernement fédéral a sa compétence et nous avons la nôtre.

REGARDER | Trudeau “ne cherche pas à se battre” avec l’Alberta au sujet de la loi sur la souveraineté :

Trudeau dit qu’il «ne cherche pas à se battre» avec l’Alberta au sujet de la loi sur la souveraineté Le premier ministre Justin Trudeau prévoit de suivre l’évolution du projet de loi litigieux, mais affirme que son gouvernement se concentrera sur « la prestation pour les Albertains ».

Carissima Mathen, Université d’Ottawa :

Mathen, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré à première vue que le projet de loi dans son ensemble semble “constitutionnellement très vulnérable”, mais que la plus grande valeur aberrante est la section dans laquelle le gouvernement juge qu’une loi fédérale est “préjudiciable à Albertains.”

“Il n’y a manifestement aucun fondement en vertu de la Constitution pour qu’une province tente d’annuler l’effet d’une loi fédérale parce qu’elle pense, à son avis, qu’elle cause du tort aux personnes de la province qui, je dois le souligner, sont également citoyens du Canada. »

De plus, Mathen a souligné que s’il y a différentes parties du pays qui n’obéissent pas à la loi fédérale de la même manière, alors il y a un effondrement de l’ordre juridique.

« Parce qu’alors ça veut dire, quoi, vous n’allez pas appliquer le droit pénal dans une province plutôt qu’une autre ?