Les historiens estiment qu’environ 1,5 Chrétiens arméniens ont été tués lors de massacres et de campagnes de déportation menées par l’Empire ottoman à partir de 1915. Beaucoup utilisent le mot génocide pour le décrire.

Mais la Turquie, le successeur moderne de l’Empire ottoman, rejette cette allégation. Les dirigeants turcs successifs ont soutenu que si certaines atrocités se sont produites, les morts et les persécutions n’étaient rien à la mesure de ce que prétendent l’Arménie et ses partisans.

Au lieu de cela, la Turquie dit que quelque 300 000 Arméniens sont morts pendant la Première Guerre mondiale à la suite de la guerre civile et des bouleversements internes qui ont dévasté l’Empire ottoman alors qu’il se brisait. En plus des chrétiens arméniens, la Turquie affirme que de nombreux Turcs musulmans sont morts pendant cette période.

Les Arméniens sont aujourd’hui considérés parmi les peuples les plus dispersés du monde, selon la BBC. Les massacres d’il y a plus d’un siècle sont un moment déterminant pour l’Arménie et sa diaspora.