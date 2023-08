Ce que cela signifie pour vous

« Nous ne pouvons pas laisser ce nouveau développement pharmaceutique – qui est très excitant et un merveilleux ajout à la boîte à outils – nous distraire du travail qui doit être fait en termes de plaidoyer, de programmation et de soutien pour vraiment améliorer la vie des mères et des accoucher aux États-Unis », a déclaré Oreck.

Zuranolone n’est pas une panacée. Comme avec la plupart des prescriptions psychiatriques, le médicament fonctionnera probablement mieux avec des traitements de santé comportementale tels que la psychothérapie, l’utilisation d’autres médicaments, la gestion du comportement, les groupes de soutien et les outils d’auto-soins tels que la méditation, l’exercice et le yoga, a déclaré Gopalan.

La somnolence, les étourdissements, la diarrhée, la fatigue, la rhinopharyngite (le rhume) et l’infection des voies urinaires étaient les effets secondaires les plus courants. L’étiquette comporte un avertissement encadré indiquant que le médicament peut affecter la capacité d’une personne à conduire et à effectuer d’autres activités potentiellement dangereuses. La zuranolone peut également provoquer des pensées et des comportements suicidaires, selon un Communiqué de presse de la FDA annonçant l’approbation.

Les problèmes de santé mentale maternelle comme la dépression post-partum ne sont aggravés que par des problèmes sociaux et politiques qui doivent encore être résolus – comme les congés payés, les disparités en matière de mortalité maternelle, les droits reproductifs et l’accès aux soins de santé mentale, a-t-elle déclaré. L’équité en matière de santé est une autre préoccupation, a-t-elle ajouté, « les femmes noires et brunes continuent d’avoir un risque accru de problèmes de santé mentale maternelle et sont pourtant moins susceptibles de recevoir des soins ».

Oreck espère que cette première approbation de pilule conduira à plus de découvertes. « J’espère que c’est le début d’une plus grande innovation et du développement de nouveaux traitements qui peuvent cibler spécifiquement les problèmes de santé mentale des femmes – les hormones reproductives féminines ont un impact unique sur la santé mentale, et c’est excitant de voir enfin des dollars de recherche et développement qui leur sont consacrés. »