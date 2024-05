Ce que cela signifie pour la fertilité masculine, comment vous protéger

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. iStock; Rebecca Zisser/BI

Des microplastiques viennent d’être découverts dans les testicules.

C’est alarmant car les testicules, comme le cerveau, possèdent une barrière sanguine spéciale.

Les experts conseillent de réduire votre exposition aux microplastiques, d’éviter de passer au micro-ondes le plastique ou les récipients plastifiés.

En 2024, les microplastiques commencent à ressembler beaucoup aux cigarettes du début des années 1960 : un danger pour la santé mal compris qui nécessite cruellement une meilleure étude et une meilleure réglementation.

Les dernières mauvaises nouvelles sur les microplastiques et la santé humaine sont apparues la semaine dernière, lorsqu’une étude de des chercheurs à l’Université du Nouveau-Mexique, ils ont examiné 47 testicules canins et 23 humains, prélevés respectivement lors d’opérations de stérilisation et de cadavres. Tous ces testicules contenaient des microplastiques à l’intérieur – il y avait 12 types différents de microplastiques à l’intérieur des organes étudiés, y compris le matériau de fabrication de plastique commun à partir duquel sont fabriqués l’argenterie en plastique et les bouteilles en plastique.

« Cela me semble un peu ‘eww' », a déclaré à Business Insider Tracey Woodruff, qui dirige le programme sur la santé reproductive et l’environnement à l’Université de Californie à San Francisco, et qui n’a pas participé à l’étude.

Woodruff n’est pas vraiment surpris que des microplastiques apparaissent dans les testicules. On les a déjà trouvés dans notre circulation sanguine et dans d’autres organes humains tels que le foie, le cœur et les poumons. En mars, une étude du New England Journal of Medicine a même suggéré que les microplastiques logés dans les vaisseaux sanguins de notre cou pourraient jouer un rôle dans le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Et des microplastiques avaient déjà été trouvés dans testicules dans une étude chinoise de 2023. En fait, de manière rapide et systématique revoir Sur 2 000 documents de recherche sur les microplastiques que Woodruff a rédigés pour les législateurs californiens l’année dernière, elle et son équipe ont découvert que les microplastiques peuvent nuire à la santé reproductive des hommes et des femmes, tout en augmentant le risque de cancer et en endommageant les poumons.

Mais le Dr Ranjith Ramasamy, expert en urologie reproductive, affirme que s’il est vrai que les microplastiques envahissent les testicules, cela est encore plus préoccupant.

« Les deux seuls organes du corps humain qui sont des espaces protégés sont les testicules et le cerveau », a-t-il déclaré à BI. « Je pense que nous devons d’abord étudier la question de savoir comment les microplastiques sont arrivés là. »

Les testicules, comme le cerveau, ont une barrière sanguine spéciale que les substances ne sont pas censées traverser.

Jonathan Cuisine/Getty Images

Il est logique que les microplastiques puissent pénétrer dans des organes comme le cœur ou les reins. Les microplastiques proviennent de toutes sortes de choses que nous consommons et respirons, notamment la poussière, les contenants alimentaires, le maquillage et les bouteilles d’eau.

Les petites particules consommées par la bouche s’écoulent vers l’intestin, puis pénètrent dans la circulation sanguine et envahissent tous les recoins du corps, des poumons au foie. Mais pénétrer dans les ovaires d’une femme, qui sont « imbibés de sang » et situés à l’intérieur du corps, devrait être plus facile que d’envahir le testicule d’un homme, a déclaré Ramasamy.

« Je suis choqué », a-t-il déclaré.

Pour pénétrer dans le cerveau ou les testicules, il faut surmonter un obstacle très difficile, cette barrière sanguine spéciale.

Tôt études commencent à suggérer que les microplastiques ont la capacité de pénétrer la barrière hémato-encéphalique, cependant. Et si les résultats de cette nouvelle étude sur les testicules s’avèrent vrais dans d’autres laboratoires, ce serait un signe accablant qu’il en va de même pour les testicules masculins.

Néanmoins, Ramasamy prévient que nous devons en comprendre beaucoup plus sur ce qui se passe réellement avec tous les microplastiques présents dans notre corps, et précisément sur leur impact sur notre santé, avant de commencer à pointer du doigt l’ingestion de plastique comme la raison la plus importante des problèmes de fertilité dans l’ère moderne. société de jour.

