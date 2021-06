Ce que cela signifie pour les sports universitaires, les athlètes

La Cour suprême a statué lundi à l’unanimité que la NCAA ne peut pas imposer de limites aux avantages liés à l’éducation que les étudiants-athlètes peuvent recevoir pour pratiquer des sports universitaires.

Cette décision historique redéfinira certainement le concept d’amateurisme et pourrait déclencher le type de changement qui inaugurerait le modèle de longue date de la NCAA en faveur d’un modèle qui compense les athlètes « qui génèrent collectivement des milliards de dollars de revenus pour les collèges chaque année », juge Brett M. Kavanaugh a écrit dans son opinion concordante.

Ce que signifie la décision

La décision de lundi décrit plusieurs avantages possibles pour les étudiants-athlètes liés à la réussite scolaire.

D’une part, les athlètes participant au basketball masculin et féminin de la division I et à la subdivision Football Bowl seront autorisés à recevoir des avantages comprenant des récompenses en espèces ou en équivalent en espèces en fonction des études ou de l’obtention du diplôme. Les écoles peuvent également offrir des bourses pour des diplômes de premier cycle ou des cycles supérieurs et des stages rémunérés une fois que les athlètes ont épuisé leur admissibilité à l’université.

En bref, la décision signifie que la NCAA ne peut imposer aucune limite aux avantages liés à l’éducation pour les athlètes, tels que les ordinateurs portables, les cours particuliers ou les programmes d’études à l’étranger.

La NCAA a fait valoir que de tels avantages peuvent permettre aux écoles d’élargir la définition des avantages éducatifs pour inclure des articles de luxe tels que des voitures, par exemple. Cet argument « surinterprète l’injonction comme nous l’avons vu et n’avons pas besoin d’y insister », a noté le juge Neil M. Gorsuch dans son opinion.

DAN WOLKEN :La Cour suprême n’achète pas le modèle de la NCAA, et nous non plus

« En vertu du décret actuel, la NCAA est libre d’interdire les avantages en nature sans rapport avec l’éducation réelle d’un étudiant; rien ne l’empêche d’appliquer une règle » pas de Lamborghini « », a écrit Gorsuch.

La NCAA a indiqué lundi dans une interview accordée à USA TODAY Sports qu’elle prévoyait de demander des éclaircissements à la juge de district américaine Claudia Wilken sur certains aspects de son injonction.

Ce que la décision ne veut pas dire

La décision de lundi n’ouvre pas les vannes de l’indemnisation des étudiants-athlètes.

En confirmant les décisions des tribunaux inférieurs, la décision du tribunal se concentre étroitement sur les avantages liés aux universitaires et n’aborde pas la question de savoir si les étudiants peuvent recevoir un salaire pour participer à des sports universitaires.

La décision n’exige pas non plus que les écoles fournissent ce genre d’allocations. En fait, la décision n’empêche pas les conférences d’imposer des interdictions sur des avantages spécifiques. Cependant, la décision empêche chaque conférence de la NCAA de travailler de concert. En d’autres termes, en choisissant d’interdire certains avantages, une conférence peut céder l’avantage compétitif à une autre ligue.

« Bien que la décision d’aujourd’hui préserve la décision du tribunal inférieur, elle réaffirme également le pouvoir de la NCAA d’adopter des règles raisonnables et note à plusieurs reprises que la NCAA reste libre d’articuler ce qui sont ou ne sont pas des avantages éducatifs », a déclaré la NCAA dans un communiqué.

Ce que la déclaration ne reconnaît pas, c’est comment la décision de lundi soumet l’ensemble du modèle de la NCAA à un examen antitrust, ce qui signifie que toute petite victoire de la NCAA au milieu d’une défaite par ailleurs retentissante peut faire l’objet de litiges futurs.

Les remarques fulgurantes de Kavanaugh

Les critiques les plus sévères du tribunal sont venues de l’opinion concordante de Kavanaugh, une série d’attaques virulentes contre le modèle amateur de longue date qui a qualifié la décision de « correction de cap importante et en retard ».

