Ce que cela signifie pour les prix

Mais la hausse des prix du carburant est peut-être la pression la plus notable sur les portefeuilles des consommateurs – des panneaux dans les stations-service du coin à travers le pays annoncent la mauvaise nouvelle, le prix actuel par gallon. La moyenne nationale a dépassé 5 $ le gallon pour la première fois plus tôt ce mois-ci.

Partout, les consommateurs sont touchés par des prix plus élevés, ce qui est devenu un casse-tête pour l’administration avant les élections de mi-mandat de novembre.

De Haan a cité New York comme exemple. L’État a suspendu sa taxe sur l’essence, mais à un moment où les prix de gros du carburant augmentaient. En fin de compte, les consommateurs n’ont pas vu beaucoup d’impact à la pompe parce que le mouvement fiscal a été compensé par des prix de gros plus élevés.

« Si ce projet de loi est signé et promulgué – devient effectif – il aidera les automobilistes », a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy. Mais il a ajouté que la mesure dans laquelle tout soulagement se fera sentir dépendra de la stabilité des prix de gros. Le libellé et le calendrier de toute législation potentielle auront également un impact.

Une suspension « donnerait aux Américains un peu plus de marge de manœuvre pour faire face aux effets de [Russian President Vladimir] la guerre de Poutine en Ukraine », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le plan de Biden demande au Congrès de suspendre la taxe fédérale sur l’essence et le carburant diesel pendant trois mois, ce qui coïncide avec la saison de conduite estivale. La taxe fédérale est de 18 cents par gallon d’essence ordinaire et de 24 cents par gallon de diesel.

Pourtant, il a déclaré que si cette mesure fédérale était mise en œuvre aujourd’hui, elle « aggraverait considérablement la baisse », puisque les contrats à terme sur l’essence ont reculé récemment, après avoir dépassé les 4 $.

On ne sait pas si Biden a le soutien du Congrès pour la législation. La proposition arrive à un moment clé dans la perspective des élections de mi-mandat de novembre.

Le président a à plusieurs reprises pris pour cible les sociétés pétrolières et gazières, car ce qu’il prétend être des politiques qui donnent la priorité aux profits au détriment des consommateurs. La semaine dernière, il a appelé les raffineurs à augmenter leur production. L’industrie, pour sa part, affirme que la Maison Blanche a des politiques hostiles et qu’elle ne peut pas augmenter la production même si elle le voulait, citant des problèmes tels que la pénurie de main-d’œuvre.

L’administration ne contrôle pas les prix du gaz. Plus de la moitié du coût par gallon d’essence est basé sur le prix sous-jacent du pétrole, qui est fixé à l’échelle mondiale et a dépassé les 100 dollars le baril.

Jason Furman, professeur de politique économique à Harvard et ancien président du Conseil des conseillers économiques sous le président Obama, a déclaré qu’une suspension aurait peu d’impact sur les consommateurs tout en entraînant des milliards de dollars pour les compagnies pétrolières.

« Lorsque les raffineries seront déjà à pleine capacité, la demande supplémentaire que l’exonération de la taxe sur l’essence déclenchera se manifestera presque entièrement sous la forme de prix plus élevés pour les producteurs au lieu d’économies pour les consommateurs », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je ne pense pas n’importe quel expert pense que c’est une très bonne idée. »

Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, a fait écho à ce point, affirmant qu’une exonération de la taxe sur l’essence entraînerait finalement une augmentation de la demande des consommateurs. Un phénomène souvent cité pour les marchés des produits de base est que le remède aux prix élevés est des prix élevés. La réduction des prix est une mesure temporaire qui ne résoudra pas les déséquilibres fondamentaux du marché.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence a bondi au-dessus de 5 $ pour la première fois plus tôt ce mois-ci. Les prix ont depuis légèrement reculé, avec la moyenne nationale par gallon à 4,955 $ mercredi. C’est en hausse de 36 cents le mois dernier et 1,88 $ de plus que l’an dernier.

La taxe fédérale sur l’essence est de 18,4 cents le gallon depuis 1993.