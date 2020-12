Plus tôt ce mois-ci, un fiasco a éclaté dans l’usine de fabrication de Wistron à Narasapura. L’incident a mis en lumière des divergences dans la manière dont l’entreprise taïwanaise gérait les salaires de ses employés, à la suite de quoi la hiérarchie de Wistron à Taïwan a destitué le vice-président de l’entreprise qui supervisait également ses activités en Inde et a promis une restructuration de ses opérations. En plus de cela, le 19 décembre, Apple a publié une déclaration, déclarant qu’elle n’attribuerait pas plus de travail à Wistron tant qu’elle n’aura pas résolu les problèmes à résoudre.

L’incident a donc soulevé la possibilité pour les deux autres partenaires de fabrication d’Apple, Foxconn et Pegatron, d’acquérir une plus grande part des commandes de fabrication d’iPhone d’Apple. Les deux entreprises ont déjà entrepris d’intensifier leurs efforts de fabrication dans le pays – Foxconn étend sa capacité de fabrication dans son usine du Tamil Nadu et Pegatron est en train d’installer sa première usine de fabrication dans le pays. Les deux majors manufacturiers, ainsi que le Wistron en difficulté, font partie des 16 entreprises qui ont été nominées dans le cadre du programme d’incitation à la production (PLI) du gouvernement indien qui vise à stimuler le secteur manufacturier indien.

Cependant, les rapports indiquent que le problème ne peut pas être résolu simplement par Apple qui retire les commandes de Wistron et les donne à Foxconn ou Pegatron. Dans le cadre de ses efforts à long terme, Wistron a promis un investissement de 2900 crore Rs pour mettre en place des installations de fabrication en Inde, et une partie de cet investissement sera consacrée à des équipements spécialisés nécessaires aux tâches d’ingénierie spécialisées nécessaires à la fabrication des iPhones d’Apple. Bien que tous les investissements de Wistron n’aient pas été consacrés à la restauration d’Apple, cela représente une part importante et, par conséquent, il est peu probable qu’un fabricant soit simplement exclu de la chaîne d’assemblage.

Des préoccupations similaires s’appliquent également à Foxconn et Pegatron. Les deux ont également des limitations de capacité de la chaîne de fabrication à l’heure actuelle, et bien que Foxconn fabrique déjà l’iPhone XR et l’iPhone 11 – deux des iPhones les plus vendus d’Apple en Inde à l’heure actuelle, il se peut qu’il ne dispose pas de la capacité immédiate qui serait nécessaire pour compenser si Wistron les installations sont retirées de l’équation.

L’incident de Wistron met également en évidence des réglementations auxiliaires que l’Inde devra mettre en place, ont déclaré des experts du secteur. Celles-ci incluent des lois du travail spécifiques qui visent à protéger les travailleurs de ces usines, en termes d’heures de travail, de salaires et d’autres détails connexes. Cela sera essentiel pour l’objectif de l’Inde de faire en sorte que le secteur de la fabrication électronique contribue jusqu’à 20% de l’économie indienne d’ici 2025 et aidera à prévenir les fiascos tels que la vandalisation de l’usine Wistron. Wistron a fixé les dommages à son usine à une somme d’environ Rs 525 crore, mais a estimé que, puisque l’installation est une nouvelle ligne de production et que la production est encore limitée, les dommages peuvent ne pas avoir eu un impact significatif sur les revenus de l’entreprise dans un avenir immédiat.

Pour l’instant, il sera intéressant de voir si Foxconn et Pegatron sont prêts à faire des gains à court terme si Wistron n’est pas autorisé à reprendre les commandes d’Apple. Selon les experts du secteur, les chances que l’impact soit généralisé restent limitées, car le volume d’iPhones fabriqués en Inde est encore limité. Cependant, tout mouvement dans ce secteur dans les prochains jours aurait un impact significatif en créant un précédent pour l’industrie de fabrication électronique naissante de l’Inde.