« Avant de commencer à alarmer tout le monde en disant : ‘vous buvez trop de plastique et c’est pourquoi votre fertilité diminue' ». Je pense que nous devons juste être un peu prudents », a-t-il déclaré. « Les microplastiques jouent-ils un rôle en tant que toxine environnementale ? Je suis d’accord à 100 %. Mais jouent-ils un rôle en pénétrant à l’intérieur des testicules et en bloquant la production de spermatozoïdes ? Cela, je ne le sais pas. »

Les scientifiques ne comprennent pas pourquoi les microplastiques sont nocifs, mais ils exhortent les régulateurs à intervenir

Sans BPA ne signifie pas sûr. Getty Images

Les scientifiques savent que certains produits chimiques contenus dans le plastique perturbent nos hormones.

Les produits chimiques comme le BPA sont communément appelés produits chimiques « perturbateurs hormonaux », et les fabricants de plastique en développent constamment de nouveaux. En plus des produits chimiques spécifiques utilisés pour fabriquer un plastique, l’ingestion de plastique peut également poser des problèmes physiques.

Dans cette étude, les hommes avaient trois fois plus de microplastiques dans leurs testicules que les chiens. Est-ce important? Nous ne savons pas vraiment.

« Je ne pense pas que la quantité soit aussi importante que les types trouvés et les dommages potentiels qu’ils peuvent causer », a déclaré Ramasamy.

Le fait d’avoir du plastique flottant dans votre sang est-il problématique en raison des produits chimiques auxquels nous sommes exposés, qui peuvent inclure des toxines connues comme les PFAS, ou cela pose-t-il des problèmes parce qu’il reste coincé dans des endroits où il ne devrait pas l’être ? La réponse à ces questions scientifiques est probablement assez compliquée, disent les experts.

« Ce que nous constatons maintenant, c’est que ces microplastiques véhiculent ces produits chimiques, dont nous savons qu’ils sont toxiques, et qu’ils pourraient eux-mêmes être toxiques », a déclaré Woodruff.

C’est pourquoi elle est favorable à une réglementation des plastiques, tout comme nous le faisons pour les polluants atmosphériques.

« Nous avons ici une réelle opportunité de nous attaquer dès maintenant aux microplastiques et aux plastiques », a-t-elle déclaré. « La production de plastique devrait tripler d’ici 2060, mais ce n’est pas nécessaire, nous n’avons pas besoin de plus de plastique. »

Les experts sont d’accord sur une chose : vous devriez arrêter de passer votre plastique au micro-ondes

Il ne s’agit pas seulement des dîners télévisés, la plupart des boîtes à emporter, même celles en papier, sont recouvertes de plastique. Images Tetra/Getty Images

Les experts avec lesquels BI s’est entretenu ont tous convenu que passer moins de plastique au micro-ondes est une bonne idée.

« Boire avec cela est une chose, mais les réchauffer et en manger ou en boire, je pense que c’est définitivement une erreur », a déclaré Ramasamy.

La raison pour laquelle les scientifiques se déforment autant à propos du plastique cuit au micro-ondes est que lorsque le plastique se réchauffe, il devient beaucoup plus facile pour les produits chimiques contenus dans le plastique de s’échapper et d’être absorbés par le corps.

Certes, a déclaré Ramasamy, les polluants environnementaux – y compris les microplastiques – sont l’une des raisons du déclin de la fertilité.

« Je pose toujours la question : nos parents ont-ils utilisé autant de plastique que nous aujourd’hui ? » il a dit. « La réponse est absolument non. »

Il est intéressant de noter que les hommes de plus de 55 ans participant à la nouvelle étude n’avaient pas autant de microplastiques dans leur organisme que les hommes plus jeunes.

De nos jours, même les contenants à emporter d’apparence plus « verts », comme les boîtes en carton, sont souvent construits avec un revêtement en plastique spécial à l’intérieur afin que le liquide ne s’échappe pas. Essayez donc de mettre vos aliments sur une assiette en céramique ou en verre ou dans un vrai bol lorsque vous le pouvez.

Woodruff dit qu’essayer de boire avec moins de bouteilles en plastique, se laver les mains avant de manger et laisser ses chaussures à la porte sont également de bonnes pratiques pour minimiser l’exposition.