La NCAA « n’est pas au-dessus des lois », a écrit Kavanaugh, et le modèle de la NCAA « serait carrément illégal dans presque toutes les autres industries en Amérique ».

Cet arrangement actuel « supprime le salaire des étudiants-athlètes qui génèrent collectivement des milliards de dollars de revenus pour les collèges chaque année », a-t-il écrit.

Dans une interview avec USA TODAY Sports, le président de la NCAA Mark Emmert, l’avocat général de la NCAA Scott Bearby et l’avocat externe Jeffrey Mishkin ont noté que les juges restants « n’étaient pas d’accord avec cela et ne signeraient pas » l’opinion de Kavanaugh, a déclaré Mishkin.

« Donc, je ne pense pas que vous puissiez tirer grand parti de cet accord. C’est son propre point de vue, et il écrit pour lui-même. Donc, je pense que ce n’est tout simplement pas du tout essentiel à ce qui a été décidé aujourd’hui. «

La décision ne touche pas à NIL

Un sujet que la décision n’aborde pas directement est le nom, l’image et la ressemblance, ou NIL, qui est vaguement défini comme la capacité des étudiants-athlètes à capitaliser financièrement sur leur statut de célébrité.

Les lois relatives au NIL devraient entrer en vigueur le 1er juillet dans plusieurs États, tandis que la législation du Congrès est au point mort, laissant la NCAA dans une course contre la montre : l’organe directeur peut-il définir ou influencer les paramètres de la législation NIL dans le contexte de la variation des États lois?

Et bien que la décision ne mentionne pas la question par son nom, la décision du tribunal est presque certaine d’avoir des répercussions sur le débat sur le NIL.

Impact de la décision sur NIL

En estimant que le modèle de la NCAA viole les lois antitrust et mérite de faire l’objet d’un « examen antitrust ordinaire », la décision est susceptible d’avoir au moins indirectement un impact sur les efforts de la NCAA pour résoudre le problème du NIL.

Dans son opinion concordante, Kavanaugh a écrit : « … il y a de sérieuses questions à savoir si les règles d’indemnisation restantes de la NCAA peuvent être acceptées. »

Il a ajouté que la NCAA « doit fournir une justification juridiquement valable » que « ses règles de compensation restantes » ont une valeur suffisante pour promouvoir l’équilibre compétitif et que les avantages l’emportent sur le tort causé aux athlètes.

La NCAA est mise dans un étau. Si l’organisme promulgue une législation nationale NIL avec un nombre excessif de garde-corps en place, la décision suggère fortement que la NCAA serait martelée dans le cadre d’un litige. Rester complètement assis créerait potentiellement un patchwork de lois NIL dans chaque État, un scénario que la NCAA aimerait éviter.

Pour la NCAA, la question devient maintenant : combien de temps voulons-nous continuer à lutter contre cela ?

Que ce passe t-il après

L’avis de Kavanaugh est également une feuille de route possible pour régler les « questions difficiles » qui peuvent découler de la décision du tribunal.

Parmi d’autres préoccupations, ces questions comprennent comment la rémunération des étudiants-athlètes serait conforme au titre IX et si le fait de payer les athlètes entraînerait la création de « quelque chose comme un plafond salarial dans certains sports afin de préserver l’équilibre compétitif ».

Au lieu de s’appuyer sur des litiges, a proposé Kavanaugh, les écoles et les étudiants-athlètes « pourraient potentiellement s’engager dans des négociations collectives (ou rechercher un autre accord négocié) pour fournir aux étudiants-athlètes une part plus équitable des revenus qu’ils génèrent pour leurs collèges, de la même manière que les professionnels les joueurs de football et de basket-ball ont négocié une part des revenus de la ligue. »

Suivez le journaliste universitaire Paul Myerberg sur Twitter @PaulMyerberg