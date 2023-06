Ce que cela signifie pour la grève des écrivains

Les producteurs hollywoodiens ont conclu un accord provisoire avec les réalisateurs de films et de télévision, mais cela ne signifie pas que nous devrions nous attendre à des résolutions soudaines de la grève des scénaristes ou à des pourparlers avec le syndicat des acteurs.

Dimanche, la Directors Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers ont provisoirement convenu d’un contrat de trois ans qui fournirait au syndicat de 19 000 membres des gains de rémunération et d’avantages sociaux, des augmentations des résidus de streaming mondiaux et des protections contre l’utilisation de intelligence artificielle.

Le contrat DGA doit expirer le 30 juin. La guilde soumettra la proposition à ses membres mardi.

Pendant ce temps, la Writers Guild of America entre dans le deuxième mois de sa grève. De même, la Screen Actors Guild et la Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio sont sur le point d’autoriser une éventuelle grève si les négociations tournaient mal. Ces pourparlers commencent mercredi.

La WGA est en grève depuis le 2 mai, fermant des dizaines de productions télévisuelles et cinématographiques alors que les pourparlers étaient au point mort avec les producteurs.

Déjà Netflix a reporté le début de la production de la cinquième et dernière saison de « Stranger Things », Warner Bros.’ Découverte La préquelle de « Game of Thrones » « A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night » a fermé sa salle des écrivains, et Disney et « Thunderbolts » et « Blade » de Marvel ont suspendu la production.

Lors de la dernière grève des scénaristes en 2007 et 2008, qui a duré 100 jours, un accord de studio avec la DGA a incité les scénaristes à retourner à la table des négociations. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci, cependant.

« Nous félicitons le comité de négociation de la DGA d’avoir obtenu un accord qu’il recommande à son conseil d’administration national pour approbation et qu’il enverra probablement ensuite à ses membres pour ratification », a écrit dimanche le comité de négociation de la WGA dans une note aux membres.

Le comité a déclaré qu’il ne commenterait pas les points d’accord du nouveau contrat de la DGA et a noté que ses positions de négociation restaient les mêmes.

« La semaine dernière, nous avons envoyé un e-mail sur la façon dont la stratégie de division et de conquête de l’AMPTP ne fonctionnera pas cette fois », indique le mémo. « L’AMPTP ne pourra pas négocier un accord pour les écrivains avec qui que ce soit d’autre que nous. »

Le comité a également déclaré qu’il était solidaire de SAG-AFTRA alors qu’ils achèvent leur vote d’autorisation de grève lundi.

Les représentants de SAG-AFTRA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La note de service de la WGA fait écho aux commentaires du négociateur de la WGA, Chris Keyser, vendredi, lorsqu’il a fourni une mise à jour publique un mois après le début de la grève par YouTube.

« Tout accord qui remet cette ville au travail passe directement par la WGA, et il n’y a aucun moyen de contourner cela », a-t-il déclaré.

Keyser a également déclaré que la grève de la WGA a déjà « été très efficace pour infliger des souffrances aux entreprises », notant que la suspension du travail, associée au piquetage public, a démontré la détermination de la guilde à obtenir « le contrat que nous méritons ».