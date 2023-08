Ce que cela signifie pour le marché des introductions en bourse, SoftBank

Arm est l’une des entreprises les plus importantes de la technologie. Ses conceptions de puces se retrouvent dans presque tous les smartphones du monde, y compris les iPhones d’Apple et la plupart des appareils Android. Ses débuts seront un gros problème pour un marché des introductions en bourse qui est dans le marasme depuis 2022, mais la cotation de la société a également de grandes implications pour SoftBank.

Arm n’est pas lui-même un fabricant de puces. Au contraire, la société est chargée de proposer les « architectures » – ou conceptions globales, y compris les composants et les instructions de langage de programmation que d’autres sociétés utilisent pour construire des puces. Sa valeur d’origine était de concevoir des puces à consommation d’énergie extrêmement faible par rapport aux puces X86 courantes dans les ordinateurs personnels à l’époque. Il est considéré comme une sorte de parti neutre ou de « Suisse » dans le domaine de la technologie, puisque ses conceptions sont utilisées dans presque tous les processeurs de smartphones, y compris ceux fabriqués par Apple, et de plus en plus, dans les processeurs de serveurs et d’ordinateurs portables.

L’unité a également enregistré une perte de 9,5 milliards de yens, après avoir réalisé un bénéfice de 29,8 milliards de yens au cours de la même période un an plus tôt.

SoftBank a initialement tenté de vendre Arm au géant des puces Nvidia, mais l’accord a été rejeté par les régulateurs, qui ont soulevé des inquiétudes concernant la concurrence et la sécurité nationale. Nvidia est un mastodonte dans le monde des semi-conducteurs, et la société profite désormais largement de l’essor des applications d’IA alors que la demande pour ses GPU monte en flèche.

SoftBank va de l’avant avec une cotation d’Arm alors même que les marchés américains sont dans un état instable. Les valorisations technologiques ont fortement chuté par rapport au pic du boom technologique de 2021.

Cette année-là, les actions de sociétés publiques nouvellement créées telles que Palantir et UiPath ont atteint des niveaux sismiques alors que les investisseurs devenaient enthousiasmés par leurs perspectives de croissance en période de boom.

Arm a déposé une demande confidentielle d’inscription aux États-Unis plus tôt cette année. On ne sait pas encore quelle valorisation SoftBank recherche pour Arm, mais des rapports ont fixé la valeur de marché potentielle entre 60 et 70 milliards de dollars.

En plus d’être un indicateur pour l’industrie des puces, Arm joue un rôle dans l’espace de l’IA – et se présente de plus en plus comme une entreprise d’IA. Les investisseurs surveilleront le dépôt S-1 de la société pour voir comment elle voit la technologie bénéficier à son activité au fil du temps.

En mai, Arm a dévoilé deux nouveaux chipsets destinés aux applications d’apprentissage automatique. Le premier, un nouveau processeur appelé Cortex-4, est un chipset qui offre des performances d’apprentissage automatique plus rapides et consomme 40 % d’énergie en moins que son prédécesseur, selon Arm. L’autre, un GPU appelé G720, offre de meilleures performances et utilise jusqu’à 22 % de bande passante mémoire en moins que son prédécesseur, a déclaré Arm.

« Arm reste déterminé à développer et à tester nos GPU par rapport à de nouvelles applications d’apprentissage automatique (ML) », a déclaré la société dans un communiqué du 29 mai. article de blog annonçant les produits.

Les puces puissantes telles que celles proposées par Nvidia et AMD sont cruciales pour les applications d’IA, qui nécessitent une grande puissance de calcul pour fonctionner correctement. Plus tôt ce mois-ci, Nvidia a dévoilé sa nouvelle puce Grace Hopper pour les applications IA génératives, basée sur l’architecture Arm.

SoftBank mise sur la croissance de l’IA pour améliorer les perspectives de son Vision Fund, qui s’est affaibli en même temps que des paris aigreurs sur des entreprises comme WeWork, le géant chinois du covoiturage Didi Global, et Uber, ce dernier dont le Vision Fund a depuis s’est débarrassé de ses avoirs.