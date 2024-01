Ce que cela signifie pour le fromage, le bœuf et les voitures

Par Tom Geoghegan, Harrison Jones, Tom Espiner et Jessica Murphynouvelles de la BBC

Le Royaume-Uni et le Canada se rejettent mutuellement la responsabilité après qu’un différend sur le bœuf et le fromage ait conduit à l’échec des négociations commerciales.

Cela pourrait signifier des conditions commerciales plus strictes pour le Royaume-Uni avec un partenaire qui représentait 1,4 % de ses échanges totaux au cours des 12 mois précédant juin 2023.

Le commerce de marchandises entre les deux pays représentait 19,2 milliards de livres sterling en 2020, selon le gouvernement britannique, avec des importations britanniques en provenance du Canada d’une valeur de 7,3 milliards de livres sterling et des exportations britanniques vers le Canada d’une valeur de 11,8 milliards de livres sterling.

Les conséquences de l’échec des négociations pourraient être ressenties par les consommateurs et les agriculteurs des deux pays. Un autre secteur majeur, celui de l’automobile, sera également touché.

Bœuf

Les éleveurs de bœuf du Royaume-Uni sont déjà confrontés à la concurrence de ceux de Nouvelle-Zélande et d’Australie, dont les exportations bénéficient des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni, ce qui signifie que les droits de douane sont supprimés.

Minette Batters, présidente du Syndicat national des agriculteurs d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré qu’il aurait été difficile de se retirer de l’accord commercial canadien, “mais c’est la bonne décision”.

Ce n’est pas la première fois que le bœuf constitue un point de friction dans les relations commerciales entre les deux pays. L’industrie agricole canadienne a déjà fait part de sa frustration au gouvernement, affirmant que sa viande était « gravement désavantagée » en vertu de l’accord intérimaire post-Brexit avec le Royaume-Uni et qu’elle était essentiellement exclue de ce marché.

L’année dernière, une coalition de groupes agricoles canadiens a protesté contre l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, en raison de préoccupations concernant cet accès réciproque. Ils ont exigé que le Royaume-Uni accepte le système de sécurité alimentaire du Canada ou qu’il verse une compensation pour ses pertes.

Fromage

Les exportations britanniques de fromage vers le Canada représentaient 18,7 millions de livres sterling – soit 2,4 % des exportations totales de fromage – en 2022, selon la Food and Drink Federation (FDF).

Cela signifie que le Canada importe un peu plus de deux millions de kilogrammes de fromage du Royaume-Uni (son cinquième fournisseur en importance), selon les données du commerce international.

La société britannique Coombe Castle International est le plus grand exportateur de fromage britannique vers le Canada et environ un tiers du fromage qu’elle exporte est destiné au pays.

Ben Hutchins, son directeur des ventes et du marketing, a déclaré à la BBC que l’entreprise était “assez vidée” que les négociations aient été suspendues, ajoutant que l’entreprise exportait au Canada depuis 1980.

En 2020, les premiers ministres Boris Johnson et Justin Trudeau ont convenu de poursuivre leurs échanges commerciaux selon les mêmes conditions que celles de l’accord de l’UE à l’époque après la fin de la période de transition du Brexit.

“Cela a désavantagé les exportateurs de produits laitiers britanniques et perturbé les échanges commerciaux”, a déclaré un porte-parole de Dairy UK.

“Cependant, les exportations vers le Canada représentent une part relativement petite de la production britannique, et même si certaines entreprises laitières britanniques seront confrontées à un défi commercial important, nous comprenons qu’il ne sera pas insurmontable”, a ajouté le groupe.

Le Conseil canadien des fromages du Canada, qui représente les petits et moyens importateurs de fromage et leurs fournisseurs, a déclaré que ses membres avaient passé des décennies à établir des relations avec les fromagers britanniques.

L’expiration en décembre de l’accord à durée limitée qui permettait au Royaume-Uni de continuer à vendre du fromage sans droits de douane élevés a déjà provoqué des perturbations « importantes » dans l’industrie et « paralysera les importateurs de fromage ainsi que les petites fromageries à travers le Canada », a-t-il déclaré.

Voitures

Selon le ministère du Commerce et des Affaires, le principal produit d’exportation du Royaume-Uni vers le Canada est celui des voitures.

Même si les exportations du Royaume-Uni vers le Canada sont bien inférieures à celles vers l’UE, le Canada reste « un marché important », selon Mike Hawes du groupe commercial The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).